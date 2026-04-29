Begoña Gómez denunciará a Vito Quiles por una "agresión" en una cafetería: "¿Se puso una asesora con sueldo público?"

Las claves

Las claves Generado con IA Begoña Gómez, esposa del presidente Pedro Sánchez, presentará una denuncia contra Vito Quiles por "agresión" y acoso en una cafetería. Quiles grabó y persiguió a Gómez haciéndole preguntas sobre supuestos beneficios personales vinculados a su relación con el presidente y el uso de una asesora pública. Las acompañantes de Gómez intentaron impedir la grabación, lo que derivó en un forcejeo y el uso por parte de Quiles del término "charos", considerado despectivo y machista. No es la primera vez que Quiles es señalado por acoso; la periodista Sarah Santaolalla también lo denunció por perseguirla hasta su domicilio y filtrar su dirección.

La esposa del presidente del Gobierno, Begoña Gómez, va a presentar una denuncia contra Vito Quiles por una "agresión" en una cafetería, según trasladan fuentes del Gobierno a Europa Press.

Los hechos se produjeron este miércoles en un establecimiento donde se encontraba la esposa de Pedro Sánchez al que ha entrado Quiles irrumpiendo con un "Señora Gómez, ¿qué tal?".

Según indican las citadas fuentes este "no dejaba salir" a Gómez del local, comportamiento que consideran que supone "acoso".

Esta consideración también la fundamentan en la persecución que realiza el periodista a Gómez cuando esta sale de la cafetería y la interpela con preguntas en las que le acusa de haber "aprovechado su condición de mujer del presidente" para hacer "chanchullos".

El juez Juan Carlos Peinado ha propuesto juzgar a la mujer del presidente por varios delitos y en estos días se están conociendo los informes periciales de la defensa que tratan de demostrar que no cometió ninguna irregularidad con su trabajo en la Universidad Complutense ni con el apoyo de una asesora de Moncloa.

Quiles ha colgado un vídeo en sus redes sociales en el que la hostiga hasta que abandona el lugar en un coche. "Señora Gómez, ¿usted se puso una asesora con sueldo público?, ¿usted utilizó una asesora que pagamos todos los españoles para sus negocios personales?".

En las imágenes, las dos acompañantes de Gómez intentan impedir que la grabe y forcejean con Quiles, que se dirige a ellas como "charos", lo que supone un acto de "violencia machista", a juicio del Gobierno.

En ese enfrentamiento las dos mujeres le expresan en reiteradas ocasiones "que se quite", "que quite esa mierda", a lo que Quiles responde: "Pero que paréis vosotras también, que paréis charos". Tras eso, una de ellas le insta un tajante: "Eres un mierda".

El término utilizado por el periodista no es baladí ya que el propio Ministerio de Igualdad, a través del Instituto de las Mujeres, publicó en diciembre de 2025 un informe titulado Aproximación al uso del término "Charo" en la cultura del odio.

El estudio resume que cuando se utiliza el concepto de Charo en este tipo de contextos significa una "categoría despectiva utilizada para referirse a mujeres de izquierdas (…), cuyo uso actúa como un mecanismo de deslegitimación de la voz femenina y de desacreditación del pensamiento feminista".

No es la primera

Esta no es la primera polémica que protagoniza Vito Quiles. Sus métodos consisten en repetir preguntas incómodas de forma insistente a diferentes figuras políticas y mediáticas, sobre todo del ámbito de la izquierda.

En enero de este año, la colaboradora televisiva Sarah Santaolalla tramitó una denuncia contra el creador de contenido Vito Quiles, después de que supuestamente la siguiera en taxi hasta su domicilio tras salir de participar en un programa en los estudios de RTVE.

Según fuentes policiales confirmaron a EL ESPAÑOL, Quiles aparentemente se encontraba esperándola a la salida con la intención de realizarle una de sus polémicas entrevistas.

No obstante, la tertuliana decidió no contestar a sus preguntas y optó por marcharse en un vehículo privado rumbo a su casa.

Aun así, Quiles habría solicitado un taxi para "perseguir a la colaboradora televisiva hasta su hogar", según explican las mismas fuentes, con el objetivo de continuar preguntándole al llegar.

Ante esta situación, y sintiéndose acosada, Santaolalla acudió a la comisaría de la Policía Nacional en Moncloa-Aravaca para denunciar lo ocurrido.

Previamente, la colaboradora ya había publicado un mensaje en X en el que advertía de la presencia de Quiles.

"Vito Quiles intentando entrar en Televisión Española para acosarme. Está en las instalaciones de Prado del Rey preguntando mi horario de entrada y de salida y ahora mismo persiguiéndome desde un mercedes negro", escribió a las 15:20.

Por su parte, Quiles respondió a ese mensaje negando que estuviera allí por ella: "Yo ni he ido a por esta petarda, he ido a preguntar por el informe que acusa a su programa de manipular".

Asimismo, este abril Santaolalla escribió en su perfil de X: "Vito Quiles ha filtrado la dirección de mi domicilio y sus seguidores están amenazándome y señalando donde vivo. Solo espero que si algún día pasa algo, todos sepáis quién tuvo la culpa".

Vito Quiles ha filtrado la dirección de mi domicilio y sus seguidores están amenazándome y señalando donde vivo.

Solo espero que si algún día pasa algo, todos sepáis quién tuvo la culpa.

Esto ya es insoportable. — Sarah Santaolalla. ♀ (@SarahPerezSanta) April 9, 2026

Cabe señalar que Quiles, que se define a sí mismo como periodista, mantiene profundas diferencias ideológicas con el Gobierno, sus aliados y las formaciones de corte más progresista.

En sus entrevistas, habitualmente acompañado por un cámara que registra todo, no suele aceptar la falta de respuesta de las personas a las que interpela, y con frecuencia continúa persiguiéndolas.