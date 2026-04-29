La portavoz del PP en el Congreso, Ester Muñoz, ha protagonizado este miércoles un duro choque con el vicepresidente primero y ministro de Economía, Carlos Cuerpo, durante la sesión de control al Gobierno, después de que el dirigente socialista instara, la pasada semana, a la oposición a centrar sus preguntas en asuntos como la vivienda o la economía y evitar lo que considera un uso excesivo del debate sobre corrupción.

Aunque la pregunta estaba dirigida inicialmente al ministro de Economía, Muñoz ha comenzado su intervención con un mensaje directo al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, al afirmar que "Feijóo en cuatro legislaturas no ha tenido a ningún cargo imputado y usted tiene a sus manos derechas", en alusión a distintos casos que afectan al entorno del Ejecutivo.

A continuación, la portavoz popular ha respondido a las críticas de Cuerpo de la semana pasada, cuando el ministro pidió "más diálogo constructivo" y reclamó a la oposición preguntas centradas en problemas como la vivienda. Muñoz ha rechazado de plano esa petición: "Usted no decide lo que le preguntamos. Usted está aquí para decir la verdad", ha replicado.

La dirigente del PP ha defendido que la corrupción sí es una preocupación real para los ciudadanos, citando datos del CIS, y ha asegurado que su grupo ha centrado buena parte de su labor en la vivienda: "Desde que soy portavoz en el Congreso ha habido 19 sesiones de control y en 13 hemos preguntado por vivienda. Que no le preguntemos a usted no significa que no le preguntemos".

Muñoz ha acusado además al ministro de "vanidad" y ha endurecido su intervención con una comparación directa: "Tiene un tono más pausado que la señora Montero, pero miente igual. ¿Qué le diferencia a usted de la señora Montero?", ha preguntado.

En su réplica, Cuerpo ha defendido que su intervención de la semana pasada buscaba abrir el debate a "temas que importan a los españoles", insistiendo en que, según el CIS, la vivienda es una de sus principales preocupaciones. Ha acusado al PP de repetir preguntas ya planteadas en el Senado y de perder oportunidades de debate útil en el Congreso.

El ministro ha reivindicado además la gestión económica del Gobierno, asegurando que "se ha moderado la inflación gracias al escudo energético" desplegado por el Ejecutivo, y ha subrayado las diferencias entre su etapa y la de anteriores responsables económicos como Nadia Calviño o la propia María Jesús Montero.

En una segunda intervención, Muñoz ha replicado con dureza, rechazando cualquier intento de condicionar las preguntas de la oposición. Ha cuestionado que el Gobierno intente restar importancia a la corrupción y ha aludido a las investigaciones de la Unidad Central Operativa (UCO) sobre la presunta trama vinculada a José Luis Ábalos y Víctor de Aldama, en las que, según ha dicho, "se ha descrito cómo operaban para llegar a las más altas instancias del Gobierno, incluido el presidente".

"Un hombre honesto jamás querría participar en esto", ha sentenciado, antes de acusar a Cuerpo de representar "el sanchismo" y advertirle de que "los españoles le van a juzgar como tal".

El vicepresidente primero ha cerrado el intercambio asegurando que no pretende imponer preguntas, sino "dar su opinión sobre lo que puede ser de mayor utilidad para los españoles". Ha reprochado al PP una visión "apocalíptica" de la economía y ha defendido la hoja de ruta del Ejecutivo, centrada —ha dicho— en "proteger a los ciudadanos y las familias" e invita a la oposición a sumarse a esa tarea.