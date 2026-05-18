"Alguien debería hacerle un Starmer a Sánchez": el PP recuenta todas las derrotas seguidas del "número uno"

Desde el PP se intensifican las críticas internas al liderazgo de Pedro Sánchez y se sugiere que el PSOE necesita una renovación tras sus repetidas derrotas electorales.

El PSOE, liderado en Andalucía por María Jesús Montero, obtiene su peor resultado histórico con solo un 22,71% de los votos y 28 escaños.

Juanma Moreno, del PP, gana en las ocho provincias andaluzas pero se queda a dos escaños de la mayoría absoluta, por lo que necesitará a Vox para gobernar.

El PP logra su cuarta victoria consecutiva en las elecciones andaluzas, superando al PSOE por casi 19 puntos y consiguiendo el mejor resultado en votos.

Alberto Núñez Feijóo se pasó todo el recuento de las elecciones andaluzas en Génova, junto a su equipo más cercano, dibujando sonrisas. No llegó al brindis de la mayoría absoluta, pero, como decían sus allegados, "una cosa son los escaños y otra los votos".

Para los próximos cuatro años de Juanma Moreno, es cierto, cuenta más lo primero; pero para el camino a la Moncloa, la cuarta victoria en el rally electoral de estos últimos seis meses es la mayor de todas. Y en el feudo donde el PSOE tuvo un régimen de casi 40 años, "hoy vota un socialista por cada dos del PP".

A la vista de lo ocurrido sucesivamente en Extremadura, en Aragón, en Castilla y León y en Andalucía, en Génova creen que "a Pedro Sánchez alguien debería hacerle un Starmer". Es decir, una rebelión interna para hacer caer al primer ministro, como en Reino Unido.

Porque el PSOE debería "reaccionar y no permitir mansamente que Sánchez siga destrozando su partido".

Así lo advirtió Miguel Tellado en la sala de prensa, también sonriendo en su balance de la noche: "Es posible que el PSOE desaparezca si Sánchez sigue al frente, esta noche los candidatos autonómicos y municipales de dentro de un año saben lo que les espera, el mismo matadero por el que ha pasado María Jesús Montero... o quizás en 2027 este batacazo les parezca incluso un buen resultado".

La presión interna acorrala al líder laborista británico tras sus derrotas regionales, vinculadas a haber confiado como mano derecha en Peter Mandelson, un político acusado de corrupción y relacionado con la prostitución... en Génova alguien debió leer EL ESPAÑOL el pasado viernes, y también advierten el paralelismo entre la situación de Starmer con el ciclo de batacazos del sanchismo.

Y su conclusión es que la resistencia del presidente español no es una virtud, sino un lastre para su partido que, además, "sufren los españoles, que están hartos de él, y lo demuestran cada vez que pueden".

Moreno ganó este domingo, pero quedándose a dos escaños de la mayoría absoluta, fijada en los 55 asientos. Con el 41,6% del voto, fue además el más votado en las ocho provincias andaluzas, y ha sacado casi 150.000 votos más que en los comicios de 2022.

Miguel Tellado, secretario general del PP, durante su balance de la noche electoral andaluza, en la sala de prensa de Génova. Diego Puerta / PP

El PP superó en casi 19 puntos al PSOE de Montero, cuya candidatura perdía incluso dos escaños, hasta los 28 diputados, cosechando así el peor resultado (22,71%) del socialismo en su historia.

Con estos números, Moreno necesitará a VOX para ser investido y gobernar los próximos cuatro años, lo que se celebraba en las filas de la derecha extrema más que sus propios datos, estancados en el 13,82% y 15 escaños, el peor resultado de esta sucesión de elecciones desde diciembre.

"El PSOE celebra a Vox"

El núcleo duro de Feijóo quiere instalar la idea de que los derrumbes en las urnas de la que fue portavoz del Ejecutivo en Aragón, Pilar Alegría, y de Montero, la número dos del Gobierno, en Andalucía, ya "han caído casi todos sus alfiles", porque los otros números dos están en los juzgados. "Sólo queda el número uno", dijo con sorna Tellado, esta vez ya sí, casi riendo.

El secretario general, mitad por conveniencia, mitad por disfrute personal, centró su intervención más en la debacle socialista que en el "triunfo no completo, aunque sí incontestable" del PP en la noche del 17-M. "El PP celebra victorias. El PSOE celebra derrotas. Si el único consuelo de Sánchez es que Juanma no tiene la absoluta, menuda izquierda es ésa que celebra que Vox parece ganar poder".

En Génova, otras fuentes presumían de que Feijóo le ha ganado a Sánchez "prácticamente todo" desde que llegó al liderazgo del PP: las andaluzas de 2022, las municipales y autonómicas de 2023, las generales de ese año, las autonómicas de Galicia y las europeas de 2024... y ahora las cuatro seguidas desde diciembre.

Es decir, que el PSOE "ha dejado de competir por el poder" para limitarse a presentarse discutiendo consigo mismo "si firma su peor o su segundo peor resultado histórico". Y el veredicto que quieren fijar en la opinión pública es que esa deriva de "resistencia a cualquier precio" ya no afecta sólo al PSOE, sino a la estabilidad del país y "al futuro de los españoles".

El desplome sin paliativos en el antiguo granero de votos del socialismo se diagnostica en Génova como de "batacazo definitivo" del presidente . Tellado subrayó que Montero "hunde el suelo de Juan Espadas" y que el resultado socialista es “catastrófico”, porque certifica la ruina de la apuesta personal de Sánchez en la comunidad.

"¿Qué más necesita Pedro Sánchez para irse de una vez? ¿Cuántas derrotas más necesita?", se preguntó el secretario general del PP ante las cámaras. A su juicio, "España no le soporta un día más" y se lo demuestra en cada ocasión que se ponen las urnas. "Esas ganas de cambiar el país crecen cada vez que hay elecciones", remachó Tellado, "y el PP crece con ellas".

El balance que quiso fijar la cúpula de Feijóo es que este 17-M tiene que encender el reloj de la cuenta atrás para las generales. Porque los derrumbes encadenados son prueba de un vuelco sociológico (de los partidos con representación, las derechas reunieron al 55% del electorado, y las izquierdas no pasaron del 37%) y deben provocar contestación interna a Sánchez.

"El cambio está cada vez más cerca", auguró Tellado. "Y el PP seguirá trabajando para que llegue lo antes posible y con el mayor aval ciudadano".