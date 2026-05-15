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Sánchez supera a Aznar y se convierte en el segundo presidente con más días en el cargo
Pedro Sánchez se convierte este viernes en el segundo presidente del Gobierno con más días en el cargo en la actual etapa democrática al superar a José María Aznar, y solo tiene por delante a Felipe González.
Sánchez prometió su cargo el 2 de junio de 2018, por lo que este 15 de mayo cumple 2.905 días como inquilino del Palacio de la Moncloa, uno más de los que estuvo Aznar.
Fue este mismo año, el pasado 5 de febrero, cuando se había situado ya como el tercer presidente que más tiempo ha desempeñado esa responsabilidad debido a que ese día rebasó a José Luis Rodríguez Zapatero.
Lejos queda aún para Sánchez (a casi 2.000 días) la duración del mandato de Felipe González, que fue presidente durante 4.903 jornadas, desde el 2 de diciembre de 1982 al 4 de mayo de 1996.
Aznar estuvo al frente del Gobierno desde el 5 de mayo de 1996 al 16 de abril de 2004 (2.904 días), mientras que el mandato de Zapatero se extendió desde el 17 de abril de 2004 hasta el 21 de diciembre de 2011, un total de 2.804 días.
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Los Pujol, vistos para sentencia: el clan, "símbolo de Cataluña" para el nacionalismo, afronta 83 años de cárcel por corrupción
Años y años de investigación. Miles y miles de folios. Millones de euros bajo sospecha... Seis meses y 38 sesiones de juicio después, el caso Pujol quedó este jueves visto para sentencia.
Para el nacionalismo catalán, es el juicio a "un símbolo" de Cataluña. El apellido sagrado, salpicado por la corrupción.
Desde hoy, un grupo de empresarios, acusados de haber pagado comisiones ilegales a cambio de contratos, y los siete hijos de la familia Pujol, acusados de enriquecerse de esta forma ilícita, están a la espera de una sentencia que los condene o los absuelva.
La decisión la tomará la Sección Primera de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional, tribunal presidido por el magistrado José Ricardo de Prada, el mismo que este jueves pronunció el célebre visto para sentencia que dio fin al juicio.
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Sánchez carga contra Israel por su ataque a Lamine Yamal: "Solo ha expresado solidaridad por Palestina"
El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha criticado a quienes creen que "ondear la bandera de un Estado" es "incitar al odio" y ha mostrado su respaldo al futbolista español del FC Barcelona Lamine Yamal: "Solo ha expresado la solidaridad por Palestina".
Sus palabras llegan después de que el ministro de Defensa israelí, Israel Katz, haya acusado al futbolista de "incitar y fomentar el odio" contra el país por su gesto de ondear la bandera de Palestina durante las celebraciones del título de la Liga.
Quienes consideran que ondear la bandera de un Estado es “incitar al odio”, o han perdido el juicio o han sido cegados por su propia ignominia.— Pedro Sánchez (@sanchezcastejon) May 14, 2026
Lamine solo ha expresado la solidaridad por Palestina que sentimos millones de españoles. Otro motivo más para estar orgullosos de él.
En respuesta, Sánchez ha asegurado que quienes ven una forma de "incitar al odio" en ondear "la bandera de un Estado" o "han perdido el juicio o han sido cegados por su propia ignominia".
"Lamine solo ha expresado la solidaridad por Palestina que sentimos millones de españoles. Otro motivo más para estar orgullosos de él", ha afirmado en un mensaje en redes sociales.