Guardiola, investida presidenta, defiende su acuerdo con Vox y lo contrapone al de Sánchez y Bildu: "Él pacta con terroristas"

El acuerdo ha generado críticas tanto de la oposición como de algunos líderes autonómicos del PP, que dudan de la legalidad de la "prioridad nacional".

El pacto incluye que Vox asuma una vicepresidencia y una consejería en el Gobierno, además de la controvertida medida de "prioridad nacional" para ayudas y servicios sociales.

Guardiola ha defendido su acuerdo con Vox, comparándolo con los pactos de Pedro Sánchez con Bildu y partidos independentistas, y ha acusado al PSOE de priorizar intereses nacionalistas.

María Guardiola ha sido investida presidenta de la Junta de Extremadura con el apoyo de PP y Vox, tras cuatro meses de negociaciones.

Cuatro meses después de las elecciones, María Guardiola ha sido investida presidenta de la Junta de Extremadura.

La votación ha salido adelante con el apoyo de PP y Vox, que suman 40 escaños, y con el rechazo del PSOE y Unidas por Extremadura.

Durante su intervención, Guardiola ha defendido el acuerdo con Vox y lo ha contrapuesto, afeándoselos, a los pactos que Pedro Sánchez ha suscrito para mantenerse en La Moncloa.

"Su partido ha pactado con el terrorismo de Bildu, con partidos que tienen un ideario: acabar con España".

Y ha ido a más: ha acusado al PSOE de aplicar la "prioridad nazi-onalista" por sus acuerdos con el independentismo vasco y catalán.

A su juicio, frente a la fórmula de Sánchez, el pacto alcanzado en Extremadura responde a la "estabilidad" y al "interés general".

Con la investidura de Guardiola, PP y Vox culminan un proceso de negociación que ha durado cuatro meses.

Ambos partidos han sellado un acuerdo que incluye la entrada de la formación de Santiago Abascal en el Ejecutivo.

En concreto, Vox asumirá una vicepresidencia y otra consejería dentro del nuevo Gobierno. Este punto supone un cambio respecto a la posición inicial de Guardiola, que durante la campaña rechazaba la presencia de los de Abascal.

Uno de los aspectos más polémicos del pacto es la incorporación de la llamada "prioridad nacional". Esta medida establece preferencia para los ciudadanos españoles en el acceso a ayudas y servicios sociales.

Se trata de una de las principales reivindicaciones de Vox, que ha destacado que buena parte de su programa migratorio ha quedado reflejado en el acuerdo.

Pacto PP-Vox

El PSOE ha votado en contra de Guardiola, a quien han acusado de haber entregado la agenda social a la "ultraderecha" para asegurarse la presidencia.

La portavoz de Unidas por Extremadura, Irene de Miguel, ha tachado el acuerdo de "infame" y ha advertido de que parte de las medidas son "ilegales" o "imposibles de ejecutar" por falta de competencias autonómicas.

Las críticas al pacto con Vox no se han limitado únicamente a la oposición. El acuerdo también ha generado incomodidad en algunas de las principales baronías del PP, precisamente las que disfrutan de mayorías absolutas.

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha llegado a cuestionar el fondo porque la "prioridad nacional" en el acceso a subvenciones "no es legal" si se aplica como figura en el texto firmado en Extremadura.

En Andalucía, Juanma Moreno ha respaldado el entendimiento en Mérida, pero ha marcado distancias con la fórmula: él prefiere evitar una coalición con Vox y "gobernar en solitario".