El ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres, considera "extraña" la afirmación de la Unidad Central Operativa (UCO) que deduce que 'el one', del que se habla en las conversaciones intervenidas en el 'caso Leire', pueda ser el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez. "Eso no son más que conjeturas", ha dicho.

En una entrevista en 'La Radio Canaria', Torres ha señalado que la UCO no es "un órgano de carácter judicial", sino que investiga y luego eleva los informes al juez. "La afirmación en sí misma es extraña, porque no es propia de lo que son las competencias de cada uno", ha subrayado el ministro, lamentando al mismo tiempo que sobre 'M. Rajoy', en cambio, "nadie sabe quién es".

El también líder de los socialistas canarios ha defendido a la directora general de la Guardia Civil, Mercedes González, tras reconocer sus conversaciones con la exmilitante del PSOE Leire Díez, respaldando su "honestidad y honradez", en línea por lo afirmado públicamente por el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska.