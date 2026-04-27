La Audiencia Nacional retoma el juicio de la trama Kitchen, que modera su intensidad tras la declaración del extesorero Luis Bárcenas y del expresidente del Gobierno Mariano Rajoy, y tiene como testigos este lunes a los exdirigentes del PP Javier Arenas y Soraya Sáenz de Santamaría y del hijo de Bárcenas, Guillermo, cantante del grupo Taburete.

El juicio que se sigue en la Audiencia Nacional contra la cúpula de Interior del primer Gobierno de Rajoy, incluido el exministro Jorge Fernández Díaz, se acerca a su ecuador.

En el arranque declarará Arenas, a quien Bárcenas apuntó al sostener, en su declaración como testigo, que había tenido en su poder una grabación de un encuentro con este senador, a quien dijo haber hablado en un restaurante de Sevilla sobre "ingresos extracontables del PP" y de "quién cobraba del partido".

Según Bárcenas, esa grabación estaba guardada en un lápiz de memoria y en la nube, como el supuesto audio en el que se escucharía a Rajoy triturar una fotocopia de la contabilidad en B del partido, cuya veracidad negó de forma taxativa el exlíder del PP.

También se someterá a las preguntas de los letrados Sáenz de Santamaría, a quien el acusado José Manuel Villarejo ha apuntado en sus declaraciones públicas al atribuir al CNI -que estuvo adscrito al Ministerio de la Presidencia- la investigación en su contra, el caso Tándem, del que Kitchen es una pieza separada.

Y por último, según informa Efe, declarará como perjudicado Guillermo 'Willy' Bárcenas, el hijo del extesorero, que como su padre y su madre, Rosalía Iglesias, está personado en esta causa como perjudicado, pues esta parte considera que también el vocalista de Taburete sufrió seguimientos hechos por policías, sin autorización judicial, durante el verano de 2013.