Subidón de Adelante Andalucía: el primer partido que abandonó Podemos, simpatiza con Bildu y se ha llevado los restos del 17-M

José Ignacio García, sucesor de Teresa Rodríguez, lidera el grupo en el Parlamento andaluz y también formó parte de la fundación de Podemos.

Adelante Andalucía se declara andalucista, anticapitalista, feminista y soberanista, y mantiene simpatías públicas con Bildu y otras fuerzas soberanistas.

El partido andalucista ha superado a Por Andalucía y ha conseguido representación en Cádiz, Sevilla, Córdoba, Granada, Huelva y Málaga.

Adelante Andalucía, liderado por Teresa Rodríguez, ha duplicado sus resultados, pasando del 4,6% al 9,6% de los votos y aumentando de 2 a 8 diputados.

Un temor, una intuición, recorría el cuartel general de Juanma Moreno pocas horas antes del cierre de campaña: el despegue de Adelante Andalucía, el partido fundado por Teresa Rodríguez, podía arrebatar al PP en el reparto de restos los escaños que resultaban decisivos para retener la mayoría absoluta.

El pronóstico se cumplió este domingo. El partido de la izquierda andalucista ha logrado duplicar ampliamente sus resultados, pasando del 4,6% del voto en 2022 al 9,6% (con más de 401.700 votos).

Y, lo que es más importante: este salto le ha permitido rentabilizar mucho mejor la asignación de escaños. Pasa de sólo 2 diputados en los anteriores comicios a 8, colocándose por delante de Por Andalucía (la coalición de Antonio Maíllo formada por IU, Sumar y Podemos).

Adelante Andalucía ha obtenido dos escaños en su principal feudo, Cádiz (con el 14,3% ha logrado relegar a Vox a la cuarta posición en la provincia) y otros dos por Sevilla (12,9%).

Cosecha sus cuatro escaños restantes en Córdoba, Granada, Huelva y Málaga. Sólo se le han resistido dos provincias, Almería y Jaén, donde no obtiene representación.

El partido nacido de la primera escisión de Podemos que encabezó Teresa Rodríguez apila varias etiquetas tras su nombre. Se declara andalucista, anticapitalista, antifascista, feminista y soberanista.

Defiende el derecho a la autodeterminación y esgrime la singularidad de la lengua andaluza como identidad propia.

Y, desde Andalucía, no oculta sus simpatías por Bildu.

En las elecciones generales de 2023, Adelante Andalucía rechazó incorporarse a Sumar. Teresa Rodríguez argumentó que “Sumar no nos quiere dentro, desde luego no con obediencia andaluza”.

Ya en aquel momento, Teresa Rodríguez tenía claro que su partido no había nacido para ser la muleta que ayude a gobernar al PSOE.

Tenía un modelo muy distinto: el BNG que se ha convertido en la segunda fuerza política de Galicia y alternativa al PP, relegando al PSOE a la tercera posición.

El responsable de Organización de Adelante Andalucía, Néstor Salvador, felicitó en abril de 2024 a Bildu por su resultado en las elecciones vascas.

"Como ya vimos en las elecciones gallegas", argumentó, "se ha vuelto a demostrar que la izquierda soberanista es la alternativa para un cambio político en cada nación del Estado".

"Las izquierdas soberanistas", insistió, "son la mejor medicina frente a la ola de la extrema derecha".

En septiembre de aquel mismo año, Adelante Andalucía incluyó, en su primera Escuela de Otoño de Marinaleda (Sevilla), una mesa redonda de "partidos soberanistas" con la participación de Oskar Matute (Bildu), Gabriel Rufián (ERC) y representantes del BNG y la CUP.

Y de nuevo, un año después, en septiembre de 2025, el partido de Teresa Rodríguez organizó un acto con el diputado de Bildu Oskar Matute en el municipio malagueño de Cuevas del Becerro.

Con estos ingredientes, Adelante Andalucía tiene muchas papeletas para sumarse a la alianza "plurinacional" que Gabriel Rufián intenta forjar de cara a las elecciones generales de 2027 (ya casi nadie espera que se celebren antes).

El propio portavoz de ERC celebró anoche el resultado electoral del partido de Teresa Rodríguez con las siguientes palabras: "Es el momento de las izquierdas soberanistas", frente a las "izquierdas españolas que deben aceptar que son el problema".

3 cosas:



1) Es el momento de las izquierdas soberanistas.



Un momento que deben saber interpretar y liderar: la conclusión no puede ser 'como a mí me va bien que le den a lo demás'.



Y un momento que las izquierdas españolas deben saber aceptar y fomentar: son el problema.



A… — Gabriel Rufián (@gabrielrufian) May 17, 2026

Teresa Rodríguez formó parte en 2014 del núcleo inicial de cinco eurodiputados liderados por Pablo Iglesias, con el que Podemos irrumpió en la política española.

Abanderaba el sector de Izquierda Anticapitalista, junto a Miguel Urbán y Pablo Echenique.

Protagonizó, también, la primera escisión de Podemos: en febrero de 2020 anunció en un vídeo que abandonaba el partido morado por discrepancias estratégicas con Pablo Iglesias, que acababa de convertirse en vicepresidente del primer Gobierno de coalición encabezado por Pedro Sánchez.

Fundó entonces Adelante Andalucía, partido con el que se presentaría como candidata a la Presidencia de la Junta en las elecciones de 2022.

Su pareja, José María González Kichi (también profesor, como ella), fue alcalde de Cádiz en 2015 y 2023, en la misma hornada que Manuela Carmena (en Madrid) y Ada Colau (Barcelona).

En febrero de 2023, Teresa Rodríguez dimitió como portavoz de su formación en el Parlamento Andaluz y fue sustituida por José Ignacio García, quien al tomar posesión del acta de diputado había prometido cumplir la Constitución "por imperativo legal".

José Ignacio García (Jerez, 1987) lidera ahora el Grupo de Adelante Andalucía en el Parlamento autonómico. Licenciado en Psicología, participó en la fundación de Podemos junto a Teresa Rodríguez.

También fue uno de los responsables del Sindicato Andaluz de Trabajadores (SAT) de Diego Cañamero en su población natal, Jerez de la Frontera.

Había sido diputado autonómico en una primera etapa, desde las elecciones andaluzas de 2018, pero tres años después renunció al acta tras obtener en las oposiciones una plaza de profesor de Secundaria.