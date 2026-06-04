Sólo Page rompe el silencio de los cargos del PSOE: "Es posible que Sánchez no lo supiera, pero en España no lo creería nadie"

El PSOE publicó un comunicado prometiendo actuar contra los responsables, pero sin aclarar si presentará una querella contra la principal acusada de la trama.

El presidente de Castilla-La Mancha insta a Ferraz a querellarse contra Leire Díez para evitar que se piense que toda la organización está implicada.

Page sugiere que es poco creíble que una trama de corrupción de tal magnitud se haya desarrollado sin el conocimiento del secretario general del partido, Pedro Sánchez.

Emiliano García-Page es el único dirigente del PSOE que rompe el silencio sobre el caso de corrupción, cuestionando la posible ignorancia de Pedro Sánchez.

Hay una hipótesis tabú que recorre el PSOE: que Pedro Sánchez es el "one" y que estaba al tanto de las cloacas del PSOE.

En Ferraz tratan de encapsular todo en torno a Santos Cerdán y a Leire Díez, pero no quieren confirmar si se querellarán contra la fontanera pese a acusarla de usar "el nombre del partido en vano y falso".

Sólo el presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, rompe el silencio que reina en el PSOE en un momento en el que parece que todo se derrumba por las investigaciones en marcha sobre corrupción.

Page volvió a hacerlo este miércoles pese durante un desayuno informativo, un par de horas antes de conocerse el sumario del caso fontanera.

"Es posible que Sánchez no lo supiera, pero si así fuera no lo creería nadie en España", afirmaba.

Page daba el beneficio de la duda al presidente del Gobierno y líder de su partido, porque "cuando estás gobernando, dedicas el 99% del tiempo al Gobierno", y por tanto, hasta es posible que "un secretario de Organización actúe sin conocimiento del secretario general".

Pero tras este capote a Sánchez, el presidente de Castilla-La Mancha descartaba su absolución. En un partido en el que, como repiten sus dirigentes, "no se mueve un papel sin que lo sepa Pedro", no es creíble que pudiera montarse una trama de las dimensiones que estamos conociendo estos días.

Ante el mutismo general, Page insistió en que Ferraz debería querellarse contra Leire Díez para demostrar que la corrupción estaba en personas concretas y no en todo el partido. "Si no lo hacemos, va a pensar todo el mundo que estaba la organización implicada", sentenció.

Unas horas más tarde, Ferraz publicaba un comunicado en el que prometía "actuar" contra "los farsantes", pero sin confirmar si se iban a querellar contra la fontanera. La razón que daban es que, ahora, están "en fase de indicios".

Fuentes de la dirección del PSOE matizaban después que, "cuando sea querella, diremos querella". Así que la respuesta a las cloacas queda en una nebulosa.

El problema para los socialistas es cómo explicar que una desconocida como Leire Díez, que fue tildada por Ferraz como "Antoñita la Fantástica" en un intento de desacreditar su relato, entraba en la Dirección General de la Guardia Civil, controlada por Mercedes González, una persona que no era siquiera de la cuerda de Santos Cerdán.

Y también accedía a la Fiscalía para, como sostiene la UCO, "proteger al PSOE, al Gobierno y a su presidente".

El fin de esas actividades "habría sido proteger los intereses puestos en juego en virtud de una serie de causas judiciales con afectación al PSOE, y, directa o indirectamente, a ciertos miembros del Gobierno o a su presidente". Una actuación que beneficiaba directamente a Sánchez.

La trama, de hecho, se activó en cuanto se conoció la imputación de Begoña Gómez, la mujer de presidente del Gobierno.

De ahí que Page describiese la situación actual como "una época muy oscura del PSOE", en la que, paradójicamente, pocos se atreven a alzar la voz.

El barón socialista se mostró confiado en que el futuro del partido "después de Sánchez va a ser mejor", que cabe interpretar como una bofetada al líder socialista.

Enfrente, Patxi López salió este miércoles para atacar de nuevo a la Justicia, al asegurar que no se cree "nada de nada".

Mientras, al PSOE se le vuelven como un bumerán las frases que dedicó a Mariano Rajoy, al que siempre acusó de conocer la trama Kitchen. Ahora tienen el difícil trance de explicar cómo el secretario de Organización del PSOE montó unas cloacas sin conocimiento del secretario general.