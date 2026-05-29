El presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, ha trasladado su temor a que no haya "llegado todavía lo peor" en las investigaciones que afectan al PSOE. Durante una entrevista concedida al programa Más Vale Tarde de La Sexta, el mandatario autonómico ha señalado que "ojalá no", pero que "hay demasiadas investigaciones".

Page ha reiterado su convicción de que son necesarias unas elecciones generales que no perjudiquen a las autonomías. En este sentido, ha reclamado que no se mande "a la trinchera" y "sin escudo" a "toda la estructura del partido" ante una opinión pública que vota "con mentalidad plebiscitaria" sobre el Gobierno de Pedro Sánchez.

Preguntado si cree que el presidente del Ejecutivo desconocía cualquier elemento de la presunta trama de Leire Díaz, García-Page ha señalado que "al menos la parte que he podido leer de la instrucción del juez" se indica que, "de ser cierto" se produjo "en los cinco días de reflexión que el presidente se dio a sí mismo y esto, digamos, que avalaría la idea de que él como tal no estaba en el inicio de esa situación".

Además, ha apuntado que sigue "pensando que el PSOE no ha cometido financiación irregular".