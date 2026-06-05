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Torres ve "extraña" la deducción de la UCO de que el 'one' es Sánchez cuando "nadie sabe quien es M. Rajoy"
El ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres, considera "extraña" la afirmación de la Unidad Central Operativa (UCO) que deduce que 'el one', del que se habla en las conversaciones intervenidas en el 'caso Leire', pueda ser el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez. "Eso no son más que conjeturas", ha dicho.
En una entrevista en 'La Radio Canaria', Torres ha señalado que la UCO no es "un órgano de carácter judicial", sino que investiga y luego eleva los informes al juez. "La afirmación en sí misma es extraña, porque no es propia de lo que son las competencias de cada uno", ha subrayado el ministro, lamentando al mismo tiempo que sobre 'M. Rajoy', en cambio, "nadie sabe quién es".
El también líder de los socialistas canarios ha defendido a la directora general de la Guardia Civil, Mercedes González, tras reconocer sus conversaciones con la exmilitante del PSOE Leire Díez, respaldando su "honestidad y honradez", en línea por lo afirmado públicamente por el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska.
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El Presupuesto de Sánchez ante su primer escollo: aprobar en Cortes un objetivo de déficit que no saca adelante desde 2020
El Gobierno da pistoletazo de salida, oficialmente, al proyecto de Presupuestos Generales del Estado de 2027. Este viernes el Boletín Oficial del Estado (BOE) publica la orden con la que Hacienda inicia, oficialmente, su elaboración.
Todo ello siguiendo los plazos, al menos por ahora. Pese a llevar toda la legislatura sin aprobar nuevas Cuentas y con las de 2023 prorrogadas, el Ministerio de Hacienda quiere ser fiel al calendario presupuestario habitual.
De esta manera, el primer escollo que tendrá que superar el proyecto presupuestario de 2027 llegará en julio. Si se cumplen los plazos, será entonces cuando el Consejo de Ministros apruebe el techo de gasto de las nuevas Cuentas. Y con él unos nuevos objetivos o senda de estabilidad.
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Las 12 mentiras de Leire ante el juez: dijo que no cobró del PSOE y negó reuniones con Cerdán y la directora de la Guardia Civil
La estrategia de defensa de Leire Díez se desmorona. Los informes de la UCO acreditan que la fontanera de Ferraz mintió al menos una docena de veces, al declarar como investigada el pasado 17 de noviembre ante el juez Arturo Zamarriego, que instruía inicialmente la causa sobre la cloaca del PSOE.
A preguntas de su abogada, Eva Bejarano, Leire Díez dijo que sólo había visto dos veces al exsecretario de Organización del PSOE Santos Cerdán. La UCO ha acreditado que ambos dirigían la cloaca de Ferraz, para lo que se reunieron al menos 35 veces desde abril de 2024.
La fontanera aseguró que sólo había hablado una vez con la directora general de la Guardia Civil, Mercedes González, durante su etapa en Correos (entre 2018 y 2022), para garantizar el servicio durante una huelga. La UCO ha acreditado al menos tres reuniones entre ambas, a partir de septiembre de 2024, cuando ya estaba en marcha la cloaca.
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Marlaska tilda de "ejemplar" a la directora de la Guardia Civil pese a que ella reconoce ya sus tres encuentros con Leire Díez
Fernando Grande‑Marlaska ha vuelto a cerrar filas este jueves con la directora general de la Guardia Civil, Mercedes González, después de conocerse que ésta se reunió en varias ocasiones con Leire Díez, la fontanera que buscaba neutralizar investigaciones que afectaban al PSOE y al entorno de Pedro Sánchez.
Desde Luxemburgo, donde participaba en una reunión de ministros del ramo en la UE, el titular de Interior ha defendido la "actuación ejemplar" y la "plena honestidad" de González, ya sin atreverse a negar los encuentros.
Porque él mismo, hasta en dos ocasiones, había asegurado que esas reuniones nunca se habían celebrado.
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ReActivaPSOE, un centenar de militantes socialistas pide elecciones generales con un candidato que no sea Sánchez
Un escándalo detrás de otro día tras día, durante varias semanas, que se van sumando a los ya acumulados desde hace meses, desde hace años. El requerimiento del juez Pedraz del pasado 27 de mayo cuando ordenó a la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil el despliegue de un operativo en la sede del PSOE, en la madrileña calle de Ferraz, fue la gota que colmó el vaso.
Desde ReActiva Socialdemocracia (o ReActivaPSOE), una nueva corriente interna del PSOE, han hecho pública una carta abierta dirigida a militantes, simpatizantes y votantes socialistas en la que alertan de la crisis de credibilidad que, a su juicio, atraviesa el partido y llaman a una reacción política y ética ante el actual momento de desconfianza ciudadana.
Entre otras medidas, proponen la convocatoria de elecciones generales este mismo año como un ejercicio de "higiene democrática" ante el deterioro de la confianza pública. A su juicio, devolver la palabra a la ciudadanía no supone una cesión a la derecha, sino el uso del mecanismo constitucional para desbloquear una crisis política.
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Feijóo y líderes del PP felicitan a Dancausa, el nuevo presidente nacional de NNGG y próximo a Ayuso
El líder del PP Alberto Núñez Feijóo; y los presidentes de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso; de Extremadura, María Guardiola, y de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, han felicitado al actual presidente de Nuevas Generaciones (NNGG) de Madrid, Ignacio Dancausa, por su elección para presidir este organismo a nivel nacional.
En este sentido, Feijóo ha expresado, a través de un mensaje publicado en su perfil de la red social X que "una juventud unida es la clave para una España fuerte".
"Ignacio, Antonio y Candela asumen el reto de liderar una generación que no puede perder más tiempo ante desafíos reales: Vivienda, Empleo, Familia, Salud mental", ha añadido.
En la misma red social Díaz Ayuso ha señalado: "Nacimos en la defensa de una universidad pública libre y plural, y hoy los dos tenemos una gran responsabilidad. La tuya es servir a la juventud española en este momento. Confiamos en ti, Ignacio Dancausa. Enhorabuena y no cambies".
Precisamente, Dancausa es una figura cercana a la presidenta madrileña.
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Los whatsapps entre Cristina Narbona y Leire Díez arruinan el plan del PSOE de utilizar a Cerdán como cortafuegos
Hasta ahora, Ferraz había tratado de encapsular la trama de las cloacas en Leire Díez y Santos Cerdán.
Ambos, según las explicaciones de dirigentes socialistas, habrían actuado a espaldas del partido, aunque uno era nada menos que el secretario de Organización y ya está imputada la gerente, Ana María Fuentes.
Pretendían en el PSOE abrir un cortafuegos con el que evitar que el incendio siguiese ascendiendo, pero esa estrategia se ve arruinada con los whatsapps obtenidos por la UCO que prueban que Cristina Narbona conocía las actividades de la fontanera desde 2024.
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Leire apoyó en Ferraz aplazar los intereses de Tubos Reunidos por el riesgo que suponían "Trump" y "los fondos buitre"
Las agendas de Leire Díez, la fontanera del PSOE, aportan nuevos datos sobre la reunión celebrada en la sede central del partido, en la madrileña calle de Ferraz, en favor de la empresa Tubos Reunidos.
Esta compañía recibió en julio de 2021 un rescate público (de 112,8 millones de euros) para paliar las consecuencias económicas de la pandemia de la Covid-19. Recientemente, entró en concurso voluntarios de acreedores.
Este jueves, el juez de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz ordenó el registro policial de su sede, ubicada en Bilbao.
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