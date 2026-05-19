Última hora de la imputación de Zapatero, en directo | La Policía registra también la empresa de sus hijas

La portavoz de Sumar en el Congreso, Verónica Martínez Barbero, ha deslizado sus "dudas" de que la imputación del expresidente José Luis Rodríguez Zapatero sea un caso de lawfare (guerra judicial) y ha querido recalcar que la investigación que pesa sobre él no afecta al Gobierno.

Martínez Babero, en rueda de prensa en la Cámara Baja, ha aludido a la prudencia respecto a este presunto caso de corrupción, pero acto seguido ha lanzado que tal y como se están "comportando últimamente algunas de sus señorías" en la Judicatura, albergan "algunas dudas acerca de esta imputación".

"A ninguna persona de este país que siga un poco las noticias de la prensa y de las imputaciones que se producen en este tipo de cuestiones, y sobre todo de dirigentes de la izquierda de este país, les pueda sorprender mucho que algunos tengamos dudas sobre cuál es el origen de estas acusaciones que se tendrán que aclarar", ha dicho para expresar que si la investigación constata supuestas irregularidades corregirá su posición.