Ayuso responde a la presidenta de México sobre la conquista de América: "No vamos a renegar de todo lo que hizo España"

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, en la cuarta jornada de su viaje institucional a México.

Las claves

Las claves Generado con IA Isabel Díaz Ayuso ha respondido a la presidenta de México, defendiendo el legado de España en América y rechazando renegar de su historia. Ayuso reivindica el mestizaje, la unión y la libertad entre España y México, oponiéndose a usar el pasado para sembrar odio y discordia. El viaje institucional de Ayuso en México combina encuentros empresariales, actos culturales y visitas simbólicas para fortalecer los lazos entre ambos países. Uno de los eventos más polémicos del viaje fue el homenaje a Isabel la Católica y Hernán Cortés, que finalmente se celebró en el Frontón de México tras ser cancelado en la Catedral.

La ha respondido en la madrugada española de este miércoles a la presidenta de México, tras las críticas de la mandataria mexicana a la reivindicación que la líder del PP madrileño ha hecho de la conquista y de Hernán Cortés durante su viaje al país.

"No vamos a renegar de todo lo que hizo España", ha afirmado Ayuso, que ha defendido el mestizaje, la unión y la libertad y ha rechazado que el pasado se use para "sembrar odio y discordia".

La presidenta de la Comunidad de Madrid ha querido zanjar así tanto las críticas de la mandataria mexicana como las de líderes socialistas o de Más Madrid, que han criticado el viaje institucional desde que se anunció.

Ayuso, como ya hizo el rey de España en una reciente visita a una exposición en la ciudad de Madrid, defiende el trabajo de España durante la conquista fuera de una visión revisionista. Es decir, lo positivo de llevar un idioma, una religión y una civilización, transmitidos a través de catedrales, universidades, hospitales y colegios. Algo que, además, extendió la cultura de Occidente y, por consiguiente, del Estado de derecho.

"No pretendemos dar lecciones de historia a nadie, pero tampoco renegar de todo lo que hizo España", ha añadido, insistiendo en que ambos países comparten un lazo profundo construido sobre "un idioma, una religión, una civilización y el Estado de Derecho".

Previamente, Sheinbaum había cargado duramente contra quienes presentan la conquista como "salvación" y reivindican a Hernán Cortés y sus "atrocidades".

En un discurso en la ciudad de Puebla, con motivo de la Batalla de Puebla, la presidenta mexicana afirmó: "A quienes reviven la Conquista como salvación, les decimos: están destinados a la derrota. A quienes buscan reivindicar a Hernán Cortés y sus atrocidades, les decimos: están destinados a la derrota".

La actitud de Sheinbaum encaja en un contexto de énfasis en la soberanía nacional, tanto frente a presiones externas como ante interpretaciones de la historia que el oficialismo considera ajenas a la memoria de México.

Ayuso, en cambio, ha reivindicado el mestizaje como "mensaje de esperanza y alegría", en línea con su viaje institucional de diez días por el país, que combina encuentros económicos, actos culturales y visitas simbólicas.

"Me sorprende que haya personas que pretendan sacar rédito político a una visita como la que estamos realizando nosotros, cuando estamos hablando en positivo", ha señalado la dirigente madrileña, que ha defendido el hermanamiento entre España y México y ha rechazado las narrativas de odio y discordia.

Viaje de diez días

El choque verbal entre ambas dirigentes se produce en plena agenda institucional de Ayuso en México, un viaje de diez días en el que la presidenta madrileña está combinando encuentros empresariales, actos culturales y visitas institucionales.

En esta segunda jornada, Ayuso ha defendido el papel de Madrid como puente entre España y México y ha ensalzado la fortaleza económica de la Comunidad.

A lo largo de la visita, la presidenta autonómica tiene previsto reunirse con empresarios, inversores y representantes de compañías, además de participar en actos vinculados a la Hispanidad y al mestizaje. El programa incluye también desplazamientos a Monterrey, Aguascalientes y la Riviera Maya, donde continuará su agenda internacional en los próximos días.

Catedral y Malinche

Uno de los momentos más polémicos del viaje fue el homenaje previsto en la Catedral de Ciudad de México a figuras como Isabel la Católica y Hernán Cortés, que acabó siendo trasladado. La Arquidiócesis justificó la cancelación alegando problemas de permisos en la producción responsable del acto, ligada al compositor Nacho Cano.

El evento se celebró finalmente en el Frontón de México, bajo el título de "Celebración por la Evangelización y el Mestizaje en México: Malinche y Cortés". Allí, Ayuso defendió el mestizaje y rechazó que haya quienes pretendan vivir del odio y del rechazo al pasado para evitar afrontar el presente.

Además de la capital, la presidenta madrileña ya está visitando Monterrey, Aguascalientes y la Riviera Maya, donde cerrará una agenda que se prolongará varios días más.

En el conjunto del viaje, Ayuso busca proyectar la imagen de Madrid como región abierta a la inversión, con peso en el mundo hispano y voluntad de estrechar lazos con México.