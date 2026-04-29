[Los migrantes en paro suben a 731.900 en el arranque de la regularización de Sánchez, un 20% más que al final de 2025]
[La legislatura se le desmorona a Pedro Sánchez: sus socios le abandonan entre corrupción y vientos de crisis económica]
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El PP, a Carlos Cuerpo: "Los ciudadanos no viven de sus proyecciones macro, viven de su sueldo, que cada vez vale menos"
Juan Bravo, responsable económico del PP, sigue preguntando a Carlos Cuerpo. "Mientras hablan del cohete, ese crecimiento no llega a las familias", lamenta, señalando la subida en el precio de la cesta de la compra. "Celebran la bajada del precio de la luz mientras se ha duplicado el número de ciudadanos en pobreza energética. Los ciudadanos no viven de sus proyecciones macro, viven de su sueldo, que cada vez vale menos", subraya.
El vicepresidente primero presume que el Gobierno ha sido capaz de "desanclarse" de ciertos clichés económicos: "Se pueden compatibilizar empleo robusto y de calidad y mejoras en la productividad. Se pueden ganar en derechos de trabajadores a la vez que nuestras empresas crecen. Se puede proteger a los ciudadanos y ser responsables en términos fiscales y presupuestarios reduciendo el déficit y nuestra deuda, y cumpliendo con Bruselas".
Bravo insiste que la prioridad del Gobierno es que "Sánchez siga en Moncloa". "Nuestra prioridad, las familias, los autónomos y las pymes, los jóvenes. Los españoles pagamos más y recibimos menos. No me hable de sus cifras de propaganda. La realidad es que las clases medias españolas no pueden más", zanja.
El ministro de Economía replica subrayando que la presión fiscal en España está por debajo de la media europea y que el Gobierno ha logrado compatibilizar una reducción de más de diez puntos en el desempleo juvenil con una reducción de la tasa de abandono escolar. "Una agenda que permite mejorar la economía absoluta y de las familias", concluye.
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"Usted no decide lo que preguntamos": Ester Muñoz (PP) acusa a Carlos Cuerpo de querer imponer los temas del Congreso y de "mentir igual que Montero"
La portavoz del PP en el Congreso, Ester Muñoz, ha protagonizado este miércoles un duro choque con el vicepresidente primero y ministro de Economía, Carlos Cuerpo, durante la sesión de control al Gobierno, después de que el dirigente socialista instara, la pasada semana, a la oposición a centrar sus preguntas en asuntos como la vivienda o la economía y evitar lo que considera un uso excesivo del debate sobre corrupción.
Aunque la pregunta estaba dirigida inicialmente al ministro de Economía, Muñoz ha comenzado su intervención con un mensaje directo al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, al afirmar que "Feijóo en cuatro legislaturas no ha tenido a ningún cargo imputado y usted tiene a sus manos derechas", en alusión a distintos casos que afectan al entorno del Ejecutivo.
A continuación, la portavoz popular ha respondido a las críticas de Cuerpo de la semana pasada, cuando el ministro pidió "más diálogo constructivo" y reclamó a la oposición preguntas centradas en problemas como la vivienda. Muñoz ha rechazado de plano esa petición: "Usted no decide lo que le preguntamos. Usted está aquí para decir la verdad", ha replicado.
La dirigente del PP ha defendido que la corrupción sí es una preocupación real para los ciudadanos, citando datos del CIS, y ha asegurado que su grupo ha centrado buena parte de su labor en la vivienda: "Desde que soy portavoz en el Congreso ha habido 19 sesiones de control y en 13 hemos preguntado por vivienda. Que no le preguntemos a usted no significa que no le preguntemos".
Muñoz ha acusado además al ministro de "vanidad" y ha endurecido su intervención con una comparación directa: "Tiene un tono más pausado que la señora Montero, pero miente igual. ¿Qué le diferencia a usted de la señora Montero?", ha preguntado.
