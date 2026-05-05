Sémper regresa poniéndole 4 tareas de "prioridad nacional" a Feijóo: "Vivienda, migración, prosperidad y buen gobierno"

Pide recuperar la clase media y la ejemplaridad pública, insistiendo en la independencia de los organismos y la gestión competente en el Gobierno.

Critica tanto a la izquierda por la migración sin control como a la derecha por la deshumanización, defendiendo soluciones sensatas basadas en el humanismo y el reformismo.

Sémper destaca la vivienda como la "verdadera prioridad nacional" y propone construir más, bajar impuestos y eliminar regulaciones absurdas.

Desde su "fe inquebrantable en un futuro mejor", Borja Sémper ha cerrado este martes la puerta a la enfermedad y, ya que no ha cedido a "la tentación" de la retirada, ha abierto la del portavoz nacional del Partido Popular: hizo cuatro promesas para "el primer día de gobierno" que sonaron más bien a tareas que le puso a Alberto Núñez Feijóo.

Aprovechando los elogios que el "jefe" le había dedicado en los párrafos de presentación -que no leyó, sino que pronunció con voz quebrada-, el político vasco se permitió establecer por su cuenta cuál es la "verdadera prioridad nacional... y que nadie se equivoque": la vivienda.

Y las otras tres prioridades, advirtió (a todos, y a Feijóo también) son la inmigración, la prosperidad y "la más esencial", la vuelta del "buen gobierno".

Confesó, como de pasada, que "el tiempo conviene no desaprovecharlo". Pero lo hacía con la credibilidad de quien sabemos que ha pasado un mal cáncer. Y por eso se ha permitido ponerle deberes a Feijóo.

Nunca se sabrá si esas "cuatro prioridades que sé que abordará desde el primer día en el Gobierno" coinciden en las cabezas de Sémper y de Feijóo porque uno es el portavoz del otro, porque piensan parecido, o porque al presidente le gustan los audaces... si le traducen bien.

Pero Sémper se ha representado a sí mismo, en el regreso de su "largo túnel oscuro de 10 meses" mirando la política desde la barrera del enfermo de cáncer de páncreas, decidido a "no ceder a tonterías". Y sí ponerse al frente del "cambio que necesita España" y a la orden de "la persona en quien más confío para hacerlo".

En este desayuno informativo de Nueva Economía, no arremetió explícitamente contra el PSOE ni contra Vox, pero tampoco los dejó en pie. Les dedicó algunos adjetivos, desde "impudente" a "extravagante".

Y afeó lo mismo que "un ministro diga que le da asco" el líder de la oposición, por Óscar Puente, como que "el líder de un partido llame 'mierda' al presidente del Gobierno", por Santiago Abascal.

"¡¿Pero cuándo hemos normalizado eso?!", no dejó de preguntarse.

De ahí que "la verdadera prioridad nacional", por Vox, sea "el acceso a la vivienda", por el PSOE.

Y de ahí que ésa, precisamente, fuese la primera de las tareas que Borja le puso a "Alberto"... que más de una vez llamó así al "jefe".

Tres valores

Antes de desglosar sus ideas sobre esos cuatro retos, Sémper había recordado que, "como liberal", él está convencido de que puede siempre "estar equivocado, y el de enfrente puede tener razón". De modo que la clave, insistió, no está en las consignas, sino "en los principios".

Que esas tareas son las que son, aquí y ahora, por decantación: en este momento de España, en el que "a un lado y al otro" hay ofertas políticas "de división, relato y exageración", las prioridades son la traducción de unos principios.

Y Sémper los fijó, como interpretando lo que se destila de su relación con Feijóo, el que la hecho "regresar por segunda vez a la política". Según el portavoz popular, su "jefe" tiene "un proyecto político amplio, que da respuesta a los grandes retos de los españoles". Primer valor.

Es decir, responde a la "incertidumbre, al miedo al futuro, a la inseguridad ante la vida". Segundo valor.

O sea, que a la "frustración con unas políticas simbólicas que, en realidad, no abordan los problemas de la clase media".

O lo que es lo mismo, al "auge de políticas radicales, tóxicas y nocivas, que dan soluciones fáciles a problemas complejos y viven en la nostalgia de pasados que nunca han existido".

Cuatro prioridades

El portavoz del PP estableció que "el derecho a tener una vivienda" implica mucho más que el acceso al inmueble. "Significa tener un hogar donde vivir, donde formar una familia, donde establecer un proyecto de vida autónomo y en libertad".

Y que para eso, su partido desde el Gobierno "no sólo bajará los impuestos", también "eliminará regulaciones absurdas", protegerá "a los propietarios", incentivará el alquiler, y acabarácon la okupación.

Pero sobre todo, "construiremos, construiremos, construiremos como si no hubiera mañana", dijo mirando de reojo a Juan Bravo, vicesecretario, a la vez, de Vivienda y de Hacienda.

En segundo lugar, el reto migratorio, dijo Sémper, es "el gran tema de nuestro tiempo". Y lejos de caer en las equidistancias del "moderadito", arremetió contra "la izquierda de puertas abiertas sin control" y la derechona de "muros muy altos y deshumanización".

Y llamó al PSOE y a Vox "populistas de uno u otro signo que azuzan el miedo". Recordó que ambos se equivocan, y que "hay evidencias de que son nocivos e imposibles ambos modelos".

Por eso, la alternativa es "el rigor y las soluciones sensatas", basadas en "el humanismo, el reformismo y el liberalismo". Es decir, desde la dignidad del ser humano "nazca donde nazca". Desde la convicción de que "cualquiera que viva, trabaje y cotice tiene los mismos derechos".

Eso, engarzaba con la tercera prioridad, la "reconstrucción urgente de la clase media", consecuencia y causa "de ser más prósperos". Según Sémper, el empobrecimiento gradual que sufre ha llegado a cotas alarmantes".

No sólo por lo que dice el eslogan de su partido, de que "pagamos más y recibimos menos", sino porque hoy "es una heroicidad poner un negocio en marcha", en un país en el que el poder no lo agradece, "sino que lo persigue".

Por eso, insistió, toda la acción política de un Gobierno de Feijóo tendrá que estar enfocada en el "crecimiento y la prosperidad".

Y para que todo eso funcione, "la más esencial" de las tareas será "recuperar la institucionalidad, la ejemplaridad pública, el respeto y la educación".

En ese punto, hizo una broma, pensando por "ay de los ministros que nombre Feijóo", porque no podrán ser "tuiteros ni candidatos", sino que "tendrán que gestionar". Y nombrar a personas "competentes" en los organismos públicos. Y renunciar a la "colonización" de las instituciones, buscando la "independencia de los reguladores".

Porque si vuelve Sémper es por la misma razón por la que alguien le coló a Feijóo una foto del portavoz convaleciente, de estos 10 meses, en la carpeta con sus folios de presentación. "Porque la política es un honor, pero ningún chollo, aquí se viene a trabajar... y el jefe es muy exigente".

Y aunque fueran políticos los de este desayuno, pareció que se lo creían al decirlo.