El PP cita a Peramato y a Marlaska en el Senado por las reuniones de Leire Díez con la cúpula de la Fiscalía y la Guardia Civil

Las claves

Las claves Generado con IA El PP ha citado en el Senado al ministro Marlaska y a la fiscal general Teresa Peramato para aclarar reuniones entre Leire Díez, la cúpula de la Guardia Civil y la Fiscalía. El partido exige explicaciones sobre el motivo por el cual se puso escolta a Leire Díez y quién lo ordenó, en el marco de la comisión Koldo. También se ha citado a la secretaria de Zapatero, María Gertrudis Alcázar, para que explique el origen de una colección de joyas incautadas al expresidente. El PP anuncia un calendario de comparecencias para investigar presunta corrupción vinculada al PSOE y a figuras del entorno de Pedro Sánchez y Zapatero.

El PP ha citado en la comisión Koldo del Senado al ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, por "mentir" sobre las reuniones de la directora de la Guardia Civil con Leire Díez. La formación liderada por Alberto Núñez Feijóo también ha convocado a la fiscal general del Estado, Teresa Peramato, para explicar los encuentros de la fontanera del PSOE y el letrado Jacobo Teijelo con la mano derecha del exfiscal general Álvaro García Ortiz.

"El Gobierno tendrá un mes de junio muy caliente", ha anunciado la portavoz del PP en el Senado, Alicia García, en una rueda de prensa. Ha definido como "calendario de cerco total" a la "corrupción del sanchismo" las comparecencias convocadas por su formación para las próximas semanas.

Peramato comparecerá el 19 de junio en la comisión de Justicia y Marlaska lo hará el 30 en la comisión Koldo. El PP quiere que el ministro explique por qué puso escolta a Leire Díez y quién se lo ordenó. Estas citas se suman a la de la directora general de la Guardia Civil, Mercedes González, programada para el martes 16 en la comisión de Interior.

Se trata de una nueva ofensiva de los populares para "ayudar a esclarecer que el Comando Cloacas era en realidad una delincuencia de Estado", según ha esgrimido su portavoz, para "proteger a Pedro Sánchez".

"Los españoles, la Asociación de Fiscales y los Fiscales Anticorrupción víctimas de la delincuencia de Estado del Comando Cloacas merecen respuestas; y Teresa Peramato tendrá que darlas en el Senado", ha subrayado en relación con la comparecencia de la sucesora de Álvaro García Ortiz.

Las joyas de Zapatero

Por otro lado, Alicia García ha adelantado que María Gertrudis Alcázar, la secretaria de José Luis Rodríguez Zapatero, también tendrá que comparecer el lunes 29 de junio para explicar de dónde provenía la colección de joyas incautadas por la UCO al expresidente del Gobierno. Ese mismo día por la tarde rendirá cuentas sobre el aterrizaje de Delcy Rodríguez en Barajas el excomisario Jesús María Gómez,

En otra comisión de investigación, la que indaga sobre la gestión de la SEPI, el PP citará este mes a personas relacionadas con el rescate de Plus Ultra y el caso Zapatero. Así, el lunes 22 de junio comparecerá Manuel Aarón Fajardo, hijo del senador socialista Manuel Fajardo. Además, el día siguiente está citado el exvicesecretario general del PSN Ramón Alzórriz.

El PP promete percutir con los trabajos de investigación en torno a la "organización criminal del expresidente Zapatero, que creó una red de empresas pantalla para blanquear ingresos y hacerse de oro". Sobre Fajardo, la portavoz popular ha asegurado que fue quien abrió al expresidente "las puertas de los negocios en Venezuela".

García ha denunciado que gracias a estas gestiones "Zapatero se convirtió en la joya de la corona de una red de tráfico de influencias a escala internacional". En este sentido, y tras conocerse que el expresidente socialista guardaba en una caja fuerte de su oficina de la calle Ferraz joyas valoradas en 1,3 millones de euros, ha exigido explicaciones sobre su origen.

Por último, la portavoz del PP ha augurado que "estamos ante los estertores del sanchismo, ante su final": "Y la agonía judicial que va a padecer y la soledad parlamentaria y social que va a sufrir es realmente dura. Semana horribilis tras semana horribilis".

"Sánchez ya sólo puede elegir entre las urnas y los juzgados. Y los juzgados no se disuelven", ha concluido.