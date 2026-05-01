"El INE nos da la razón": el PP acusa a Sánchez de "tensionar al límite" la sociedad con 2,3M de nuevos inmigrantes en dos años

El PP denuncia que la política migratoria del Gobierno ha puesto al límite los servicios públicos y responde a una ideología, no a un plan nacional.

Los populares critican que el ritmo migratorio actual es similar al de toda la década del boom migratorio (2001-2010), pero concentrado en solo dos años.

El PP acusa al Gobierno de Pedro Sánchez de tensionar la sociedad tras la llegada de 2,3 millones de inmigrantes a España en 2023 y 2024, según datos del INE.

El Partido Popular ha recibido los últimos datos del INE como una confirmación estadística de su crítica a "la desastrosa política migratoria del Gobierno". La dirección de Génova sostiene que las cifras "dan la razón" a quienes llevan años alertando de una presión social “sin precedentes” bajo el mandato de Pedro Sánchez.

Los populares no se sorprenden al confirmar con el informe oficial que, sólo en dos años, 2023 y 2024, han llegado a España más de 2,3 millones de inmigrantes. Es prácticamente el mismo volumen que se registró en toda la década del gran boom migratorio, entre 2001 y 2010.

Para el PP, ese ritmo "absolutamente fuera de control" ha colocado a los servicios públicos "al límite de su capacidad". Y culpan a la política migratoria del Gobierno, por responder a "un diseño ideológico" y no a un plan de país.

La cúpula de Alberto Núñez Feijóo sitúa, además, a Sánchez como "una anomalía dentro de la Unión Europea". Defiende que ninguno de los otros jefes de Gobierno de los Veintisiete mantiene hoy una doctrina migratoria similar a la del presidente español.

"El PSOE no representa a la Europa progresista, sino una excepción ideológica que sus colegas socialdemócratas llevan tiempo dejando atrás", sostienen en la dirección del PP. Y auguran que, cuando los socialistas pierdan el poder en España, su nuevo liderazgo se parecerá "mucho más al de Starmer en Reino Unido que al del Sánchez actual".

Renuncia y tensión

En Génova enmarcan las decisiones de Moncloa en una línea cada vez más radical y alejada del consenso comunitario en materia de control de fronteras, ordenación de flujos y vínculo entre inmigración y empleo. Es en ese contexto donde encuadran la regularización extraordinaria en marcha y la ausencia, a su juicio, de mecanismos de retorno efectivos.

Los populares recuerdan, además, que esta estrategia no es fruto de la improvisación sino de una doctrina explicitada en público. Y señalan directamente al director de Gabinete del presidente, Diego Rubio.

“You cannot stop migration” - Diego Rubio, director of the cabinet of the prime minister, Spain, highlights the need for a focus on safe routes rather than stemming migration pic.twitter.com/vEQatudU0X — IPPR (@IPPR) September 26, 2025

"El propio jefe de Gabinete de Sánchez lo expuso sin ambages en el Global Progress Summit de Londres en 2025", apuntan en la dirección del PP. Allí, Rubio sostuvo que "no se puede detener la inmigración" y que "cada libra que se invierte en tratar de detenerla está desperdiciada".

Para el principal partido de la oposición, esas palabras resumen la renuncia del Gobierno a ordenar los flujos migratorios. "Ha tirado la toalla en público, ha renunciado por escrito a ordenar la inmigración y, acto seguido, pretende convencer a los españoles de que tensionar los servicios públicos, la falta de vivienda, sanidad o educación, no tienen ninguna relación".

Un 25% en dos años

La fotografía que dibuja el INE refuerza ese diagnóstico político del PP. España cuenta hoy con cerca de 9,5 millones de residentes nacidos en el extranjero y casi una cuarta parte de ellos ha llegado sólo en los dos últimos años en los que hay datos cerrados, según el informe oficial del INE.

Entre 2023 y 2024, más de 2,3 millones de migrantes se han instalado en el país, un registro que se aproxima al de toda la década dorada de la construcción. Aquel ciclo, entre 2001 y 2010, marcó la gran transformación demográfica de España, pero ahora el volumen se concentra en un periodo mucho más corto.

Ese salto demográfico reciente se ha sostenido, sobre todo, en la llegada de ciudadanos latinoamericanos, con especial peso de Colombia, Perú o Venezuela. El movimiento se suma ahora a la regularización extraordinaria que impulsa el Ejecutivo y que podría beneficiar, según las estimaciones, a más de 1,2 millones de personas en situación irregular.

Por eso, el PP pone el foco en el impacto sobre el Estado del bienestar. "Esa presión está cayendo sobre unos servicios públicos ya tensionados al límite", advierten.

"Más de 250.000 extranjeros perciben prestaciones sociales sin haber trabajado una hora en España, el 17,5% de los titulares del Ingreso Mínimo Vital son extranjeros y la tasa de paro entre la población extranjera —el 15,3%— casi duplica la de los españoles", denuncian.

"Y todo ello se traduce en un dato que define al sanchismo: nunca los españoles habían pagado tantos impuestos para recibir tan poco a cambio".

Génova menciona "listas de espera sanitarias en máximos históricos, aulas saturadas, una vivienda inalcanzable para los jóvenes y unos ayuntamientos asfixiados" que, según su denuncia, no han recibido "ni un euro adicional" para atender el "desbordamiento".

En la dirección popular insisten en que "todo esto no es fruto de la improvisación: es ideología pura". Y enlazan de nuevo con las tesis de Rubio en Londres, como prueba de que se trata de una hoja de ruta meditada. "Y al ciudadano que se atreve a preguntar por qué no funcionan los servicios públicos, se le acusa desde Moncloa de comprar el marco de la extrema derecha", lamentan en el PP.

Frente a este modelo, Génova reclama una "política migratoria seria, ordenada y plenamente europea" y reivindica su plan migratorio, presentado en octubre. Una receta que incluye "vías legales eficientes, vinculación al empleo real, criterios objetivos y verificables, retornos efectivos e integración exigente".