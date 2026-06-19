Sánchez alimenta la idea de convocar elecciones en febrero o marzo si no aprueba los Presupuestos como pide el PNV

La decisión final sobre las elecciones dependerá de cómo evolucionen las negociaciones presupuestarias con el PNV y otros aliados.

Sánchez descarta un "superdomingo electoral" y prefiere separar las generales de las municipales y autonómicas, atendiendo a las peticiones de sus socios parlamentarios y del PSOE.

El PNV ve en esta estrategia una forma de ganar tiempo y llegar hasta el final de la legislatura, mostrando disposición para negociar en otoño.

Pedro Sánchez contempla convocar elecciones generales en febrero o marzo de 2027 si no logra aprobar los Presupuestos, como pide el PNV.

Discrepando de la interpretación más extendida, Moncloa percibió como oxígeno puro las palabras de la portavoz del PNV, Maribel Vaquero, el miércoles en el Congreso instando a Pedro Sánchez a convocar elecciones generales si no es capaz de aprobar los Presupuestos Generales del Estado de 2027.

Consideran que es una forma de ganar tiempo y llegar a 2027, tal y como ha prometido siempre el presidente del Gobierno y, además, muestra la disposición del PNV a intentar una negociación de Presupuestos en otoño.

El cálculo de los nacionalistas vascos, según fuentes de este partido, es que si esa negociación fracasa entonces permitirá a Sánchez convocar elecciones en el primer trimestre de 2027, a ser posible en el mes de febrero.

Sánchez tendría de esta manera una coartada para convocar, aunque en la práctica no sería ya un adelanto electoral, porque los comicios se celebrarían sólo cuatro meses antes del fin automático de la legislatura.

En coincidencia con esa posición del PNV, partido con el que Moncloa mantiene diferentes negociaciones abiertas, Sánchez dejó abierta la puerta este jueves a, efectivamente, convocar elecciones generales si fracasan las conversaciones sobre los Presupuestos. El cálculo coincide también con el del partido de Aitor Esteban.

Los periodistas preguntaron al presidente por la posición del PNV y Coalición Canaria, que exigen al Gobierno que convoque elecciones si no logra sacar adelante los Presupuestos.

"Negociaremos con ellos, y si se tienen que tomar decisiones, pues las tomaremos efectivamente cuando se produzcan esas hipótesis", respondió el jefe del Ejecutivo.

Los nacionalistas vascos estaban radicalmente en contra de que las elecciones generales coincidieran con las municipales de finales de mayo, lo que se conoce como "superdomingo electoral" y prefieren que tampoco sean en julio, después de las locales, porque entienden que les puede perjudicar si son arrastrados por el desgaste de Sánchez.

Hicieron llegar el mensaje y, por eso, el presidente del Gobierno enfatizó recientemente, casi sin ser preguntado, que no habrá en ningún caso "superdomingo".

Tampoco lo querían los candidatos socialistas a las autonómicas y municipales, pero el mensaje de Sánchez iba dirigido a sus socios parlamentarios en el Congreso y socios en el Gobierno vasco y en ayuntamientos y las diputaciones forales.

Sánchez barajaba la opción de hacer coincidir las generales con las autonómicas y municipales, precisamente para favorecer la movilización, que es la última baza para intentar la remontada frente a PP y Vox.

La otra opción era la de repetir lo de 2023 y hacer las generales en julio, tras las locales, pero la presión de los candidatos del PSOE era aún mayor porque supondría que, de nuevo, ellos pagaran el desgaste del Gobierno central como ocurrió en las anteriores.