Sánchez promete un "nuevo decreto" anticrisis para ganar tiempo pero el PNV se suma a la petición de adelantar elecciones

La portavoz del PNV, Maribel Vaquero, durante su intervención este miércoles en la sesión de control al Ejecutivo. Javier Lizón Efe

Las claves

Las claves Generado con IA Pedro Sánchez anuncia un nuevo decreto anticrisis que se aprobará el 29 de junio, sin revelar aún su contenido y retando al PP a apoyarlo. El PNV se suma a la petición de adelantar elecciones, poniendo en evidencia la fragilidad de la mayoría parlamentaria del Gobierno. El Gobierno enfrenta dificultades para aprobar los Presupuestos, tras tres años de prórrogas y con varios escándalos afectando a miembros del Ejecutivo. Socios como ERC reclaman más contenido para la legislatura, mientras que Junts y PP han pedido sin éxito la convocatoria de elecciones.

El Gobierno aprobará el próximo día 29 un nuevo decreto anticrisis en plena incertidumbre por la situación internacional y pese a la apertura del Estrecho de Ormuz tras el acuerdo entre EEUU e Irán. Así lo ha anunciado Pedro Sánchez durante la sesión de control, aunque no ha desvelado su contenido y ha retado al PP a apoyarlo.

Fuentes del Ministerio de Economía han añadido posteriormente que están ultimando las reuniones con los sectores afectados para analizar el impacto económico y la efectividad de las medidas incluidas en el anterior decreto, aprobado en marzo por valor de 5.000 millones de euros en rebajas de IVA en gasolina, diésel o luz y que decae el próximo 30 de junio.

El Ejecutivo gana tiempo mientras asegura que ultima los cuadros macroeconómicos para presentar los Presupuestos, después de tres años de prórrogas y con argumentos similares a los utilizados en los últimos ejercicios para justificar su retraso.

Tras las enmiendas de Junts y del PP, vetadas por la Mesa del Congreso, que instaban al Gobierno a convocar elecciones, este miércoles el PNV se ha sumado a la petición de un adelanto electoral, evidenciando la fragilidad de la mayoría parlamentaria de Pedro Sánchez.

Su portavoz, Maribel Vaquero, culminaba su intervención con un mensaje contundente al presidente: "Si no encuentra apoyos suficientes para aprobar los Presupuestos de 2027 disuelva esta Cámara y convoque elecciones".

Las palabras del PNV reclamando una convocatoria electoral suponen un nuevo revés para el Gobierno en una semana especialmente complicada.

Se trata de uno de los aliados más fieles del Ejecutivo, con quien el PSE gobierna en el País Vasco y en las diputaciones vascas, pero también de una formación con un gran olfato político y capaz de cambiar de alianzas, como ya demostró durante la moción de censura contra Mariano Rajoy.

Con un Gobierno que teme incluso una votación no vinculante porque sabe que saldría derrotado, sacar adelante unas cuentas públicas en un momento en el que se encuentra asediado por los casos de corrupción parece una tarea casi imposible.

Y más en una semana 'horribilis' para La Moncloa que este miércoles vivía un día crítico al ver al expresidente del Gobierno y "faro moral" del actual Ejecutivo, José Luis Rodríguez Zapatero, declarando ante la Audiencia Nacional.

Una cascada de escándalos, a los que se suma el goteo de noticias sobre Leire Díez y con la primera sentencia sobre José Luis Ábalos a punto de conocerse. Con este panorama en las portadas, Vaquero admitía que “hablar de Presupuestos” durante esta semana "puede parecer una extravagancia".

La diputada nacionalista le reprochaba a Sánchez llevar "tres años mareando la perdiz" con los Presupuestos y que "su Gobierno ha creado un Presupuesto paralelo a través de prórrogas presupuestarias".

De ahí que otros socios parlamentarios, como el portavoz de ERC, Gabriel Rufián, se sumaran también al debate en los pasillos del Congreso. “Aguantar sin contenido no tiene sentido. Le pido que, además de decir que los otros son peores, que eso ya lo sabemos, llenemos de contenido la legislatura”, remataba Rufián.

Una frase que ya pronunció este martes, tras conocerse la enmienda de Junts, y que generó malestar en Oriol Junqueras.

"Se interpretó en Cataluña que quiero elecciones. Es mentira. Quiero llenar de contenido la legislatura", añadía.

Con una mayoría parlamentaria cada vez más debilitada, el Gobierno afronta ahora el reto de aprobar unas nuevas cuentas públicas y mantener con vida una legislatura que sus propios socios empiezan a cuestionar.