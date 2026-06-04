Izquierda Española busca un impulso en medio de la crisis del PSOE y nombra a Enrique Sanjurjo secretario general

Guillermo Del Valle, durante la clausura del primer Congreso de Izquierda Española celebrado en Madrid hace un año. IE

Las claves

Las claves Generado con IA Enrique Sanjurjo ha sido nombrado nuevo secretario general de Izquierda Española tras la salida de Guillermo del Valle, quien continuará vinculado al partido y como director de la revista El Jacobino. La formación ha realizado una remodelación en su dirección, incluyendo el nombramiento de Daniel Meca como portavoz y la incorporación de Víctor Gómez Frías al Comité Ejecutivo Nacional. Izquierda Española busca aprovechar la crisis del PSOE y la fragmentación de la izquierda para consolidarse como alternativa política comprometida con la igualdad y la cohesión nacional. El partido ha convocado encuentros telemáticos con su militancia para debatir prioridades y fijar los objetivos de la nueva etapa en la próxima reunión del Consejo Nacional.

Izquierda Española ha remodelado su dirección con la salida de Guillermo del Valle, fundador y hasta ahora máximo dirigente de la formación, y el nombramiento de Enrique Sanjurjo como nuevo secretario general.

La marcha de Del Valle, por motivos personales, la ha comunicado él mismo a la militancia mediante una carta.

Con el relevo, que se produce en medio de la crisis reputacional, pero también electoral del PSOE, Izquierda Española se propone abrir una nueva etapa de crecimiento y ganar protagonismo político tras año y medio de andadura.

La marcha de Del Valle no supone una desvinculación del proyecto: continuará como afiliado y seguirá al frente de la revista El Jacobino, uno de los referentes ideológicos del espacio impulsado por la formación socialdemócrata.

Según ha explicado la dirección del partido, el relevo se produce conforme a los estatutos de la organización y pretende reforzar una estructura que considera consolidada.

🟥 Relevo en la Secretaría General de Izquierda Española.



Guillermo del Valle ha comunicado en una carta a la afiliación su decisión de dejar la Secretaría General de Izquierda Española. Continuará vinculado al proyecto como afiliado y como director de El Jacobino. pic.twitter.com/RLZe1MvJZY — Izquierda Española (@izquierdaesp) June 4, 2026

"Izquierda Española es ya mucho más que una sola persona. Es un proyecto colectivo construido sobre ideas, convicciones y el esfuerzo de muchos militantes comprometidos", señala la comunicación remitida a los afiliados.

Esta nueva etapa estará encabezada por Enrique Sanjurjo, ingeniero informático y politólogo, uno de los dirigentes que ha acompañado al partido desde su fundación y que ha desempeñado distintas responsabilidades organizativas y políticas.

Desde la Ejecutiva destacan su "criterio, experiencia y profunda implicación" en el desarrollo de la organización.

Los cambios alcanzan también al área de comunicación. Daniel Meca, abogado laboralista afincado en Elche y uno de los rostros más activos del partido en medios y redes sociales, asumirá la portavocía. Además, Víctor Gómez Frías se incorpora al Comité Ejecutivo Nacional como vocal.

La formación ha querido agradecer expresamente el trabajo desarrollado por Guillermo del Valle durante estos años y ha subrayado que afronta esta fase "con serenidad, confianza e ilusión".

A juicio de la dirección, la renovación interna debe servir para "ampliar la influencia" del partido y prepararlo para los retos políticos que tiene por delante.

Con ese propósito, Izquierda Española ha convocado dos encuentros telemáticos con la militancia los próximos 9 y 10 de junio para analizar el contexto político y debatir las prioridades del proyecto.

El proceso culminará con la próxima reunión del Consejo Nacional, donde se fijarán los objetivos de la nueva etapa.

La reorganización llega en un contexto de desgaste del PSOE y de creciente fragmentación en la izquierda, un escenario en el que Izquierda Española aspira a consolidarse como una alternativa que reivindica una izquierda "comprometida con la igualdad, la cohesión nacional y el bien común".