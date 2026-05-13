Pedro J. en 'AR': "El problema no es María Jesús Montero ni Marlaska, sino la desafección de Sánchez por la Guardia Civil"

Las claves

Las claves Generado con IA Pedro J. Ramírez critica la desafección de Pedro Sánchez hacia la Guardia Civil y las Fuerzas Armadas desde su llegada al Gobierno. Ramírez considera que el problema no son los ministros Montero o Marlaska, sino la falta de preocupación de Sánchez por los problemas de la Guardia Civil, especialmente en la lucha contra el narcotráfico. El director de EL ESPAÑOL asegura que la gestión de la crisis del hantavirus fue tratada como un espectáculo mediático, eclipsada por la muerte de dos guardias civiles en Huelva. Pedro J. señala que la OMS ya conocía un positivo por hantavirus en Cabo Verde y que el desembarco del crucero debió hacerse allí, no en Tenerife.

Pedro J. Ramírez, presidente ejecutivo y director de EL ESPAÑOL, ha cargado contra la "desafección" que ha manifestado Pedro Sánchez hacia la Guardia Civil y las Fuerzas Armadas desde su llegada al Palacio de la Moncloa.

Durante su intervención en El programa de AR de Telecinco, ha acusado al Gobierno y a la Organización Mundial de la Salud de convertir el puerto tinerfeño de Granadilla, donde se ha realizado el desembarco del crucero afectado por un brote de hantavirus, en "un gran plató de televisión donde se iba a poder hacer ese reality que ha desembocado en el autoelogio recíproco de la rueda de prensa de ayer".

A juicio de Pedro J., a Sánchez y al Gobierno "todo les ha salido bien [en la gestión de la crisis sanitaria] si no hubiera sido por el contraste dramático" de los dos guardias civiles muertos en Huelva cuando perseguían a una narcolancha.

"La cuestión no es María Jesús Montero, no es Fernando Grande-Marlaska... ya conocemos las características de uno y otro. El problema es la desafección que Sánchez ha sentido desde que llegó a Moncloa hacia la Guardia Civil y las Fuerzas Armadas", ha expresado.

En este sentido ha subrayado que ha habido "muy pocos encuentros" del presidente del Gobierno "preocupándose de la Guardia Civil en sus problemas en la lucha contra el narco, de material o por sus condiciones de trabajo".

"Parece que en su subconsciente quienes están encargados de velar por el orden público y constitucional fueran incómodos inconvenientes, elementos de la realidad institucional con los que no hay más remedio que convivir pero que no forman parte de su hoja de ruta de disrupción del orden constitucional", ha agregado.

Pedro J. Ramírez se ha mostrado de acuerdo con una columna de Ignacio Camacho en Abc que analiza las pretensiones del presidente del Gobierno de "seguir huyendo hacia adelante con una reforma constitucional que transforme la unidad de España en una España plurinacional".

"A Sánchez no le gusta la Guardia Civil porque es parte de la identidad, de la esencia, del alma de España", ha valorado.

Sobre la crisis del hantavirus, el director de EL ESPAÑOL ha asegurado que la OMS "sabía que se había producido un positivo" del que supuestamente no se informó cuando el MV Hondius todavía se encontraba en Cabo Verde y que no fue recogido en la comunicación que se le hizo llegar al Gobierno canario.

"Ese positivo aconsejaba la evacuación inmediata del barco y el desembarco debió haberse hecho en Cabo Verde, que era una operación bastante sencilla: coger a los pasajeros, sacarlos en embarcaciones pequeñas, llevarlos al puerto y de ahí al aeropuerto, donde les estarían esperando los aviones", ha zanjado.