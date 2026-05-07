Canarias se niega a que el barco del hantavirus atraque en Tenerife y exige al Gobierno que fondee a una distancia segura

Se ha encargado al SAMUR de Madrid la instalación de un hospital de campaña en el puerto de Granadilla de Abona ante la posible llegada del barco.

Canarias critica la falta de información y transparencia del Gobierno central y exige participar en todas las decisiones sobre el buque.

El Gobierno de Canarias rechaza que el crucero con casos de hantavirus atraque en Tenerife y exige que fondee a una distancia segura.

El Gobierno de Canarias dará un portazo frontal a la posibilidad de que el crucero del hantavirus atraque en Tenerife. Fuentes cercanas a Fernando Clavijo, presidente autonómico, resumen la posición con una exigencia clara: si el buque llega, deberá fondear "a una distancia segura" y no arrimarse al muelle.

El presidente canario rechaza que se plantee el desembarco en Granadilla de Abona, como ha ideado el Gobierno de Pedro Sánchez, mientras sigan sin disiparse "las dudas sobre la cepa", los protocolos y el plan de evacuación. Según estas fuentes, que insisten en que el uso del puerto debería ser, en todo caso, "la última de las opciones".

El Ejecutivo insular, formado por Coalición Canaria y el Partido Popular, sostiene que no discute la necesidad de atender a los pasajeros, pero sí el modo. La prioridad es "la absoluta garantía de seguridad para los residentes de Canarias", en un territorio que vive de su imagen turística y que ha sido apartado de todas las decisiones.

"Todo por teléfono y mensaje"

La desconfianza se disparó este miércoles por la tarde, en la primera reunión de Protección Civil a la que el Gobierno de Canarias fue invitado desde el inicio de la crisis.

Según fuentes cercanas a Clavijo, en ese encuentro altos cargos del Ministerio de Sanidad reconocieron que el Gobierno "no tiene un solo informe técnico ni médico de la OMS, y que todo lo han negociado de palabra, por teléfono y mensaje".

Eso es "algo muy preocupante" para un Ejecutivo que, afirman, "no va a aceptar el desembarco de un solo pasajero o tripulante sin un informe personalizado" de cada uno. "Nosotros no trabajamos así", lamentan en el entorno del presidente, que exige "todo por escrito o no habrá desembarcos".

Clavijo aterrizó en Madrid este miércoles a última hora, tras una visita a Bruselas, desde donde reclamó una reunión con Pedro Sánchez.

Ante la falta de respuesta de Moncloa, nada más aterrizar le pidió una cita a la ministra Mónica García para el jueves. Pero al cierre de esta edición, ni Presidencia ni Sanidad habían respondido a esa petición urgente, según explicó él mismo a este diario.

El inexistente comité de expertos

En la reunión de este miércoles estaban presentes el secretario de Estado y la directora de Protección Civil. Ambos expusieron que se activará el "protocolo europeo", pero, según el relato de Canarias, no detallaron en qué consiste exactamente ni cómo se aplicará sobre el terreno.

"Es como lo del comité de expertos de la pandemia, que ni existía ni las decisiones se basaban en ningún criterio científico… están actuando igual, y es una irresponsabilidad", protestan desde el Gobierno regional.

La preocupación se extiende también al trato que reciben los propios pasajeros. El Ejecutivo canario sostiene que "se está poniendo en riesgo la salud de los pasajeros, con tantos días de travesía", y advierte de que no permitirá que "se ponga en peligro también la vida de los canarios".

De momento, la única concreción operativa que ha llegado a las islas es el encargo al SAMUR de Madrid de montar un hospital de campaña para el triaje en el puerto tinerfeño de Granadilla de Abona, donde se prevé que llegue el buque entre la noche del sábado y la mañana del domingo.

Aterrizaje de emergencia

Ese despliegue llegaría casi en paralelo a otro incidente que ha tensado aún más la relación con el Gobierno central. El avión medicalizado que trasladaba a uno de los contagiados a Países Bajos tuvo que aterrizar de emergencia en Gran Canaria, después de que Marruecos se negara a aceptar la escala.

Según fuentes canarias, al enfermo "se le había roto la cápsula de aislamiento" y el Ejecutivo regional ofreció una de repuesto "a cambio de que despegue inmediatamente", tanto "por su seguridad" como "por humanidad, porque ni él ni los tripulantes pueden salir del aparato".

Al cierre de esta edición, tampoco había una solución oficial para que el avión reanudara su ruta.

Las advertencias del vicepresidente canario, Manuel Domínguez, fueron en la misma línea en la mañana del miércoles. Subrayó su "preocupación" por la posible llegada del barco, y reprochó al Gobierno central la falta de información. Canarias "no puede actuar con los ojos vendados", insistió, y reclamó participar "en todas las reuniones" donde se decida el futuro del Hondius.

Domínguez recordó que Canarias tiene "grandes profesionales", pero advirtió de que, al no ser una enfermedad común, el sistema regional presenta "debilidades". Y pidió que no se tache a las islas de "insolidarias" por pedir explicaciones, informes y protocolos claros, tras años de soportar la presión migratoria "con absoluta generosidad".

La paradoja es que, mientras el Gobierno defendió por boca de la ministra y el titular de Interior, Fernando Grande-Marlaska, que el riesgo para España es "muy bajo", el Ejecutivo canario y los partidos de la oposición siguen sin información sobre casi todos los elementos clave.

"No hay un documento de la OMS confirmando la cepa exacta del virus", lamentaba Carmen Fúnez (PP) en declaraciones a este periódico. "Y si dejan que el barco atraque, y el origen de la infección son roedores... éstos pueden bajar a tierra".

Tampoco se han detallado, recordaba la vicesecretaria de Sanidad popular, ni los protocolos de aislamiento ni la cadena de mando, en caso de que el crucero acabe fondeando frente a Tenerife.