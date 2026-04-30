El 'rollo' entre Koldo y Pardo de Vera y el 'sexapil' de Ábalos para María Jesús Montero: la crónica rosa de Aldama en el Supremo

La crónica incluye episodios de fiestas, pagos de pisos para amantes y enfrentamientos personales, así como la implicación de Aldama en gestiones diplomáticas con Venezuela.

Durante la declaración, Aldama relata supuestas relaciones sentimentales y personales entre Koldo García, Isabel Pardo de Vera y menciona el supuesto 'sexapil' de Ábalos para María Jesús Montero.

Aldama describe cómo entregaba sobres con grandes sumas de dinero a Ábalos, a veces en su despacho y otras en su domicilio, y detalla privilegios en el Ministerio de Transportes.

Víctor de Aldama declara ante el Tribunal Supremo y acusa a altos cargos del PSOE, incluyendo a Pedro Sánchez y José Luis Ábalos, de formar parte de una organización criminal y de financiación irregular del partido.

Víctor de Aldama lleva en la solapa de su traje azul marino una cruz plateada. Cuenta en un corrillo, dicharachero y enaltecido minutos antes de declarar frente a los siete magistrados del Tribunal Supremo, que el amuleto es un préstamo de su zapatera y que se lo devolverá en cuanto salga absuelto.

Afuera llueve a mares, como si la atípica meteorología anticipara la tormenta que se prepara en el interior del Salón de Plenos.

El acusado, ya en el centro de la sala y de espaldas al público, arranca su testimonio. Empuña su inmisericorde metralleta dialéctica y dispara nombres, fechas, cifras. Lleva el papel bien aprendido. No le tiembla el pulso.

Ábalos y Koldo durante la sesión del martes en el Tribunal Supremo.

Desvela el atildado comisionista ante las preguntas del fiscal que gozaba de privilegios para moverse por el Ministerio de Transportes. "Accedía por el ascensor del ministro sin que nadie me parara, sin que la Guardia Civil me dijera nada. Todo el mundo me reconocía".

A veces, asegura, llevaba a la sede sobres con cantidades de presuntas 'mordidas' que podían oscilar entre los 50.000 y los 60.000 euros. Ábalos, como si se tratara de un villano de Uno de los nuestros o de Los Soprano, siempre según el relato de Aldama, los guardaba en un cajón de su mesa sin contarlos. Se fiaba.

Cuando los fajos de billetes eran demasiados –describe que un día llegó con 250.000 euros– Aldama se mostraba más discreto, los ocultaba en una bolsa de Carrefour en el interior de su mochila Montblanc y se los entregaba al ministro en su piso oficial de El Viso (Madrid).

Durante su declaración, Víctor de Aldama también ejerce de ariete contra el Gobierno y menciona a Pedro Sánchez una decena de veces.

Incluso añade que el presidente del Gobierno, al que se refiere como "el uno", formaba parte del escalafón "más alto" de la "banda criminal" en la que él mismo participó.

En su rimero de acusaciones, Aldama apunta hacia una presunta financiación irregular del PSOE mediante el pago de constructoras.

"Si aquí hay una jerarquía, el señor Sánchez está en el escalafón uno, Ábalos en el dos, Koldo en el tres y yo en el cuatro".

"¡Hay que organizarle algo al jefe!"

A su izquierda, siempre acompañados de dos agentes de la Policía Nacional, se sientan Ábalos, alias ‘El Jefe’, y su lugarteniente Koldo, alias 'El Goblin', que oculta su rostro tras una cenicienta barba de anacoreta o de Víctor Hugo que recuerda Thénardier a punto de ser encarcelado.

Algunos testimonios del declarante dejan a la extraña pareja pasmada. Por ejemplo, cuando sugiere que Koldo tuvo una relación sentimental esporádica con la expresidenta de Adif, Isabel Pardo de Vera.

"Mantenía con ella una relación excelente", relata Aldama. "Y digo excelente. Rozando, por lo que a mí me dijo Koldo, o eso me dio a entender, que eran pareja en un momento dado. Me enseña mensajes de WhatsApp que él le manda a ella y que ella le contesta…”.

Koldo se encorva, muerto de risa, o finge que le hace gracia. Se retira las gafas de pasta negras y se tapa la cara con ambas manos. A su lado, Ábalos también suelta una carcajada. Se lanzan una mirada cómplice, como de machitos de instituto. Hay un leve murmullo en la sala.

¿Desde cuándo se ha convertido el juicio del ‘caso Koldo’ en una tribuna para airear los líos de faldas de los encausados?

La siguiente revelación versa sobre María Jesús Montero, exministra de Hacienda reciclada en candidata del PSOE de Andalucía, y ya no provoca tanto júbilo.

Es vejatorio, evoca a la filosofía de repartición de mujeres a la que ya acostumbraron a la prensa Koldo y Ábalos –cómo olvidar a Ariatna y a ‘la Carlota’, la que "se enrolla que te cagas"– y Aldama pide perdón por adelantado a los magistrados, a los abogados y al resto de la sala.

"José Luis Ábalos tenía una ascendencia importante con la señora ministra. Según Koldo, palabras textuales, a la ministra se le hacía el coño agua cada vez que hablaba con el ministro. Cada cuestión que le pudiera resultar interesante, le llamaba".