En su réplica, Cuerpo ha defendido que su intervención de la semana pasada buscaba abrir el debate a "temas que importan a los españoles", insistiendo en que, según el CIS, la vivienda es una de sus principales preocupaciones. Ha acusado al PP de repetir preguntas ya planteadas en el Senado y de perder oportunidades de debate útil en el Congreso.
El ministro ha reivindicado además la gestión económica del Gobierno, asegurando que "se ha moderado la inflación gracias al escudo energético" desplegado por el Ejecutivo, y ha subrayado las diferencias entre su etapa y la de anteriores responsables económicos como Nadia Calviño o la propia María Jesús Montero.
En una segunda intervención, Muñoz ha replicado con dureza, rechazando cualquier intento de condicionar las preguntas de la oposición. Ha cuestionado que el Gobierno intente restar importancia a la corrupción y ha aludido a las investigaciones de la Unidad Central Operativa (UCO) sobre la presunta trama vinculada a José Luis Ábalos y Víctor de Aldama, en las que, según ha dicho, "se ha descrito cómo operaban para llegar a las más altas instancias del Gobierno, incluido el presidente".
"Un hombre honesto jamás querría participar en esto", ha sentenciado, antes de acusar a Cuerpo de representar "el sanchismo" y advertirle de que "los españoles le van a juzgar como tal".
El vicepresidente primero ha cerrado el intercambio asegurando que no pretende imponer preguntas, sino "dar su opinión sobre lo que puede ser de mayor utilidad para los españoles". Ha reprochado al PP una visión "apocalíptica" de la economía y ha defendido la hoja de ruta del Ejecutivo, centrada —ha dicho— en "proteger a los ciudadanos y las familias" e invita a la oposición a sumarse a esa tarea.
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UPN exige la convocatoria de elecciones "ante tanta indecencia" y Sánchez dice que se necesitan "ocho años más de Gobierno progresista"
Turno ahora para Alberto Catalán Higueras, diputado de UPN. Acusa a Sánchez de "hundir hasta límites insospechados" al Gobierno de España. "Llegó para acabar con la corrupción y ha acabado en ella, le acecha", continúa. "¿Seguir para mantenerse en el poder a cualquier precio, levantar muros y enfrentar españoles, para pactar con los herederos políticos de ETA para sacar de la cárcel a etarras y humillar a las víctimas, para gobernar de espaldas al Congreso sin Presupuestos y practicando una política exterior sectaria y sin consenso, para que su Gobierno siga atacando a jueces y fiscales? Ante tanta indecencia no mereció la pena seguir. ¿Por qué no convoca elecciones?", pregunta.
Sánchez responde que las elecciones se convocarán "como dice la Constitución, en tiempo y forma: en el año 2027".
"¿Para eso sí sirve la Constitución? ¿Para traer los PGE no? Menos prepotencia y soberbia, menos cinismo e hipocresía. Váyase, señor Sánchez. Le hará un favor a su país y a su propio partido", replica Catalán.
"Muchas gracias por sus intervenciones siempre tan constructivas", se mofa Sánchez. Le pregunta si la prioridad nacional pactada por PP y Vox es constitucional: "¿Eso viola el principio de igualdad y no discriminación?".
"Hay una gran diferencia entre nosotros y el PP: cuando por desgracia sufrimos casos de corrupción nosotros actuamos con contundencia. El ejemplo más palmario es el señor Feijóo, que llegó a la presidencia del PP para tapar los escándalos de corrupción de la señora Ayuso, que sacaron por la puerta de Génova al señor Casado", insiste.
"¿De verdad considera que es sectario y sin consenso defender el DI, llamar genocida a Netanyahu y decir que la UE tiene que romper el acuerdo con Israel?", añade. "Crecimiento económico, creación de empleo, redistribución de empleo, con problemas graves como la vivienda pero comprometidos para resolverlo. Después de mi reflexión, España lo que necesita son ocho años más de Gobierno progresista".
