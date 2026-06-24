Vox liquida su deuda con el banco húngaro, dona 2 millones a Disenso y reclama más de 3 en subvenciones electorales

El partido aumentó su número de militantes en 2025 hasta los 71.194 afiliados, incrementando también sus ingresos por cuotas.

Vox reclama al Estado más de 3,1 millones de euros en subvenciones electorales pendientes de cobro, correspondientes a elecciones entre 2023 y 2025.

El partido donó dos millones de euros a la Fundación Disenso y, desde 2020, ha transferido casi 13,5 millones de euros a su think tank.

Vox canceló en 2025 la totalidad de su deuda con el banco húngaro MBH, tras haber solicitado allí créditos para campañas electorales.

Vox saldó en 2025 la totalidad de su deuda con el banco húngaro MBH, volvió a donar dos millones de euros a la Fundación Disenso y cerró el ejercicio reclamando al Estado más de 3,1 millones en subvenciones electorales pendientes de cobro.

Así consta en las cuentas anuales de la formación correspondientes al ejercicio 2025, a las que ha tenido acceso EL ESPAÑOL, y que deben ser aprobadas por los afiliados este sábado en la Asamblea Ordinaria.

El partido de Santiago Abascal obtuvo un beneficio de 1,75 millones de euros el año pasado, frente a las pérdidas de casi 2,75 millones registradas en 2024.

Hace tres años, Vox solicitó dos préstamos por valor de 6,5 millones y 7 para hacer frente a las generales de 2023 y las europeas de 2024 a MBH, entidad vinculada al ahora exprimer ministro húngaro Viktor Orbán.

La principal novedad de estas cuentas, según el informe facilitado a los afiliados, es la cancelación íntegra de la deuda con MBH Bank.

Vox justificaba haber recurrido a la entidad magiar por la concentración de distintos procesos electorales, los retrasos de la Administración General del Estado en el pago de las subvenciones que les correspondían y por la negativa de bancos españoles a concederles préstamos.

Una explicación que choca con el hecho de que el propio partido admite haber suscrito créditos con entidades españolas, aunque fueron préstamos menores, para esas campañas.

De hecho, y según el informe al que ha accedido este periódico, en 2025 Vox recurrió esta vez a entidades españolas: suscribió tres préstamos por un importe total de 130.300 euros con BBVA (50.000 euros al 5,57%), Abanca (50.000 euros al 5%) y Santander (30.300 euros al 4,92%).

Los tres siguen vivos al cierre del ejercicio.

Las cuentas recogen también las aportaciones de Vox a la Fundación Disenso, vinculada al partido: en 2025 Vox le dona, de nuevo, dos millones de euros.

En total, y desde que se creó en 2020, Vox ha concedido a su think tank casi 13 millones y medio.

En el informe, Vox justifica el peso de estas transferencias porque Disenso desarrolla "una intensa actividad de estudio, formación y divulgación", con "más de 180 trabajos propios, entre estudios, informes y documentos de análisis".

Las cuentas recogen, en el apartado de hechos posteriores al cierre, que entre enero y junio de 2026 Vox ha realizado once transferencias a Disenso por un total de un millón de euros. La más reciente, de 130.000 euros, es del 19 de junio, apenas días antes de la asamblea que debe aprobar estas cuentas.

Reembolsos pendientes

Las cuentas, auditadas por la firma Olszewski Auditores, también recogen que el Estado debe todavía a Vox algo más de 3,18 millones en subvenciones electorales cuando acaba 2025.

Esos importes, reclama Vox, corresponden a las generales y municipales de 2023, a las europeas de 2024 y a las autonómicas de Extremadura de 2025.

En concreto, son 1.456.550 euros de las generales de 2023, 334.558 de las municipales de ese mismo año, 1.185.812 de las europeas de 2024 y 210.385 de las autonómicas extremeñas de 2025, cuya liquidación ni siquiera ha sido fiscalizada todavía.

El propio partido admite que su caja está "muy impactada" por estos retrasos, pese a que los informes de las generales y de las europeas ya fueron avalados por la Comisión Mixta Congreso‑Senado a finales de 2025. Aun así, ni un euro de esas subvenciones ha llegado.

Si la Administración abonara íntegramente esas subvenciones, Vox calcula que su tesorería neta escalaría a más de 5,33 millones de euros.

Las cuentas también detallan que Vox creció en afiliados en 2025: a 31 de diciembre del año pasado, Vox tenía 71.194 militantes, frente a los 65.615 de un año antes, lo que supone un incremento de más de 5.500 personas.

De ellos, 33.609 se encuentran al corriente de pago. Los ingresos por cuotas ascendieron a 3,85 millones de euros, un 2% más que en el ejercicio anterior.