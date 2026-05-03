La popularidad de Juanma Moreno supera en 6 puntos el voto del PP, la de Montero queda 4 puntos por debajo del PSOE

Otros candidatos como Manuel Gavira (Vox), Antonio Maíllo (Por Andalucía) y José Ignacio García (Adelante Andalucía) presentan diferencias notables entre su popularidad y la intención de voto de sus partidos.

El liderazgo de Moreno se percibe como transversal, logrando votos de otros partidos y centrando la campaña en su figura más que en las siglas del PP.

María Jesús Montero, candidata del PSOE, tiene una popularidad 4 puntos por debajo de su partido, situándose en el 19,3% frente al 23,5% del PSOE.

Juanma Moreno, candidato del PP andaluz, supera en 6 puntos la intención de voto de su partido, alcanzando un 48,7% de popularidad.

La popularidad del candidato del PP andaluz y presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, supera en 6 puntos la intención de voto del PP, tras siete años de gobierno. Unos datos que pueden traducirse en que en estas dos legislaturas ha sabido construir su propia marca.

Según el último sondeo de SocioMétrica para EL ESPAÑOL, Juanma Moreno cuenta con una popularidad del 48,7% frente a la intención del voto del PP, que está en un 43,1.

Una circunstancia que demuestra que ha conseguido un liderazgo transversal y obtener el voto prestado de votantes de otros partidos.

De hecho, en el cartel electoral, el lema principal es Juanma, presidente y las siglas del PP están orilladas en la zona de abajo más pequeñas. Además de los actos y de los anuncios puramente electorales, se está dando un baño de masas teniendo en cuenta el calendario festivo de la comunidad en el mes de mayo.

El líder andaluz está haciendo una campaña casi en solitario. No está previsto que baje al sur y lo acompañe al algún acto ningún otro barón popular, como sí ha ocurrido en otras campañas autonómicas en los últimos meses.

. Arte EE

Ni casi el propio presidente del PP nacional, Alberto Núñez Feijóo, quien hará una campaña paralela. De hecho, este domingo estará en Jerez de la Frontera, acompañado por el consejero de Sanidad, Antonio Sanz.

Juanma Moreno, por su parte, estará en Dos Hermandas. Con toda probabilidad, ambos líderes coincidirán en un mismo acto el próximo domingo 10 de mayo, una semana antes de la cita con las urnas.

María Jesús Montero, el caso opuesto

A la candidata del PSOE andaluz, María Jesús Montero, le ocurre lo contrario. Su popularidad queda 4 puntos por debajo del PSOE: alcanza un 19,3% frente a la intención del voto del PSOE, que se sitúa en un 23,5%.

Todo ello a pesar de que casi toda su trayectoria profesional ha estado vinculada a la política. Primero como consejera de Sanidad en los gobiernos de Manuel Chaves y José Antonio Griñán y después de Hacienda, ya con la socialista Susana Díaz en la Presidencia de la Junta.

Y desde 2018 ha formado parte del Consejo de Ministros como ministra de Hacienda y vicepresidenta del Gobierno de España. Sin embargo, parece ser que estas circunstancias no le han dado popularidad de cara a los andaluces.

Por esta diferencia de puntos, los socialistas han comenzado una carrera frenética para localizar y movilizar a los 580.000 andaluces que votaron al PSOE en las elecciones generales de 2023 pero que, un año antes, en las autonómicas de 2022, se quedaron en casa.

No obstante, Montero también orilla a las siglas del PSOE a una esquina de su cartel electoral y pide el voto para solucionar el talón de Aquiles del Gobierno andaluz, la sanidad.

El caso es que ella fue durante casi una década la consejera de esta materia en la comunidad y ahí justifica el PP sus ataques políticos.

Es llamativa la puntuación del candidato de Vox, Manuel Gavira, quien ha sido en los últimos años el portavoz del partido en el Parlamento. Según el sondeo, su popularidad sólo resta un punto de la intención de voto del partido.

Sobre todo porque en el caso de la formación verde, su líder, Santiago Abascal, ha adoptado un papel de hiperpresencia en las campañas autonómicas como Castilla y León, Aragón y Extremadura, actuando de facto como el principal reclamo electoral por encima de los candidatos locales. Y también lo está haciendo en Andalucía.

La popularidad de Antonio Maíllo también está dos puntos por debajo de la intención de voto a su partido, Por Andalucía, a pesar de ser un viejo conocido para el electorado de la izquierda.

Se trata de una coalición que el último día, el pasado Viernes Santo, cerró la unión electoral de IU, Sumar, Unidas Podemos y hasta organizaciones ecologistas, dispuestas a movilizar el electorado.

En concreto, el sondeo le otorga un una popularidad del 6,1% frente a la intención de voto de su coalición (8,45). En una entrevista reciente a EL ESPAÑOL, Maíllo se mostró ilusionado porque cree que hay partido. Según sus cálculos, un 40% de andaluces están aún indecisos y puede haber sorpresa, aunque sean tozudas las encuestas.

Le ocurre lo contrario a José Ignacio García, el líder de Adelante Andalucía, el partido que fundaron Teresa Rodríguez y Kichi.

García se presenta a sus primeras elecciones como candidato a presidir la Junta en una aparente cresta de la ola y aferrado a la convicción de que lo está haciendo bien, sobre todo porque ha logrado diferenciarse.

Su popularidad está dos puntos por encima de su partido. Según el CIS, después de Juanma Moreno, es el líder político andaluz mejor valorado.

Y no le sobran razones, con solo dos escaños y tras llamar al Grupo Mixto Adelante Andalucía, han volcado arena de Doñana sobre el escaño de Moreno para denunciar una ley y han logrado sacar adelante otra para que todos los menores de 18 años tengan gafas gratis.

Por último, Andrián Yacar, el candidato de SALF y agente de la UDYCO de la Policía Nacional, también está un punto por encima de su partido en popularidad, a pesar de las raíces sevillanas de Alvise Pérez.

Ficha técnica:

Se han realizado 1.200 encuestas en la Comunidad Autónoma de Andalucía, proporcionales a los censos provinciales, con sistema CAWI-Panel entre el jueves 30 de abril y el sábado 2 de mayo de 2026. La muestra se ha equilibrado en fases sucesivas mediante cuotas de sexo, edad, provincia, recuerdo de voto y tamaño de habitat. Las interacciones finalizan en ajustes del 97%. Se realiza análisis de tendencias para el pronóstico final. No procede error muestral ni margen de confianza al tratarse de un muestreo no probabilístico, si bien puede estimarse un error de +-3% en el voto final. El estudio ha sido realizado por la empresa SocioMétrica, miembro de Insigth Analitycs.