Ni siquiera la abogada de los acusados puede evitar hacer una mueca de disgusto y llevarse la mano a la frente, sin saber dónde esconderse

Pero hay más referencias que apuntan hacia la aparente verdadera naturaleza del exministro y su asesor. Aldama ahonda en la fijación de Ábalos por la prostitución y describe "la primera y última vez" que le pagó una "señorita" de su bolsillo.

Corría el año 2019 y el trío estaba de viaje en Polanco, Ciudad de México, para hacer negocios con los influyentes amigos de Aldama.

Una noche, Koldo García se le acercó y exclamó: "¡Hay que organizarle algo al jefe!". "¿Cómo que organizar? ¿Qué quieres decir?", le respondió él. "Pues que hay que buscar a unas señoritas y presentárselas".

Víctor de Aldama, a su llegada al Tribunal Supremo para declarar como acusado. EP

Narra Aldama cómo en otra ocasión el ministro le pidió a Koldo que le buscara un piso de alquiler para su amante, Jésica Rodríguez. Este llamó a Aldama, que le consiguió una 'casita de novios' en la Torre de Madrid, corazón de Plaza de España. Los 2.900 € de mensualidad corrieron a cargo de Alberto Escolano, socio y amigo de Aldama.

Ahí fue cuando comenzaron parte de sus problemas personales.

"Ábalos veía a otras señoritas, no sólo a Jésica. Le dije a Koldo: 'No entiendo que le paguemos el piso a ella y Ábalos mientras está con otras'. Koldo contestó que ella le tenía enganchado por los huevos. Parece ser que Jésica tenía un vídeo de Carolina [Perles, exmujer de Ábalos] con sus hijos en su casa de El Viso".

Ábalos y Koldo vuelven a reaccionar. Gestos de indignación, niegan con la cabeza; el exministro se pone en pie y le susurra algo a sus abogados; su compañero de prisión en Soto del Real hace lo propio. Pero Aldama sigue cargando las tintas.

"Le digo que no podemos seguir con esta pantomima con una persona que sólo ponía problemas a todo". Y añade que Jésica les "daba mucho trabajo", que era conflictiva.

La situación fue deteriorando progresivamente, hasta el punto de quebrar la relación de "verdadera amistad" que llegaron a fraguar Aldama y Koldo, a quien el primero llegó a pagar una moto Scooter, un todoterreno "de los baratos" y un tratamiento de fertilidad para su mujer.

Todo saltó por los aires cuando Escolano dejó de pagar el piso de Jésica y provocó uno de los conflictos más violentos entre Koldo y Aldama. Cuenta el empresario que el asesor del ministro se presentó un día en su oficina pidiéndole a su socio que rindiese cuentas.

Y no llegó solo: junto a él venía su hermano Joseba, dispuesto a arropar la gestión con algo más que palabras.

"Voy a subir a partirle la cara a Alberto", le soltó Koldo hecho una furia. Aldama le dijo que, si hacía tal cosa, quien se iría con el rostro magullado sería Koldo.

Así fue: "Koldo subió, cogió a Escolano por la pechera… y nos pegamos en la oficina. Se fue con la cara partida. Fue muy desagradable".

"Si mandamos a esa inútil..."

La jornada de casi ocho horas no se limita a "señoritas" y sobres. Aldama también se erige en protagonista de una operación diplomática de andar por casa en la que él se convirtió en enlace entre el Gobierno de España y la Venezuela de Guaidó.

Lo cuenta con la misma naturalidad con la que relata todo lo demás.

Ábalos le encargó que llevara personalmente una carta a Juan Guaidó para ofrecerle el apoyo del Ejecutivo español. Aldama, incómodo, le preguntó al ministro por qué no enviaba a la entonces titular de Exteriores, Arancha González Laya, a hacer el recado.

La respuesta de Ábalos es de las que no se olvidan: "Si mandamos a esa inútil a Venezuela nos quedamos sin negocio".

Fue, pues, el comisionista quien entregó la carta en Caracas. Antes de viajar le preguntó al ministro si Sánchez estaba al tanto.

"Me dice que por supuesto, que el presidente sabe absolutamente todo".

Poco después, en efecto, Sánchez reconoció a Guaidó como "presidente encargado". En paralelo, según Aldama, en la sede del PSOE se hablaba de algo más: la Internacional Socialista necesitaba financiación y ésta podía venir de cupos de petróleo controlados por el entorno de Guaidó. La gran política y el gran negocio, como siempre, del brazo.

Pero el viento cambió. Llegaron las llamadas de Maduro, las presiones del entorno afín al expresidente Zapatero —"que le den por culo a ZP", tronó Koldo al enterarse— y Sánchez acabó pivotando hacia el régimen chavista.

Aldama, mensajero de todos los bandos, se encontró atrapado entre dos Venezuelas, dos presidentes y una organización socialista internacional que soñaba, según su relato, con llenarse los bolsillos a base de crudo venezolano.

Tras ocho horas de declaración, Aldama se ajusta la americana y, antes de abandonar la sala, alguien repara en que la cruz plateada sigue en su ojal. Su zapatera tendrá que esperar.

Por lo pronto, hoy la tormenta continúa a partir de las 10:00 con las declaraciones de Koldo.