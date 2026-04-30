Óscar Puente dice que Feijóo le da "asco" por dar crédito a la confesión de Aldama: "Es lo peor en 50 años de democracia"

El ministro Óscar Puente consulta su móvil desde su escaño en el Congreso. Europa Press

Las claves

Las claves Generado con IA Óscar Puente critica duramente a Feijóo por dar credibilidad a la confesión de Víctor de Aldama, quien implicó a Pedro Sánchez en una supuesta trama de corrupción. El ministro de Transportes calificó al líder del PP como "lo peor que le ha pasado a la política española en casi 50 años de democracia" en un mensaje en la red social X. Puente también cuestionó la actuación del Tribunal Supremo durante la declaración de Aldama en el caso mascarillas, sugiriendo un trato desigual respecto a otros casos. Aldama, en su declaración como acusado, implicó a Sánchez y a Begoña Gómez en supuestas irregularidades vinculadas al cobro de comisiones y la compra de inmuebles.

El ministro Óscar Puente afirma que el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, le da "asco" por hacerse eco de la declaración del comisionista Víctor de Aldama ante el Supremo, en la que implicó al presidente Pedro Sánchez en la trama de corrupción.

"Qué asco da este ser. Es lo peor que le ha pasado a la política española en casi 50 años de democracia", ha escrito el ministro de Transportes en la red social X, en alusión al líder del PP.

Su mensaje alude a unas declaraciones en las que Feijóo denuncia que "por primera vez se señala en el Supremo a un presidente como el uno de una organización criminal".

Lo hizo Víctor de Aldama el miércoles al declarar como acusado ante el Tribunal Supremo, durante el juicio del caso mascarillas.

Aldama presentó a Sánchez como el "número uno" de la organización criminal, narró su encuentro en un acto de precampaña del candidato del PSOE Pepu Hernández y relató que Koldo García le aseguró que el presidente del Gobierno estaba al corriente de todas sus actividades (en alusión al cobro de comisiones de constructoras para financiar al PSOE).

El tuit publicado este jueves por el ministro Óscar Puente, en el que carga contra Feijóo. X

En su declaración como acusado, Aldama también aseguró que tuvo que retirar la oferta que había presentado por un edificio de la Sepi, porque le comunicaron que Begoña Gómez estaba interesada en el mismo inmueble para el Instituto de Empresa (en el que dirigía en ese momento el Africa Center).

El ministro Óscar Puente no sólo ha cargado contra el líder del PP, sino también contra la sala del Tribunal Supremo que juzga a Ábalos, Koldo y Aldama por el caso mascarillas.

Puente ha publicado en su perfil de X un vídeo de la declaración de Aldama ante el Supremo, con el siguiente mensaje: "¿A este testigo ningún miembro del Tribunal le ha pedido que se ciña a la cuestión? ¿Le ha pedido decoro en sus expresiones? Nahhhh. Eso sólo si hablase de Rajoy o de Cospedal. Y luego que decimos lo que decimos".

Óscar Puente, que en la rueda de prensa posterior al último Consejo de Ministros se presentó como "jurista" (porque estudió la carrera de Derecho), desconoce que Víctor de Aldama no declara como testigo en el juicio del caso mascarillas, sino como acusado.

Óscar Puente carga contra el Tribunal que juzga a Ábalos, Koldo y Aldama, en un tuit publicado el miércoles. X

En su declaración del miércoles ante el Supremo, Aldama se autoinculpó de los delitos que le atribuye la Fiscalía Anticorrupción y, en su compromiso para colaborar con la Justicia, relató hechos presuntamente delictivos de los que ha tenido conocimiento y que pueden implicar también a terceros.

El Tribunal escuchó su confesión, durante el interrogatorio dirigido por el fiscal jefe Anticorrupción, Alejandro Luzón.

Puente ha intentado trazar un paralelismo con la declaración del exministro Mariano Rajoy y María Dolores de Cospedal, como testigos en el juicio del caso Kitchen que se celebra en la Audiencia Nacional.

En este último caso, la presidenta del Tribunal rechazó por improcedentes todas las preguntas que la abogada del PSOE planteaba a Rajoy y Cospedal, y que pudieran ser incriminatorias para ambos, dado que no fueron imputados durante la instrucción de la causa.