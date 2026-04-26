El presidente de Vox, Santiago Abascal, ha advertido al del PP, Alberto Núñez Feijóo, que no vuelva a cometer el mismo error que en 2023 y dé por hecha una próxima victoria electoral de la derecha, porque el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, "no está acabado".

"Empezar a hablar del próximo Gobierno de coalición, empezar a repartirse ministerios y presupuestos, como está haciendo la dirección nacional del Partido Popular, creo que es un gigantesco error", ha subrayado el líder de Vox en una entrevista con El Debate publicada este domingo.

Abascal ha señalado que ha oído cómo Feijóo ha enumerado las leyes que pretende sacar adelante el primer día que acceda al poder, para avisarle: "Igual no hay primer día, como sigamos haciendo las mismas cosas que en el 23, como sigamos dando a Sánchez por terminado y como sigamos haciendo una guerra sucia contra Vox".

Ha indicado que está "alarmado con la capacidad de Sánchez de que le resbale la corrupción", con su búsqueda de apoyo internacional de narcodictaduras y tiranías, como China, así como con supuestas alteraciones del censo electoral mediante la ley de descendientes, la regularización masiva y las nacionalizaciones "a toda pastilla".