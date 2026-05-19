Última hora de la imputación de Zapatero, en directo | La Policía registra también la empresa de sus hijas
La UDEF está registrando el despacho del expresidente del Gobierno. Además, el Juzgado Central de Instrucción número 4 le ha citado a declarar el próximo 2 de junio.
La Audiencia Nacional imputa a Zapatero por un presunto blanqueo de capitales en el rescate de Plus Ultra
Zapatero, amenazado por el informe que la UDEF prepara sobre Plus Ultra y el dinero en Miami de su amigo y pagador
¿Qué delitos le imputan a Zapatero?
La Audiencia Nacional investiga al expresidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, por un presunto delito de blanqueo de capitales, tráfico de influencias, organización criminal y falsedad documental en el rescate de la aerolínea Plus Ultra.
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Ayuso tacha de "escándalo internacional" la imputación de Zapatero
La presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso, ha opinado que la imputación del expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero por tres delitos en el caso de la aerolínea Plus Ultra es un "escándalo internacional", y ha reclamado al Ejecutivo de Pedro Sánchez que no "utilice" la Fiscalía o la Abogacía del Estado para "intentar encubrir la verdad".
"Sorprende que el Gobierno, en todo momento, lejos de querer investigar un asunto que era de conocimiento internacional, se ha dedicado en todo momento a taparlo", ha declarado a los medios este lunes a su llegada a un acto de entrega de llaves del Plan Vive en la localidad de Pinto.
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Rufián defiende a Zapatero, el presidente que "acabó con ETA y remontó las elecciones de 2023 otra vez al PP"
Gabriel Rufián, el portavoz de ERC en el Congreso, se ha manifestado sobre la imputación de Zapatero y ha lamentado que sea el primer presidente investigado pese, a su juicio, las sospechas que pesan sobre Felipe González, José María Aznar y Mariano Rajoy.
"España tiene 4 expresidentes vivos: el 11 fue presidente del robo y del terrorismo de Estado, el 2º fue presidente del robo y de la corrupción de Estado, el 3º fue presidente del robo y del espionaje de Estado y el 4º le ganó las elecciones de 2004 al PP, acabó con ETA en 2011, remontó las elecciones de 2023 otra vez al PP y quería volver a hacer campaña en 2027", ha expresado.
Sobre ZP.— Gabriel Rufián (@gabrielrufian) May 19, 2026
Pienso lo mismo hoy que entonces. pic.twitter.com/Ns1UMrmJpU
"Adivina cuál acaba de imputar un juez a petición de Manos Limpias", se ha preguntado el portavoz de ERC.
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Las dos hijas de Zapatero, presentes en el registro de su empresa en Madrid
Las dos hijas del expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero, Alba y Laura, junto con su abogada, están presentes en el registro que agentes de la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la Policía Nacional realizan desde primera hora de este martes en la sede de su empresa, la agencia de publicidad 'What The Fav S.L.'.
A las 9:45 horas han empezado esta actuación por orden del juez de la Audiencia Nacional José Luis Calama que ha imputado a Rodríguez Zapatero por organización criminal, tráfico de influencias y falsedad en la causa que investiga supuestos cobros de comisiones ilegales en el caso de la compañía aérea Plus Ultra.
Los registros se extienden también al despacho del expresidente, en la calle Ferraz, y otras dos empresas: 'Softgestor', dedicada a la asesoría y gestoría jurídica e 'Inteligencia Prospectiva'.
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¿Cuándo va a declarar Zapatero ante la Audiencia Nacional?
El expresidente del Gobierno ha sido citado a declarar como investigado el próximo 2 de junio, después de que el juez de la Audiencia Nacional, José Luis Calama, haya otorgado la condición de investigado a José Luis Rodríguez Zapatero.
Por primera vez en la historia de la democracia un expresidente del Gobierno está siendo investigado por un caso de corrupción.
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Abascal exige la moción de censura contra Sánchez tras la imputación de Zapatero
El líder de Vox, Santiago Abascal, ha advertido este martes de que la imputación del expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero por el caso Plus Ultra es un "episodio más" del Gobierno de Pedro Sánchez, contra el que ha vuelto a exigir una moción de censura para que todos los diputados "se retraten".
En un mensaje en X, Abascal ha subrayado que la imputación de Zapatero "no es un hecho asilado", sino "una nueva demostración de que Pedro Sánchez es el número uno de todas las tramas de corrupción".