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“Usted dirá si quiere compañía o llegar solo”: el PNV avisa a Sánchez por los pactos pendientes y la falta de avances
La portavoz del PNV en el Congreso, Maribel Vaquero, ha lanzado este miércoles una advertencia al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, en plena sesión de control al Ejecutivo: "Usted dirá si quiere compañía o llegar solo". Una frase con la que los nacionalistas vascos han evidenciado el malestar creciente por el ritmo de cumplimiento de los acuerdos de investidura y por la falta de avances, a su juicio, en cuestiones prioritarias para Euskadi.
Vaquero ha arrancado su intervención criticando la "perversa" aritmética parlamentaria y reprochando al Ejecutivo que existan asuntos "de calado" que "no están entre sus prioridades, pero sí entre las de muchas personas de Euskadi". Ante ello, ha preguntado a Sánchez cuáles son sus prioridades reales y cómo piensa abordarlas con la actual mayoría parlamentaria.
El presidente ha evitado entrar directamente en las reclamaciones del PNV y ha centrado buena parte de su respuesta en alertar sobre los acuerdos entre PP y Vox, que, según ha dicho, "prima la segregación, el racismo y la polarización". Sánchez ha defendido que las prioridades de su Gobierno pasan por afrontar las transformaciones digital y energética y por "defender un orden multilateral que garantice la prosperidad".
Además, ha reclamado una "oposición constructiva" y ha cargado contra los grupos parlamentarios que votaron en contra de medidas como la revalorización de las pensiones o la reforma laboral. "Más allá de la aritmética parlamentaria necesitamos una oposición constructiva", ha insistido.
La réplica de Vaquero ha elevado el tono. La portavoz del PNV ha asegurado que su partido mantiene una actitud "muy propositiva", pero ha reprochado al Gobierno la situación de la sanidad pública y el conflicto abierto por la huelga en el sector. "Existe una huelga en sanidad y unas listas de espera que no paran de crecer", ha denunciado, antes de pedir al Ejecutivo que no "tire el balón al córner de las comunidades autónomas" porque, según ha afirmado, "este es un conflicto estatal".
La diputada vasca también ha lamentado la ausencia de avances en vivienda y en las medidas dirigidas a los autónomos. "No podemos tragar con todo lo que ustedes proponen", ha advertido. A ello ha sumado otras cuestiones pendientes, como la dependencia, el amianto o distintos compromisos adquiridos con el PNV durante la investidura que, según ha dicho, todavía no se han cumplido.
En el tramo final de su intervención, Vaquero ha acusado a Sánchez de centrarse únicamente en "levantar un muro contra el trumpismo y el fascismo", aunque ha dejado claro que en esa batalla encontrará al PNV. "Ahí nos va a encontrar", ha afirmado, antes de advertir de que esa estrategia no será suficiente "si además del fondo no cuidamos las formas y nos respetamos los unos a los otros".
"Usted dirá si quiere compañía o llegar solo", ha rematado desde la tribuna, en una de las frases más duras dirigidas por el PNV al presidente en las últimas semanas.
Sánchez ha recogido el guante y ha respondido que sí quiere "compañía". El presidente ha defendido que su Gobierno ha dado respuesta a distintas transferencias autonómicas reclamadas por Euskadi y ha señalado que ahora corresponde al Ejecutivo vasco afrontar "un desafío en la gestión". En todo caso, ha insistido en que para seguir avanzando hacen falta "diálogo, consistencia y tiempo", además de agradecer al PNV las "posiciones constructivas" que, según ha dicho, mantiene el partido vasco.
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Feijóo acusa a Sánchez de "despreciar" a los médicos y dice que "el juicio a Ábalos es un juicio a su Gobierno"
Arranca la sesión de control al Gobierno en el Congreso. El primero en tomar la palabra es Alberto Núñez Feijóo. "No me resisto a mencionarle el Comité Federal de 2016", arranca, citando los audios filtrados. "El presunto pucherazo fue el preludio de toda su carrera política. No ha parado de perder elecciones, gobierna sin mayoría y sin PGE... El respeto por la democracia es el mismo que al principio, ninguno".
