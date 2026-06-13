Belarra será candidata de Podemos en Madrid para "torcer el brazo" a Ayuso y despeja el camino al Congreso de Montero

La secretaria general de Podemos, Ione Belarra, durante la jornada ‘Primavera de lucha, primavera de esperanza’, en el Círculo de Bellas Artes. Alejandro Martínez Vélez Europa Press

Las claves

Las claves Generado con IA Ione Belarra anuncia que será la candidata de Podemos a la Comunidad de Madrid para enfrentarse a Isabel Díaz Ayuso. Su candidatura despeja el camino para que Irene Montero encabece la lista de Podemos al Congreso en las próximas elecciones generales. Belarra critica las políticas de Ayuso y Almeida, denunciando la situación de la sanidad y la educación públicas en Madrid. La líder de Podemos destaca su compromiso con la ciudad y llama a una lucha más fuerte desde la izquierda para cambiar el gobierno madrileño.

Ione Belarra, líder de Podemos, ha anunciado que será la próxima candidata a la Comunidad de Madrid para "torcerle el brazo" a Isabel Díaz Ayuso.

Lo ha hecho durante el acto central de las jornadas de 'Primavera de lucha, primavera de esperanza', organizadas por su formación, después de que hablaran varios de los dirigentes del partido que le han dado paso para dar la gran noticia.

De esta manera no deja lugar a dudas y despeja el camino a Irene Montero para que se presente la primera en las listas al Congreso.

"Madrid es mucho mejor que sus gobernantes", ha expresado, mostrando su rabia por las políticas de Ayuso y por la falta de liderazgo en la izquierda. "A mí me come la rabia, la mala leche cuando veo que todo el mundo se ha rendido en Madrid", ha lamentado.

"Que el PSOE pone a candidatos de cuarta, se están peleando en el PSOE por no ir a Madrid. Mónica García puede decir cosas que suenen bien, pero unos y otros han han renunciado a ganar a la señor Ayuso", ha proseguido.

"Esta pelea hay que darla con mucha más fuerza. Porque el corazón de la derecha es Ayuso, ni Vox ni Feijóo", ha denunciado.

Por ello, se ha referido a las políticas públicas del Gobierno de la Comunidad de Madrid y ha denunciado el mal estado en el que, según ella, se encuentran.

"Yo no me resigno a dar a luz en un hospital público y que las matronas y todo el personal médico estén dando lo mejor de sí pero al borde del colapso, no me resigno a ver a las profes de mis hijos tener que llevar todas las semanas las camisetas verdes de la educación pública, amarillas de la educación infantil porque al mal gobierno de Ayuso y Almeida sólo le importa la privada-concertada", ha concretado.

A pesar de que la dirigente es de Navarra, ha optado por justificar su candidatura como "vallekana de adopción" y ha celebrado la capacidad de la ciudad de "acoger".

"Por eso compañeros y compañeras, con toda la humildad, porque vamos a pelear por el futuro de todas y de todos, y de mis hijos, que viven aquí, os propongo y he decidido presentarme como candidata a la Comunidad de Madrid", ha anunciado.

"Porque creo que es lo que hay que hacer y decidme si no es un gusto y un placer torcerle de una vez por todas el brazo a esa mala persona insufrible que es la señora Ayuso", ha concluido.

Montero al Congreso

De esta forma, la formación morada no deja lugar a dudas y deja el paso libre a Irene Montero para encabezar la lista del Congreso.

Lo anunciaron por primera vez hace ya más de un año, en abril del 2025, durante su V Asamblea Ciudadana.

No había indicios de elecciones en ese momento pero justo una semana antes Yolanda Díaz había anunciado una resolución para impulsar alianzas en la izquierda. Algo que no gustó en la formación, que lo ejemplifico en la opinión de su antiguo líder, Pablo Iglesias, quien declaró que la coalición estaba "políticamente muerta".

“Os pido hoy que asumáis conmigo la tarea de levantar una candidatura de paz, de esperanza y de más derechos para las próximas generales. Defender la paz es ahora la tarea más importante”, aseguró Montero durante su discurso como la nueva candidata.

El anuncio estuvo a cargo de Ione Belarra, quien también le pidió que la lista no se limitara a solo los candidatos de Podemos sino que englobara una “sociedad civil organizada” y a aquellos “desencantados” con el Gobierno.

Todo ello antes de los movimientos que ha tenido la izquierda este año, en el que el portavoz en el Congreso de ERC, Gabriel Rufián, ha tenido varios encuentros con figuras de la izquierda con la intención de sugerir una nueva unidad entre todas las formaciones a la izquierda del PSOE.

Entre esas figuras estaba también Irene Montero, que ha pesar de sus rifirrafes con Sumar ha tenido varios acercamientos a la formación de Díaz en los últimos meses.