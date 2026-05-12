Mónica García acusa a Clavijo de intentar "boicotear" la operación del Hondius y él al Gobierno de "ocultar positivos"

La ministra de Sanidad, Mónica García, este martes en el Senado. Europa Press

Las claves

Las claves Generado con IA Mónica García acusa a Fernando Clavijo de intentar boicotear la repatriación de pasajeros del MV Hondius tras el brote de hantavirus. El Gobierno central defiende la transparencia y diligencia de su gestión, mientras Clavijo acusa a Madrid de ocultar información sobre los contagios. Clavijo critica que no se realizaran PCR masivas antes del desembarco y exige explicaciones sobre la gestión y la falta de información. La OMS respalda que el periodo de incubación del hantavirus puede ser de hasta ocho semanas, lo que complica la detección temprana de nuevos casos.

Dos trincheras simultáneas: el Senado y el Parlamento de Canarias. Desde un lado, el Gobierno central y desde el otro el Ejecutivo autonómico. Pese al desembarco del MV Hondius, la tensión sigue subiendo y no hay desescalada.

La ministra de Sanidad, Mónica García, defendió este martes la gestión del desembarco y repatriación de los pasajeros del crucero afectado por un brote de hantavirus. Lo hizo sacando pecho del operativo desplegado por el Ejecutivo y lanzando un duro mensaje contra el presidente canario, Fernando Clavijo.

"Ha sido referente y medio mundo está orgulloso de la actuación de España", aseguró la ministra en la Cámara Alta. Y fue más allá: advirtió de que el Gobierno "no va a olvidar a quienes intentaron boicotear la operación", en una referencia directa a Clavijo y al PP.

García insistió durante su intervención en que el Ejecutivo "no ocultó nada" y actuó con "transparencia y diligencia". Respondía así a las acusaciones del líder de Coalición Canaria que sostiene que el Gobierno sabía desde el principio que había pasajeros contagiados a bordo.

La ministra explicó que todos los pasajeros sintomáticos fueron desembarcados en Cabo Verde y que el resto permaneció bajo vigilancia médica constante durante la travesía hasta Canarias. Según detalló, antes de bajar del barco en el puerto de Granadilla se comprobó que ninguno presentaba síntomas.

También defendió que no se realizaran PCR masivas a bordo. "Una PCR de estas características no es como la del coronavirus", sostuvo. Y recordó que estas pruebas "son muy específicas" y en España solo se procesan en el Centro Nacional de Microbiología de Majadahonda.

En paralelo, Clavijo elevó también la presión desde el Parlamento autonómico. El presidente canario acusó al Gobierno de España de haber ocultado información "desde el minuto uno".

"Hoy sabemos por qué no querían hacer PCR en el barco: porque sabían que había contagiados", afirmó durante el pleno tras confirmarse el positivo de uno de los españoles que viajaban en el barco.

El dirigente canario sostuvo que el Ejecutivo central actuó con "deslealtad" y señaló directamente al ministro Ángel Víctor Torres, que fue presidente de Canarias y se mantiene al frente del PSOE canario.

"No me cabe la menor duda de que el señor Ángel Víctor Torres lo sabía", dijo. Y añadió: "La deslealtad de Ángel Víctor Torres es una afrenta que jamás olvidaré".

Clavijo insistió en que Canarias pidió pruebas PCR antes del desembarco y reclamó acceso a los partes médicos de los pasajeros. También cuestionó por qué no se realizó toda la operación en Cabo Verde.

"Lo único que pedíamos era respeto, dignidad, lealtad y sinceridad, y del Gobierno de España y del PSOE hemos recibido mentira y ocultación", concluyó.

Mientras tanto, el Gobierno mantiene que siguió estrictamente los protocolos de la OMS. De hecho, el director general de la OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus, recordó este martes junto a Pedro Sánchez que el periodo de incubación del hantavirus puede durar entre seis y ocho semanas y que "probablemente haya más casos".

Ese argumento refuerza la tesis de Sanidad: incluso haciendo PCR a bordo, algunos pasajeros podrían haber dado negativo inicialmente y positivo días después.

La polémica, sin embargo, sigue creciendo. Junts ha registrado ya una batería de preguntas en el Congreso para exigir explicaciones por la ausencia de PCR antes del desembarco y por la gestión de los pasajeros que posteriormente dieron positivo.

El Ejecutivo, por ahora, evita entrar en el choque institucional. Sánchez aseguró este martes que no piensa alimentar la confrontación con Canarias. "No vamos a entrar en ningún tipo de polémica institucional", zanjó.