Feijóo subraya que "el juicio a Ábalos es un juicio a su Gobierno, solo por eso no merecería usted estar sentado ahí". Y le acusa de ser responsable de "la mayor huelga de médicos". "¿Por qué usted y la ministra desprecian tanto a los médicos?", pregunta.
El presidente socialista contesta que el "Gobierno ha dado 300.000 millones de euros más para los servicios públicos que el Gobierno de Rajoy".
"Lo que están haciendo ustedes donde gobiernan es engordar las listas de espera de la sanidad pública para hacer negocio en la sanidad privada". Sánchez vuelve a escudarse en los datos económicos y afirma que "servimos a los trabajadores y trabajadoras".
"Cuando defendemos el Derecho Internacional y pedimos a la UE romper el Acuerdo de Asociación con Israel lo que hacemos es servir al sentido común y a los derechos humanos. Eso es lo que está haciendo este Gobierno: servir a la mayoría social de este país. Nosotros servimos a la mayoría, ustedes a la élite".
"El presidente del Gobierno por no saber no sabe ni que hay huelga de médicos desde hace 10 meses", replica Feijóo.
"¿Se va a reunir o no con los médicos?", insiste. "No se puede legislar contra los médicos al mismo tiempo que se defiende la sanidad pública. Haga usted el favor de preocuparse por los asuntos de los españoles".
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Todos contra todos: el PSOE y sus socios no saben qué hacer con el decreto del alquiler tras tumbarlo el Congreso
Todos contra todos en la política de vivienda: el PSOE y sus socios no logran una posición clara tras el rechazo del Congreso al decreto para limitar los precios de los alquileres, mientras cada grupo marca su propio rumbo y se recrudecen las diferencias sobre cómo y cuándo volver a intentarlo.
En Sumar han ido perfilando su postura a lo largo del día. Por la mañana, Yolanda Díaz llamaba a la movilización social si el Congreso tumbaba la medida. “Hay batallas que se pierden en las Cortes Generales pero están ganadas en las calles”, aseguraba la vicepresidenta segunda.
Por la tarde, después de que decayese el Real Decreto, el ministro de Derechos Sociales, Pablo Bustinduy, afirmaba que harán “lo que haga falta” y no cerraba la puerta a volver a aprobar un nuevo texto en un próximo Consejo de Ministros, donde tampoco se oponía a introducir ahora los cambios que exija Junts.
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Albares llega a México para avanzar en la normalización de las relaciones diplomáticas
El ministro de Asuntos Exteriores de España, José Manuel Albares, llegó este martes a México, donde acude apenas unos días después de que los dos países simbolizaran la normalización de sus relaciones en Barcelona, con la reunión entre el presidente el Gobierno español, Pedro Sánchez, y la presidenta de México, Claudia Sheinbaum.
Albares aterrizó en el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles (AIFA), a las afueras de la capital mexicana, a las 17.30 hora local (23.30 GMT), procedente de República Dominicana, y fue recibido por la subsecretaria de Relaciones Exteriores de México, María Teresa Mercado.
El ministro español, en su tercera visita al país norteamericano, aprovechará para reunirse el miércoles con el secretario de Relaciones Exteriores de México, Roberto Velasco, con el que firmará el Acta de la Comisión Binacional España-México, en "reflejo de la buena salud de las fraternales relaciones existentes entre ambos países", según el comunicado oficial.
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Sánchez y Feijóo se enfrentan en un nuevo cara a cara en el Congreso justo antes de las declaraciones de Ábalos, Koldo y Aldama
El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo se enfrentan en un nuevo cara a cara en la sesión de control en el Congreso. Será el último antes del inicio de la campaña andaluza y se registra una hora antes del arranque de una jornada clave en el Tribunal Supremo, con las declaraciones del exministro José Luis Ábalos, su exasesor Koldo García y el empresario Víctor de Aldama.
La pregunta registrada por Feijóo es la siguiente: "¿A qué intereses sirve este Gobierno?". Sánchez también deberá responder a la portavoz del PNV, Maribel Vaquero, después de la crisis abierta ayer por un tuit de los socialistas vascos, y al diputado de UPN Alberto Catalán Higueras.