Estalla la guerra en Más Madrid por las primarias: el aspirante Emilio Delgado le cuestiona el censo a Mónica García

Delgado aún no ha formalizado su candidatura para liderar Más Madrid en 2027, pero no la descarta y busca ampliar su proyección política.

Mónica García apuesta por limitar el voto a la militancia, mientras que Delgado reclama un proceso más abierto y participativo.

El debate se centra en quién puede votar: solo militantes activos o también inscritos y simpatizantes que participaron en anteriores primarias.

Estalla el conflicto interno en Más Madrid por el modelo de primarias entre Mónica García y Emilio Delgado.

Estalla la guerra en Más Madrid. Mónica García y Emilio Delgado han evidenciado este lunes sus diferencias a cuenta del modelo de primarias para elegir al candidato que se medirá a Isabel Díaz Ayuso en 2027.

El cruce se ha producido en directo en el programa Al Rojo Vivo, donde la ministra de Sanidad y su futuro rival —aún sin confirmar— en ese proceso han discrepado sobre quién debe poder votar: solo la militancia activa o también los inscritos en la web que han participado en primarias anteriores.

"La gente no viene a Más Madrid solamente a darle a un clic, viene a participar", ha recalcado García.

Delgado, por su parte, ha reclamado un proceso más abierto. El diputado ha señalado que le gustaría que "pudiera seguir votando toda la gente que ha venido haciéndolo con normalidad durante todos estos años"

El choque público se produce después de la reforma interna que Más Madrid aprobó en 2025 para distinguir entre militantes y simpatizantes o simples inscritos.

Según ese modelo, el voto en las primarias autonómicas queda reservado a quienes tienen condición de militante, mientras que los simpatizantes solo pueden votar en determinados procesos municipales o asambleas internas.

Candidatura alternativa

El debate sobre las primarias llega después de que Mónica García haya confirmado que quiere repetir como candidata a la Presidencia de la Comunidad de Madrid.

La ministra lo anunció el sábado, durante la III Verbena de Más Madrid.

Emilio Delgado, exportavoz de la formación en Móstoles, no ha formalizado todavía una candidatura pero no la descarta.

El portavoz adjunto ha explicado que tomará una decisión cuando "se abra el proceso de primarias" y ha insistido en que su deseo es que haya una participación "lo más amplia posible".

A finales del año pasado ya había deslizado en un programa que veía como una "opción" enfrentarse a Ayuso en 2027.

En los últimos meses, su figura se ha visto reforzada por una mayor presencia en redes y actos públicos, incluida una conversación con el diputado de ERC Gabriel Rufián para "repensar a la izquierda", que en el partido se ha leído como un intento de ganar proyección política.

Desde la dirección de Más Madrid, con García al frente, se considera que Delgado es uno de los activos del partido, pero como se sitúa al mismo nivel que otros perfiles como Carla Antonelli, Tesh Sidi, Manuela Bergerot o Rita Maestre.

Quién es Delgado

Emilio Delgado Orgaz (Madrid, 1976) lleva una década en la Asamblea de Madrid y en los últimos meses ha decidido dar un paso al frente y presentarse como opción para liderar Más Madrid en las elecciones autonómicas de 2027.

Técnico en Integración Social, Delgado construyó su carrera profesional trabajando con menores en riesgo.

Antes de consolidarse en Más Madrid, pasó por Izquierda Unida y por Izquierda Castellana, donde intentó conseguir un acta de diputado que no logró.

En 2015 dio el salto a Podemos. En ese momento consiguió la visibilidad necesaria y fue elegido diputado. Sin embargo, no tardó en distanciarse del entonces secretario general, Luis Alegre, criticando la "parálisis" de la organización.