En el juicio a Ábalos, su exasesor Koldo García y el reconocido comisionista Víctor de Aldama por presuntos amaños en contratos de mascarillas a cambio de comisiones es el turno de los agentes de la UCO que les han investigado, que practicaron las entradas y registros a los domicilios de los tres acusados y que han suscrito los informes que han nutrido la causa.
Mientras, en el juicio que se sigue en la Audiencia Nacional contra la cúpula de Interior del primer Gobierno de Rajoy, declarará Javier Arenas en el arranque. Luis Bárcenas dijo que había hablado con él en un restaurante de Sevilla sobre "ingresos extracontables del PP" y de "quién cobraba del partido".
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Javier Arenas, Sáenz de Santamaría y el hijo de Bárcenas declaran en 'Kitchen'
La Audiencia Nacional retoma el juicio de la trama Kitchen, que modera su intensidad tras la declaración del extesorero Luis Bárcenas y del expresidente del Gobierno Mariano Rajoy, y tiene como testigos este lunes a los exdirigentes del PP Javier Arenas y Soraya Sáenz de Santamaría y del hijo de Bárcenas, Guillermo, cantante del grupo Taburete.
El juicio que se sigue en la Audiencia Nacional contra la cúpula de Interior del primer Gobierno de Rajoy, incluido el exministro Jorge Fernández Díaz, se acerca a su ecuador.
En el arranque declarará Arenas, a quien Bárcenas apuntó al sostener, en su declaración como testigo, que había tenido en su poder una grabación de un encuentro con este senador, a quien dijo haber hablado en un restaurante de Sevilla sobre "ingresos extracontables del PP" y de "quién cobraba del partido".
Según Bárcenas, esa grabación estaba guardada en un lápiz de memoria y en la nube, como el supuesto audio en el que se escucharía a Rajoy triturar una fotocopia de la contabilidad en B del partido, cuya veracidad negó de forma taxativa el exlíder del PP.
También se someterá a las preguntas de los letrados Sáenz de Santamaría, a quien el acusado José Manuel Villarejo ha apuntado en sus declaraciones públicas al atribuir al CNI -que estuvo adscrito al Ministerio de la Presidencia- la investigación en su contra, el caso Tándem, del que Kitchen es una pieza separada.
Y por último, según informa Efe, declarará como perjudicado Guillermo 'Willy' Bárcenas, el hijo del extesorero, que como su padre y su madre, Rosalía Iglesias, está personado en esta causa como perjudicado, pues esta parte considera que también el vocalista de Taburete sufrió seguimientos hechos por policías, sin autorización judicial, durante el verano de 2013.
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Los agentes de la UCO defienden su investigación a Ábalos en el Supremo
Una decena de agentes de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil desgranan este lunes en el Tribunal Supremo las líneas maestras de la investigación que ha acabado sentando en el banquillo por presunta corrupción al exministro de Transportes y exdirigente socialista José Luis Ábalos.
El juicio a Ábalos, su exasesor Koldo García y el empresario Víctor de Aldama por presuntos amaños en contratos de mascarillas a cambio de comisiones entra en su cuarta semana, en la que está previsto que los tres acusados tomen la palabra ante el tribunal.
Pero antes es el turno de los agentes de la UCO que les han investigado, que practicaron las entradas y registros a los domicilios de los tres acusados y que han suscrito los informes que han nutrido la causa.
En uno de ellos, por ejemplo, la UCO apuntaba al "papel relevante y de responsabilidad" de Ábalos en la trama y hablaba de supuestos pagos de Aldama a Koldo García, así como "otras contraprestaciones" al exministro, para tener acceso a él, a quien se referían como "el jefe".
La compra de un chalé en Cádiz por un socio de Aldama para alquilar al exministro o el pago del alquiler del piso donde vivió su expareja -asuntos incluidos por la Fiscalía entre las comisiones que imputa a Ábalos- también formaron parte de los informes que los agentes explicarán este lunes, según informa Efe.