La imputación del expresidente Zapatero no es un hecho aislado. Es un episodio más del Gobierno de Sánchez. Es una nueva demostración de que Pedro Sánchez es el número 1 de todas las tramas de corrupción.— Santiago Abascal 🇪🇸 (@Santi_ABASCAL) May 19, 2026
Por eso, como ya he dicho en varias ocasiones, creo que es necesaria una…
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Sumar sospecha que la imputación de Zapatero puede ser un caso de 'lawfare' y remarca que no afecta al Gobierno
La portavoz de Sumar en el Congreso, Verónica Martínez Barbero, ha deslizado sus "dudas" de que la imputación del expresidente José Luis Rodríguez Zapatero sea un caso de lawfare (guerra judicial) y ha querido recalcar que la investigación que pesa sobre él no afecta al Gobierno.
Martínez Babero, en rueda de prensa en la Cámara Baja, ha aludido a la prudencia respecto a este presunto caso de corrupción, pero acto seguido ha lanzado que tal y como se están "comportando últimamente algunas de sus señorías" en la Judicatura, albergan "algunas dudas acerca de esta imputación".
"A ninguna persona de este país que siga un poco las noticias de la prensa y de las imputaciones que se producen en este tipo de cuestiones, y sobre todo de dirigentes de la izquierda de este país, les pueda sorprender mucho que algunos tengamos dudas sobre cuál es el origen de estas acusaciones que se tendrán que aclarar", ha dicho para expresar que si la investigación constata supuestas irregularidades corregirá su posición.
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Zapatero aseguró en el Senado que no cobró ninguna comisión de Plus Ultra
La Audiencia Nacional ha imputado al expresidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, por presunto blanqueo de capitales y tráfico de influencias en el caso Plus Ultra.
Esta investigación le ha puesto de frente contra la hemeroteca, puesto que negó en el Senado tener relación con el rescate ni haber cobrado ninguna comisión. "Yo no he cobrado ninguna comisión de Plus Ultra", afirmó.
🔙🔴🗣️ La hemeroteca se vuelve contra Zapatero tras su imputación por el rescate de Plus Ultra: negó en el Senado tener relación con el rescate ni haber cobrado ninguna comisión— EL ESPAÑOL (@elespanolcom) May 19, 2026
Por primera vez en la democracia un expresidente del Gobierno es investigado por un caso de… pic.twitter.com/4fZGULvlwr
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Pablo Iglesias carga contra la Justicia por la imputación de Zapatero
Pablo Iglesias también se ha manifestado a través de las redes sociales a la imputación de Zapatero. Y ha lanzado un mensaje contra el sistema judicial español por no haber investigado a presidentes anteriores.
"Que con lo que hoy sabemos de Suárez, de Felipe González, de Aznar, de Rajoy y de Juan Carlos I, sea Zapatero el primer presidente imputado, define muy bien la historia de la justicia española y de nuestro sistema político", ha apuntado.
Que con lo que hoy sabemos de Suárez, de Felipe González, de Aznar, de Rajoy y de Juan Carlos I, sea Zapatero el primer presidente imputado, define muy bien la historia de la justicia española y de nuestro sistema político— Pablo Iglesias 🔻{R} (@PabloIglesias) May 19, 2026
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La coincidencia entre lo que cobró Zapatero a Julio Martínez y de éste a Plus Ultra, el hilo que lleva a la imputación
José Luis Rodríguez Zapatero ha sido imputado en la Audiencia Nacional por un supuesto delito de blanqueo de capitales relacionado al rescate de Plus Ultra.
Según ha podido conocer EL ESPAÑOL de fuentes del caso, la investigación de la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la Policía Nacional sostiene que el expresidente del Gobierno utilizó a personas y empresas de su entorno para el lavado del dinero procedente de comisiones ilegales.
Este periódico publicó en exclusiva el pasado mes de febrero documentos exclusivos de Plus Ultra que revelaban el pago de 458.000 euros a tres sociedades de Julio Martínez, amigo personal de Zapatero, tras el rescate del Gobierno a la aerolínea.
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Reacciones a la imputación de Zapatero | Susana Díaz considera "duro" la imputación de Zapatero: "Nunca le he visto interés económico"
La senadora y expresidenta de la Junta de Andalucía, Susana Díaz, considera que la imputación del expresidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, es "duro" y ha asegurado que la noticia le "entristece" pues nunca ha visto "interés económico" al expresidente.
