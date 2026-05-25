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La Asociación Víctimas Adamuz comparece hoy en la comisión de investigación del Senado
El presidente de la Asociación Víctimas Descarrilamiento Adamuz, Mario Samper, comparece hoy en la comisión de investigación de los accidentes ferroviarios de Adamuz (Córdoba) y Gelida (Barcelona) que se está desarrollando desde el pasado 27 de abril en el Senado impulsada por el PP, después de solicitarlo en reiteradas ocasiones.
Según ha indicado la entidad en una nota de prensa, tras varias solicitudes cursadas, el Senado ha acordado citar a su presidente, Mario Samper, que irá asistido de Antonio Benítez Ostos, socio director de Administrativando Abogados, despacho que coordina la defensa de la Asociación, para comparecer en la comisión de investigación que analiza ambos accidentes.
La comparecencia empieza a las 10:30 horas en el Senado y constituye "un paso significativo" para que las víctimas "puedan tener voz en una de las más altas instituciones del Estado".
La comparecencia se desarrollará según el formato de pregunta-respuesta. Los portavoces de los grupos parlamentarios en la comisión formularán sus preguntas comenzando por el grupo proponente, seguido de los demás grupos parlamentarios, de menor a mayor representación. Cada portavoz dispondrá de un máximo de 50 minutos para formular sus preguntas.
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El juicio del 'caso Kitchen' entra en su octava semana con la escucha de los audios de Villarejo
La Audiencia Nacional retoma este lunes el juicio del caso Kitchen, que estará protagonizado en esta jornada por grabaciones del excomisario José Manuel Villarejo relacionadas con esta presunta operación parapolicial para espiar al extesorero del PP Luis Bárcenas y sustraerle información.
La octava semana del juicio Kitchen comienza este lunes con la incógnita de si le llegará a los diez acusados, entre quienes está el exministro del Interior Jorge Fernández Díaz, el turno de declarar, en un juicio que acumula retrasos y que todavía tiene que reproducir prueba documental en la Sala.
Tras jornadas dedicadas a escuchar lo que sostuvo en instrucción el comisario Enrique García Castaño, que colaboró con la Justicia y después quedó eximido por motivos de salud, el tribunal se adentra en los audios de Villarejo, que se empezaron ya a reproducir el miércoles de la semana pasada.
Tras escuchar revelaciones que hizo a Villarejo el chófer de Bárcenas, Sergio Ríos, captado como confidente de la supuesta trama, la Sala seguirá escuchando las conversaciones que este mantuvo con Francisco Martínez, quien en la época investigada (2013-2015) era secretario de Estado de Seguridad y número dos de Interior.
Así, está previsto que se reproduzca una conversación en la que Martínez pregunta a Villarejo acerca de quién paga al "cocinero", el apelativo que según los investigadores empleaba la presunta trama para referirse al conductor del extesorero. En este encuentro también hubo alusiones del agente a las "saunas" del suegro de Pedro Sánchez, que entonces, 2014, acababa de ganar las primarias en las que se convirtió en líder del PSOE.