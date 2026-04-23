España, el 7° peor de la UE en fondos NextGen: ofensiva del PP contra 12 ministros "a pocos meses de consumar el fracaso"

El PP denuncia recortes drásticos en líneas clave, sanciones de Bruselas y la existencia de más de 224 hitos pendientes de cumplir antes de agosto de 2026.

El Ministerio de Juventud e Infancia y el de Transformación Digital presentan las peores tasas de ejecución, con 1,48% y 8,66% respectivamente.

España ocupa el puesto 21 de 27 en el ranking de absorción de fondos NextGen de la UE, habiendo ejecutado menos del 19% de los fondos comprometidos en 2025.

El Partido Popular ha lanzado una ofensiva parlamentaria contra la gestión del Plan de Recuperación, con 57 preguntas al Gobierno y 12 solicitudes de comparecencia de ministros.

El Partido Popular ha presentado en el Congreso de los Diputados la mayor ofensiva parlamentaria lanzada contra la gestión del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia (PRTR).

A "pocos meses de consumarse el fracaso" del Gobierno, el PP quiere acorralar al nuevo vicepresidente primero, Carlos Cuerpo.

La ofensiva consta de 57 preguntas dirigidas al Ejecutivo y 12 solicitudes formales de comparecencia de ministros ante sus respectivas comisiones, a cuyos registros ha tenido acceso este periódico.

El Gobierno deberá explicar por qué España es el séptimo peor ejecutor de toda la UE.

El diagnóstico del PP es demoledor: el Ejecutivo ha gestionado "el mayor volumen de fondos europeos de la historia de España" con una "negligencia" que ahora amenaza con consumarse en pérdida irreversible de miles de millones de euros.

Los datos en los que se sustenta esa acusación proceden de fuentes oficiales.

Según la Intervención General de la Administración del Estado (IGAE), a 31 de diciembre de 2025, sólo el 18,7% de los fondos comprometidos ese año —6.641 millones de euros— había llegado efectivamente a sus destinatarios finales.

Es el peor porcentaje de pagos de todo el plan, desde 2021, justo en el año en que debería haberse alcanzado el máximo esfuerzo de ejecución.

Comparecencia de balance

El cuadro de conjunto es aún más grave si se amplía el foco. España recibió del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia (MRR) una asignación inicial de 162.500 millones de euros entre transferencias y préstamos, la segunda más alta de toda la Unión Europea.

Sin embargo, a cierre de 2025 el gasto efectivamente incurrido no supera los 46.000 millones. Quedan, por tanto, más de 34.500 millones en transferencias a fondo perdido que deben ejecutarse antes del 30 de junio de 2026.

El resultado es que España ocupa el puesto 21 de 27 en el ranking de absorción de fondos del MRR entre los Estados miembros de la UE.

Sólo seis países —en su mayoría pequeños y con dotaciones comparativamente modestas— ejecutan peor que España el plan de recuperación. Un país que es el segundo mayor beneficiario neto del fondo figura, en la práctica, en la cola de los peores gestores.

Este jueves, precisamente, el vicepresidente Cuerpo comparece a partir de las 16:00 horas en la Comisión Mixta para la Unión Europea, a petición propia, para informar y hacer balance de "los progresos del PRTR".

El PP llegará a esa comparecencia con las 57 preguntas ya registradas y con los datos de la IGAE como munición.

Rego y López, los más señalados

Los 12 ministros a los que el PP ha pedido formalmente que comparezcan ante el Congreso son los responsables de los departamentos con peores tasas de pago según la IGAE.

El más señalado es el Ministerio de Juventud e Infancia, de Sira Rego, con una tasa del 1,48%, el peor resultado de toda la Administración General del Estado. Le sigue Transformación Digital y Función Pública, de Óscar López, con un 8,66%, ministerio que ha dejado 500 millones de euros sin gastar.

Completan la lista de convocados: Vivienda y Agenda Urbana (10,88%), Ciencia, Innovación y Universidades (13,30%), Educación, FP y Deportes (13,86%), Economía, Comercio y Empresa (15,69%), Política Territorial y Memoria Democrática (17,02%), Inclusión, Seguridad Social y Migraciones (19,20%).

También con malas cifras, Hacienda (23,36%), Transición Ecológica y Reto Demográfico (25,23%), Industria y Turismo (31,11%) y Transportes y Movilidad Sostenible (31,90%). Este último ha dejado 1.200 millones de euros sin gastar.

"Colapso del modelo"

Las preguntas parlamentarias revelan además una cadena de recortes que el PP califica de "colapso del modelo".

La Línea ICO Empresas y Emprendedores ha pasado de 8.150 millones a 600 millones, una reducción del 92,64%.

El PERTE Chip —clave para la soberanía tecnológica en semiconductores— ha visto recortado su instrumento de préstamos de 10.750 millones a 920 millones, un desplome del 91%. El Fondo de Resiliencia Autonómica ha perdido tres cuartas partes de su dotación inicial, pasando de 19.500 a 4.800 millones.

El PP pregunta también por los 626 millones retenidos por Bruselas como sanción por el incumplimiento del hito de reducción de la temporalidad en el empleo público. Y por los 475 millones bloqueados por el hito vinculado a la reforma fiscal del gasóleo.

Dos sanciones que el Gobierno lleva meses sin resolver.

Uno de los pasajes más incisivos de las preguntas apunta directamente al apagón de abril de 2025.

El PP pregunta si el retraso de 24 meses en la digitalización de las redes eléctricas —un componente financiado con fondos europeos— contribuyó a la falta de resiliencia del sistema que aquella noche dejó a España a oscuras.

Con 224 hitos y objetivos pendientes de cumplir antes del 31 de agosto de 2026, y con 31.128 millones en juego, el PP plantea la pregunta que sobrevuela toda la ofensiva: ¿tiene el Gobierno capacidad real de ejecutar en cinco meses lo que no ha sido capaz de gastar en cinco años?

Porque además, el sexto pago de 6.467 millones presentado el 3 de marzo aún no tiene ni siquiera evaluación de Bruselas. Y del séptimo y último, de 24.661 millones, aún no se sabe siquiera si se va a solicitar.