"Le he conocido a él en estos años, nunca le he visto interés económico", ha asegurado Díaz tras conocer la noticia en una entrevista en Antena 3 en la que también ha reconocido estar "fría".
De este modo, ha respondido a la imputación de Zapatero por parte de la Audiencia Nacional por haber cometido presuntamente los delitos de tráfico de influencias y blanqueo de capitales en el marco del 'caso Plus Ultra', en el que se investiga el rescate de 53 millones de euros de la aerolínea venezolana por parte del Ejecutivo de Pedro Sánchez durante la pandemia del Covid-19.
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El PSOE pide "tranquilidad" y respetar la "presunción de inocencia" de Zapatero
El PSOE ha reaccionado a la imputación de José Luis Rodríguez Zapatero por el caso Plus Ultra. Fuentes de la formación han trasladado un "mensaje de tranquilidad, respeto a la Justicia y defensa de la presunción de inocencia".
La secretaria de Organización del PSOE, Rebeca Torró, ha asegurado que la investigación que cerca al expresidente del Gobierno es "'el que pueda hacer, que haga' llevado a su máxima expresión", en referencia a la ya célebre proclama de José María Aznar contra el Ejecutivo de Pedro Sánchez.
“El que pueda hacer, que haga” llevado a su máxima expresión.— Rebeca Torró/❤️ (@Rebeca_Torro) May 19, 2026
El presidente Zapatero tiene todo mi apoyo. Respeto absoluto a la presunción de inocencia y a la Justicia.
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Última hora de Zapatero | El PP exige una comparecencia urgente de Sánchez tras la imputación
El Partido Popular ha dicho este martes de que la imputación del expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero es de "extrema gravedad" por lo que ha exigido la comparecencia urgente del jefe del Ejecutivo, Pedro Sánchez, para que dé explicaciones.
El juzgado central de instrucción número 4 de la Audiencia Nacional ha citado como imputado a Zapatero el próximo 2 de junio por organización criminal, tráfico de influencias y falsedad documental en la causa que investiga supuestos cobros de comisiones ilegales en el rescate de la compañía aérea Plus Ultra.
"Zapatero imputado por corrupción y blanqueo de capitales. Es de una gravedad extrema. No solo hablamos del expresidente del Gobierno, sino del principal consejero de Sánchez. El Gobierno tiene que dar explicaciones ya", ha escrito el secretario general del PP, Miguel Tellado, en un mensaje en X
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La Policía Nacional acude al despacho de Zapatero en frente de la sede de Ferraz
El Grupo Operativo de Intervenciones Técnicas de la Policía Nacional ha acudido a las 09:43 horas al despacho de José Luis Rodríguez Zapatero, ubicado en frente de la sede del Partido Socialista en Ferraz.
Este operativo tiene lugar después de que la Audiencia Nacional haya imputado al expresidente del Gobierno por presunto blanqueo de capitales en el rescate de la aerolínea Plus Ultra.
En estos momentos, llegan más agentes de la Policía Nacional para registrar el despacho de Zapatero.
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Zapatero imputado, en directo | Page declara que la noticia "le ha dejado de piedra"
El presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, ha reaccionado durante una entrevista esta mañana en Onda Cero a la noticia de que el expresidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, está siendo investigado por presunto blanqueo de capitales.
"Me ha dejado de piedra", ha confesado durante su entrevista con Carlos Alsina.
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La Policía registra las empresas de las hijas del expresidente
Las fuentes consultadas por EL ESPAÑOL precisan que las dos hijas del expresidente del Gobierno no están siendo investigadas. Ahora bien, la empresa de ambas, con sede en Madrid en la calle San German 12, es una de las mercantiles que están siendo registradas por la Policía.
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Zapatero, investigado por un presunto delito de blanqueo de capitales
La Audiencia Nacional investiga al expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero por un presunto delito de blanqueo de capitales y por tráfico de influencias, relacionados con el rescate de la aerolínea Plus Ultra, según ha podido confirmar EL ESPAÑOL de fuentes de la investigación.
El juez José Luis Calama, titular del Juzgado Central de Instrucción número 4, ya le ha citado a declarar para el próximo 2 de junio.
El magistrado investiga en esta causa —hasta hoy, bajo secreto de sumario— una red internacional que, supuestamente, blanqueó dinero a través del rescate público de 53 millones de euros concedido en 2021 a la compañía aérea.