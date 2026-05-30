El PP sostiene que la 'carta a la ciudadanía' de Sánchez fue su "toque de corneta a la mafia socialista contra los jueces"

Las claves

Las claves Generado con IA Miguel Tellado, secretario general del PP, acusa a Pedro Sánchez de usar su carta a la ciudadanía como un "toque de corneta" para que la "mafia socialista" actuara contra jueces y fiscales investigando la corrupción del PSOE. Tellado sostiene que durante los cinco días de reflexión de Sánchez, no se planteaba dimitir, sino que organizaba una trama para obstaculizar la labor judicial. El dirigente popular menciona la implicación de Santos Cerdán y Leire Díez en la trama que motivó la entrada de la UCO en la sede del PSOE, por orden del juez Santiago Pedraz. Tellado critica al PNV y pide a este partido que asuma su responsabilidad para apartar al gobierno de Sánchez, al que califica de "mafioso y corrupto".

El secretario general del PP, Miguel Tellado, ha sostenido este sábado que la carta a la ciudadanía publicada por Pedro Sánchez al comienzo de sus "cinco días de reflexión" fue en realidad su "toque de corneta" para que la "mafia socialista" actuara contra los jueces y fiscales que investigaban la corrupción del PSOE.

Durante sus "cinco días recluido en el Palacio de la Moncloa después de aquella carta de amor a Begoña", ha indicado el dirigente popular, Sánchez "no deshojaba la margarita de si irse o quedarse, sino que organizaba una trama gansteril contra jueces y fiscales de nuestro país".

Tellado ha aludido así a la trama que lideraban Santos Cerdán y la fontanera Leire Díez, que provocó el pasado miércoles la entrada de la UCO en la sede socialista de Ferraz, por orden del juez Santiago Pedraz.

Durante un acto organizado por el PP vasco en Bilbao, Miguel Tellado ha ironizado sobre las "lágrimas de cocodrilo" del presidente del PNV, Aitor Esteban, quien este sábado ha reprochado a Sánchez que quiera demorar un mes sus explicaciones ante el Congreso por los casos de corrupción.

Lo que tiene que hacer Pedro Sánchez no es acudir a las Cortes a dar explicaciones, ha dicho el secretario general del PP, sino "disolverlas y convocar elecciones", tal como reclaman los ciudadanos.

Tellado ha recordado que el PNV tiene en su mano poner fin al "reality show del delito" en el que se encuentra inmerso el Gobierno.

“Los políticos no somos tertulianos ni comentaristas de la actualidad", ha indicado al respecto, "estamos para tomar decisiones".

Y si hace ocho años el apoyo de los diputados del PNV fue decisivo para que Sánchez llegara a la Moncloa, ahora debe "asumir su parte de responsabilidad y tomar decisiones para apartar a un gobierno mafioso y corrupto".

Sin embargo, ha lamentado el secretario general del PP, "al final el PNV, mucho ruido y muy pocas nueces”.

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