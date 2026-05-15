Pedro Sánchez se convierte este viernes en el segundo presidente del Gobierno con más días en el cargo en la actual etapa democrática al superar a José María Aznar, y solo tiene por delante a Felipe González.

Sánchez prometió su cargo el 2 de junio de 2018, por lo que este 15 de mayo cumple 2.905 días como inquilino del Palacio de la Moncloa, uno más de los que estuvo Aznar.

Fue este mismo año, el pasado 5 de febrero, cuando se había situado ya como el tercer presidente que más tiempo ha desempeñado esa responsabilidad debido a que ese día rebasó a José Luis Rodríguez Zapatero.

Lejos queda aún para Sánchez (a casi 2.000 días) la duración del mandato de Felipe González, que fue presidente durante 4.903 jornadas, desde el 2 de diciembre de 1982 al 4 de mayo de 1996.

Aznar estuvo al frente del Gobierno desde el 5 de mayo de 1996 al 16 de abril de 2004 (2.904 días), mientras que el mandato de Zapatero se extendió desde el 17 de abril de 2004 hasta el 21 de diciembre de 2011, un total de 2.804 días.