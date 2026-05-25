Exdirigentes de Podemos impulsan en Canarias y Asturias partidos soberanistas siguiendo la estela de Andalucía

Ambos proyectos buscan convertirse en alternativa a los partidos tradicionales y rivalizan especialmente con la izquierda nacional.

En Asturias, Covadonga Tomé, tras ser expulsada de Podemos, lanza Somos Asturies junto a otros exdirigentes, apostando por la soberanía social.

Exdirigentes de Podemos impulsan partidos soberanistas en Canarias y Asturias, inspirados por el éxito de Adelante Andalucía.

De purgados a rivales en las urnas. De Podemos a la izquierda "soberanista".

El éxito de Adelante Andalucía ha terminado por animar a varios exdirigentes morados que llevaban tiempo queriendo replicar la hoja de ruta de Teresa Rodríguez.

La que fue secretaria general de Podemos Andalucía convirtió una escisión en un partido identitario con dos escaños en el Parlamento andaluz. Ahora, con José Ignacio García, han pasado a ocho, superando a la confluencia de IU con Sumar y Podemos.

En Canarias, el proyecto lo impulsa el exsecretario de Organización de Podemos, Alberto Rodríguez, que alcanzó notoriedad nacional por sus rastas y porque el Tribunal Supremo le retiró el acta de diputado tras ser condenado por una agresión a un policía.

Ahora, afincado en el archipiélago, es concejal de Proyecto Drago en La Laguna y busca una confluencia "a la catalana" con otros partidos nacionalistas de izquierdas de "obediencia canaria".

Aboga por la "prioridad canaria". "Es discriminación positiva. No podemos decir que ese concepto es de derechas o fascista. No puede ser que venga un alemán y se compre dos casas y con atención sanitaria", dijo el viernes pasado en la Televisión Canaria.

Su objetivo: una formación que mire "de tú a tú" a Coalición Canaria, pero desde el otro lado del espectro.

Pero Rodríguez señala a la "izquierda española" como su principal rival. Las encuestas predicen que una confluencia "soberanista" entraría en el Parlamento canario por Tenerife y Las Palmas.

Aunque el caso más similar al de Teresa Rodríguez se da en Asturias.

La última candidata a las elecciones autonómicas fue Covadonga Tomé, que se inscribía en el sector crítico del partido.

Tras varias divergencias con la dirección, acabaron expulsándola de la formación, pero se negó a entregar su escaño.

Podemos perdió a su única representante en la Junta General —el Parlamento asturiano— y ahora se presenta como no adscrita y ha lanzado Somos Asturies.

La nueva formación integra al exsecretario general de Podemos en el Principado, Daniel Ripa, o a la exeurodiputada Tania González y pide trabajar por la "soberanía social de la ciudadanía asturiana". Una soberanía que debe ser "alimentaria, energética, comunicativa, financiera, industrial, mediática, cultural y política".

Al igual que Teresa Rodríguez, Tomé se ha quedado con la marca con la que los morados se presentaban en algunos ayuntamientos, donde llegaron a ser la segunda fuerza en Oviedo bajo el lema "Somos Oviedo".

Este domingo, Tomé celebraba los resultados de Adelante como la "izquierda transformadora más identitaria".

Subida de la izquierda transformadora más identitaria. Propuestas de política fresca centradas en la gente. Bien por @AdelanteAND . Suman las derechas, con VOX necesario para gobernar, esa NO es buena noticia para Andalucía. #EleccionesAndalucía — Cova Tomé (@TomeCova) May 17, 2026

No oculta que aspira a su propio modelo frente al PSOE y ha puesto en varios aprietos al Gobierno de coalición entre socialistas e IU.

Un ejemplo: su papel como presidenta de la comisión que investiga el accidente de la mina de Cerredo, cuyo informe final pide la reprobación de siete altos cargos y respalda su traslado a la Fiscalía para que valore los "indicios de responsabilidad penal".

El documento saldrá adelante con los votos de todos los partidos (PP, Vox, IU, Foro Asturias y Somos Asturies) y con la única oposición del PSOE.

Poco a poco, sentando las bases para las elecciones de mayo del próximo año en las que Adrián Barbón, uno de los cuatro presidentes autonómicos socialistas, se juega la presidencia.