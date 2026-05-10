La gala de los Premios Platino se celebra con el logo de Madrid pero sin su presidenta, tras la presión del Gobierno mexicano

El productor chileno Giancarlo Nasi posa en la alfombra roja de los Platino.

Las claves

Las claves Generado con IA La gala de los Premios Platino 2026 se celebró en México con la notable ausencia de Isabel Díaz Ayuso, presidenta de Madrid, tras el veto del gobierno de Claudia Sheinbaum. Aunque Madrid fue protagonista como próxima sede de los premios, Ayuso no pudo participar en el simbólico relevo institucional en el escenario. El veto obligó a Ayuso y su equipo a cambiar de hotel en Cancún a última hora, cuando ya estaban en vuelo hacia México. El clima de tensión estuvo marcado por diferencias políticas entre Ayuso y Sheinbaum, quien había pedido boicotear los actos de la presidenta madrileña.

Este sábado, 9 de mayo, la XIII edición de los Premios Platino 2026 se celebró en Hotel Xcaret México con una ausencia que sobrevoló toda la gala: la de Isabel Díaz Ayuso.

La presidenta madrileña, que tenía previsto asistir al evento institucional y participar en el simbólico relevo de sede de los galardones, finalmente no acudió tras el veto promovido por el Gobierno de Claudia Sheinbaum.

Durante toda la alfombra roja y la gala, el patrocinio de la Comunidad de Madrid permaneció visible en los principales espacios del recinto, junto a la imagen corporativa de los Platino como grandes premios del audiovisual iberoamericano.

Sin embargo, la ausencia física de Ayuso terminó convirtiéndose en uno de los asuntos más comentados entre los asistentes y la prensa desplazada hasta Riviera Maya.

La presidenta tenía previsto subir al escenario para recoger el testigo de la próxima edición de los premios, ya que Madrid volverá a convertirse en sede de los Premios Platino 2027.

No obstante, ese momento institucional no pudo producirse.

Finalmente, fueron los propios presentadores quienes realizaron el anuncio y el relevo simbólico, evitando así dejar un vacío protocolario en uno de los instantes clave de la ceremonia.

Mientras tanto, Enrique Cerezo sí participó activamente en la gala. El productor y presidente de EGEDA fue el encargado de entregar el Platino de Honor al actor argentino Guillermo Francella, uno de los grandes homenajeados de la noche.

Durante su intervención, Cerezo evitó cualquier referencia al boicot de Sheinbaum a Ayuso y tampoco realizó declaraciones ante la prensa sobre el conflicto institucional que había marcado los días previos al evento.

El clima de veto desatado por el Gobierno de Claudia Sheinbaum contra Ayuso terminó forzando la salida anticipada de la presidenta madrileña de México.

Según pudo saber EL ESPAÑOL, la organización contemplaba la presencia de Ayuso en el escenario dentro del traspaso de sede entre México y Madrid, un gesto importante para la proyección internacional de la capital española en la industria audiovisual iberoamericana.

Cambio de hotel

Los organizadores comunicaron a Ayuso, cuando ya estaba subida en el avión, que "no se podía alojar en el hotel y que le buscarían otro" alojamiento.

Cuando escuchó el mensaje, la presidenta que estaba ya subida en el avión y, por tanto, "no pudo suspender el vuelo a Cancún".

Al llegar a su destino, ella y su equipo ya habían sido realojados en un hotel distinto, según ha podido saber EL ESPAÑOL.

Según agregan las fuentes, si el equipo hubiera recibido el mensaje apenas media hora antes, ni siquiera hubiese viajado a Cancún.

Sin embargo, cuando conocieron el veto, Ayuso ya estaba embarcada y no podía bajar.

Sheinbaum, socia de Sánchez

El viaje de la presidenta madrileña llevaba programado desde el 29 de enero.

Durante su viaje institucional, y en distintos actos, Ayuso reivindicó la figura de Hernán Cortés y defendió la pureza del mestizaje de la época.

Sheinbaum le acusó de "adoradora" de Cortés y de tener "poco conocimiento" de este "invasor que ordenó matanzas y marcaba a los niños como esclavos".

Desde el entorno de la presidenta madrileña, aseguran que Sheinbaum llevaba varios días incitando a sus seguidores a boicotear sus actos y atacándola.

Morena, el partido de Claudia Sheinbaum, es hoy uno de los principales aliados internacionales del PSOE.

Ambas formaciones firmaron en 2024 un convenio de colaboración para "frenar a la ultraderecha a ambos lados del Atlántico" y desde entonces se reivindican como socios políticos.

La sintonía entre ambos gobiernos se escenificó hace apenas unas semanas en Barcelona, donde Sheinbaum participó junto a Pedro Sánchez en una cumbre "en defensa de la democracia".