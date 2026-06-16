[Sánchez intenta calentar las redes y la calle despenalizando las injurias al Rey, al Ejército, la Policía o los tribunales]
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Sánchez mantiene que Cerdán actuó por libre y que le engañó negándole su relación con Leire Díez y la cloaca del PSOE
Un día de finales de mayo de 2025, Pedro Sánchez convocó a la Moncloa a Santos Cerdán para preguntarle por las informaciones publicadas que señalaban a Leire Díez como miembro de una trama de cloacas que trabajaba para el PSOE, según fuentes oficiales del Gobierno.
En ese momento, la versión oficial de los socialistas, con repetición en declaraciones de ministros y dirigentes, era que Leire Díez iba por libre, que era sólo una militante de base y hasta se la caracterizaba como "Antoñita la Fantástica" o "el Pequeño Nicolás".
El presidente del Gobierno y líder socialista preguntó directamente a su colaborador directo y secretario de Organización del PSOE si era cierto que la fontanera trabajaba para el partido y estaba a sueldo del PSOE. Cerdán lo negó con insistencia, siempre según esas fuentes.
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La directora de la Guardia Civil comparece en el Senado tras reconocer que se reunió tres veces con Leire Díez
La directora general de la Guardia Civil, Mercedes González, comparece este martes en el Senado, donde será interrogada por sus reuniones con Leire Díez, la fontanera socialista que da nombre a una investigación sobre una trama dedicada presuntamente a desestabilizar causas judiciales que afectaban al PSOE o al Gobierno.
González comparecerá en la comisión de Interior a petición del PP, que la citó después de que trascendiera un informe de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil que señalaba que la directora de la Guardia Civil se reunió tres veces con la exmilitante socialista investigada entre septiembre de 2024 y abril de 2025.
Tras conocerse dicho informe, González admitió tres reuniones, a pesar de que el ministro del Interior Fernando Grande-Marlaska viniera negando desde el pasado año la existencia de dichas citas.
A través de un comunicado, González indicó que dos de los encuentros no estuvieron relacionados con el cuerpo y en el tercero la exmilitante le pidió la readmisión del comandante Rubén Villalba, investigado en el caso Koldo, a lo que la máxima autoridad del Instituto Armado se negó.
Las posibles maniobras de Leire Díez ante la Guardia Civil son uno de los elementos que estudian los investigadores del caso, que consideran que la exmilitante trató de promover una investigación contra la UCO en relación con unas presuntas filtraciones, y consideran que Mercedes González conocía esa actividad.