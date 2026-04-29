El exportavoz de Más Madrid expulsado por acoso, apartado de todos sus cargos en Parla: "Es un castigo por razones políticas"

El concejal Miguel Fuentes, en la inauguración de las Jornadas de Bienestar Emocional Juvenil. Ayuntamiento de Parla

Las claves

Las claves Generado con IA El alcalde de Parla ha retirado las competencias a Miguel Fuentes Sánchez tras su expulsión de Más Madrid por comportamientos hostiles hacia una compañera. La decisión se produce después de que el comité ético de Más Madrid resolviera que Fuentes mostró actitudes de menosprecio a una compañera mediante mensajes y comentarios. Miguel Fuentes alega ser víctima de un "juicio sumarísimo" y atribuye su expulsión a discrepancias políticas internas, negando un proceso justo. El edil ha anunciado que no renunciará a su acta de concejal y denuncia haber sufrido una campaña de aislamiento y presión dentro del partido.

El alcalde de Parla, Ramón Jurado, tras conocer la expulsión del partido Más Madrid —que forma parte en coalición del equipo de Gobierno— del tercer teniente de alcalde y concejal de Juventud, Transición Ecológica y Movilidad Sostenible, Miguel Fuentes Sánchez, "por comportamientos hostiles" hacia una compañera de formación en el citado Ayuntamiento, ha procedido a retirarle las competencias que tenía asignadas. Unas competencias que serán asumidas temporalmente por el propio primer edil.

Su continuidad como portavoz del grupo Más Madrid en su nueva calidad de concejal de Pleno, según el comunicado del regidor, compete exclusivamente al partido en el que milita Miguel Fuentes Sánchez.

El alcalde subraya, no obstante, "sin menoscabo en la firme creencia de la presunción de inocencia que asiste a todo ciudadano y ciudadana", que su decisión es la que corresponde al máximo responsable de un Gobierno, "guiado por el respeto a las decisiones internas de otra formación política".

Las reacciones llegan tras conocerse la noticia, adelantada por EL ESPAÑOL, vinculada a una resolución del comité ético de Más Madrid en la que expulsaba del partido a Fuentes por mantener "comportamientos hostiles" y actitudes de "menosprecio" hacia una compañera de la organización.

Según la citada denuncia, el todavía miembro del Ayuntamiento, aunque sin funciones, menospreciaba a su compañera y una trabajadora del grupo municipal a través de conversaciones de WhatsApp, reuniones o charlas.

En ellas, pedía a su compañera no ir en "minifalda o pantalones cortos" a los actos o la llamaba "inmadura e insoportable".

No es fácil publicar este mensaje, pero me veo obligado a ello para informar sobre el maltrato y la persecución que he sufrido y estoy sufriendo en mi partido.



En las próximas horas anunciaré la convocatoria de una rueda de prensa. pic.twitter.com/QQDTEUKevt — Miguel F. Sánchez (@Miguel_Schez_) April 29, 2026

La versión de Fuentes

Por su parte, Miguel Fuentes ha asegurado ser víctima de un "juicio sumarísimo" y de encontrarse "aislado" dentro de la organización a raíz de discrepancias políticas. El concejal entiende que su expulsión del partido, derivada de un expediente abierto por ser "hostil" con una compañera, vulnera de "forma evidente" sus "garantías básicas" y le sitúa en una situación de "indefensión" al no haber podido acceder al contenido del expediente.

En un comunicado difundido en redes sociales, el edil sostiene que lleva "más de un año viviendo una situación insoportable" en el seno de la formación, que habría intentado resolver por "canales internos".

Aunque no entra a valorar la acusación concreta, sí atribuye el proceso a "discrepancias legítimas" que, a su juicio, derivaron en "una campaña de aislamiento y presión" que ha terminado en "un juicio sumarísimo". "No se me ha escuchado ni he tenido un proceso justo", resume.

Fuentes añade que le resulta "especialmente sorprendente y grave" que, mientras intenta defenderse de un expediente al que dice no haber tenido acceso, "sea la prensa la que dispone de más información" que él mismo.

"A día de hoy desconozco el contenido íntegro de ese expediente y las imputaciones que se me atribuyen", afirma, antes de sostener que su expulsión le deja "en una situación de absoluta indefensión" y que "esta situación vulnera de forma evidente las garantías más básicas de cualquier procedimiento".

El concejal también ha informado de que recientemente denunció ante el Comité de Código Ético a tres personas del partido: Miguel Rodríguez, Isabel Ávila —actual concejala de Educación en el Gobierno local— y Cristina Garrote. Además, solicitó la tutela de sus derechos al Comité de Garantías y envió una carta a la dirección del partido pidiendo "auxilio" ante lo que define como un "atropello".

"Me duele profundamente que se utilicen mecanismos de castigo para resolver diferencias políticas y filtrarlo para generar un daño irreparable", ha señalado.

Aunque no aclara cuál será su futuro político, que ya ha adelantado Ramón Jurado, Fuentes deja entrever que no renunciará al acta de concejal al afirmar que su "compromiso con la ciudadanía de Parla y con los valores" que le llevaron al Gobierno local "sigue intacto". "No nos rendimos, aunque confieso sentir una profunda impotencia y decepción", concluye.