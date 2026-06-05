Marlaska vuelve a defender a la directora de la Guardia Civil porque en sus citas con Leire "no hubo referencia a la trama"

El ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, durante la puesta en funcionamiento del Centro de Mando del dispositivo para la visita del Papa. Europa Press

Las claves

Las claves Generado con IA El ministro Fernando Grande-Marlaska defiende a la directora de la Guardia Civil, Mercedes González, tras admitir que se reunió con Leire Díez. Marlaska afirma que en las reuniones entre González y Díez "no hubo ninguna referencia a la trama" investigada. Mercedes González reconoció tres encuentros con Leire Díez; en uno de ellos, Díez pidió la readmisión del comandante Rubén Villalba, solicitud que fue rechazada.

El ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, mantiene su defensa de la directora de la Guardia Civil, Mercedes González, pese a que esta reconoció anoche en un comunicado que se había reunido con Leire Díez.

Marlaska ha matizado que en estos encuentros no hubo "ninguna referencia a la trama".

"En ningún momento me dijo ella que hubiera mantenido ninguna reunión con Leire relativa a los hechos objeto de la trama o donde se hubiera hablado directa o indirectamente de la misma", ha dicho el ministro en un acto en el Centro de Mando (CENAM) del dispositivo de Seguridad para la visita del Papa León XIV, en el Complejo Policial de Canillas, en Madrid.

"Yo no tengo ningún elemento que me haga entrever que eso no es cierto", ha señalado Grande-Marlaska en declaraciones a los periodistas este viernes, horas después de que Mercedes González admitiera tres reuniones con la exmilitante del PSOE.

Según dijo, dos de estos encuentros no estuvieron relacionados con el cuerpo y en el tercero Leire Díez le pidió la readmisión del comandante Rubén Villalba, implicado en un caso judicial, a lo que la máxima autoridad del instituto armado se negó.