Patxi López y Puente llaman al orden antes del Comité Federal tras aumentar las críticas por la débil respuesta a la corrupción

Alcaldes y figuras como Susana Díaz y Juan Lobato piden mayor contundencia y autocrítica ante los casos de corrupción y la estrategia electoral del partido.

Emiliano García-Page, junto a otros dirigentes, planea expresar su desacuerdo y pedir un adelanto electoral, mientras persiste el temor a una debacle en 2027.

Patxi López y el entorno de Óscar Puente llaman a la unidad interna, ante la previsión de intervenciones críticas durante la asamblea socialista.

El PSOE y el Gobierno buscan calmar el Comité Federal tras el aumento de críticas por la gestión de la corrupción y la reciente derrota parlamentaria de Sánchez.

El PSOE y el Gobierno han movido pieza para que el Comité Federal de este sábado sea lo más tranquilo posible, en unas fechas complicadas para Pedro Sánchez.

No es ya sólo la corrupción. Este jueves, a 48 horas de su cita con los 300 miembros de la asamblea socialista, Sánchez perdía una votación clave que le convierte en el primer presidente de la Democracia que sigue gobernando tras exigirle el Congreso que dimita.

No será, pues, un Comité Federal cualquiera.

También será el primero en celebrarse tras la dimisión forzosa, hace un año, del secretario de Organización Santos Cerdán. Y el primero, igualmente, tras la condena del Supremo a su antecesor al frente del partido, José Luis Ábalos.

Todo ello, con una militancia todavía en shock por la imputación de José Luis Rodríguez Zapatero.

Que en el PSOE hay cierto nerviosismo lo demuestran las llamadas al orden de algunos de sus dirigentes.

Patxi López recalcaba este jueves en TVE-1 la situación a la que se enfrentan. "Cuanto más nos atacan de fuera, más cerramos filas en defensa de lo que creemos que es justo y necesario", afirmaba.

El portavoz parlamentario del partido denuncia la existencia de un enemigo exterior y de una ofensiva orquestada contra el PSOE que obliga a los militantes a mostrar cohesión.

Por su parte, desde el entorno de Óscar Puente avisaban de que el ministro podría intervenir para responder a quienes tengan una intervención crítica. "No se suele contener", advertían.

Es algo que ya sucedió en el pasado Comité Federal, cuando protagonizó una respuesta airada contra Emiliano García-Page. Lo hizo rompiendo la regla de que los secretarios de la Ejecutiva, como es su caso, no intervienen en el Comité Federal, para no ejercer como juez y parte.

Pese a estas advertencias, habrá voces críticas. Una de ellas será precisamente la del presidente castellano-manchego.

El único presidente autonómico del PSOE con mayoría absoluta expresará ante Sánchez lo que ha venido diciendo en diferentes foros, el último de ellos este pasado martes junto a Felipe González: ambos coincidieron en la necesidad de un adelanto electoral.

Pero también hablará la alcaldesa de Palencia, Miriam de Andrés, que este jueves salía en defensa de Page o a Eduardo Madina, acusados de "traidores" por otros militantes.

https://www.elespanol.com/espana/politica/20260617/zapatero-asegura-completamente-inocente-promete-demostrara-no-decepcionare/1003744289600_0.html

La regidora ya manifestó sus quejas en el anterior Comité Federal.

Hay otros alcaldes críticos, como el de León, José Antonio Diez, pero no son miembros del Comité Federal y no podrán expresar su malestar.

Sus críticas llevaron a Sánchez a reconsiderar la idea de convocar un superdomingo electoral, que suponía hacer coincidir las elecciones generales con las municipales.

La débil respuesta ante la corrupción y la percepción de que alargar la legislatura perjudica al partido está provocando movimientos internos. El temor a una debacle en mayo de 2027 mantiene en vilo al PSOE.

La expresidenta andaluza, Susana Díaz, animaba este jueves a ser "más contundentes" y a "pedir perdón" por casos como los de Santos de Cerdán o Ábalos.

También el senador y exsecretario del PSOE de Madrid, Juan Lobato, viene reclamando una Conferencia Política Municipal para preparar mejor las elecciones municipales y apartarlas del ruido de la política nacional.

De cara a la asamblea del sábado hay expectación sobre la posición que pueda marcar el asturiano Adrián Barbón, el otro presidente autonómico socialista junto a Salvador Illa y María Chivite.

También genera interés lo que diga un debutante, Álvaro Sánchez Cotrina, que se estrenará como secretario general del PSOE de Extremadura.

De momento, está cerrando su intervención, aunque admiten que está interesado en "regionalizar" el debate y "alejarlo del ruido de la M-30".

Miembros de la Ejecutiva admiten que les ha llegado malestar por no convocar más comités federales. Antes, lo normal era celebrar uno cada semestre.

Incluso abren la posibilidad de que las generales sean en febrero o marzo. "Agotar la legislatura es llegar a 2027", señalan, pese a que hasta hace unas semanas reiteraban que el objetivo era julio de 2027.

Las federaciones en manos de peones de Sánchez, como Aragón (Pilar Alegría), Comunidad Valenciana (Diana Morant), Madrid (Óscar López), Canarias (Ángel Víctor Torres), Andalucía (María Jesús Montero) o Baleares (Francina Armengol), serán las que cierren filas.

No en vano, el actual Comité es una herencia de Santos Cerdán. Uno de sus últimos trabajos para Sánchez fue precisamente diseñar un órgano afín tras purgar a críticos como Lobato.