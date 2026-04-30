El ministro de Asuntos Exteriores de España, José Manuel Albares, ha destacado la "total normalidad" en las relaciones con México, al resaltar la "cálida y afectuosa acogida" tras reunirse con la presidenta, Claudia Sheinbaum, y ha valorado la "nueva etapa" que se abre tras sellar el fin del distanciamiento diplomático de los últimos años.

"Este ha sido un viaje con total normalidad, donde lo que hemos hecho es mirar hacia el futuro, esa gran etapa en las relaciones bilaterales, asentándonos en unas relaciones fraternales que ya existían", ha afirmado Albares en conferencia de prensa al término de su viaje de dos días a México.

Agradezco a mi buen amigo @r_velascoa su excelente y cálida acogida en mi visita a México.



Seguimos fortaleciendo las intensas y fructíferas relaciones entre España y México, dos países hermanos unidos por profundos lazos y valores compartidos. pic.twitter.com/S4nZ1weD4p — José Manuel Albares (@jmalbares) April 29, 2026

En el encuentro con periodistas en la residencia del embajador español en México, el jefe de la diplomacia española ha resaltado la "excelente, cálida y afectuosa acogida" así como "los encuentros francos y amistosos".

"Es difícil encontrar en el planeta dos países con una relación tan estrecha y fraternal como España y México. Hoy el canciller ha dicho que este viaje es una nueva gran etapa en las relaciones bilaterales entre México y España, yo lo he constatado desde el primer minuto, en la audiencia con la presidenta", ha agregado.

Sheinbaum recibió en el Palacio Nacional de Ciudad de México a Albares, quien le entregó "en persona" la invitación del rey Felipe VI para que la mandataria mexicana acuda a la Cumbre Iberoamericana en Madrid, que se celebrará en noviembre próximo.