Gibraltar anuncia el fin de la Verja el 15 de julio tras recibir Albares a Picardo oficialmente por primera vez en la Historia

José Manuel Albares, ministro de Exteriores, y Fabian Picardo, ministro principal de Gibraltar, este miércoles durante su reunión oficial en el Palacio de Viana. Gobierno de Gibraltar

Las claves

Las claves Generado con IA El ministro español José Manuel Albares recibió oficialmente por primera vez en la historia al ministro principal de Gibraltar, Fabián Picardo, en Madrid. Durante la reunión se abordaron los pasos para la aplicación provisional del acuerdo UE-Reino Unido sobre Gibraltar, que prevé la demolición de la Verja fronteriza a partir del 15 de julio. La confirmación de la eliminación de las barreras físicas fue anunciada oficialmente por el Gobierno de Gibraltar tras el encuentro bilateral. Este encuentro marca un cambio en la relación, ya que hasta ahora solo se habían producido reuniones informales entre representantes españoles y gibraltareños.

El ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares, ha recibido este miércoles en el Palacio de Viana, sede del Ministerio en Madrid, al ministro principal de Gibraltar, Fabián Picardo. Es la primera vez en la Historia que un jefe del Ejecutivo gibraltareño es recibido de forma oficial y bilateral por un titular de Exteriores español en suelo español.

En la reunión se abordaron "los pasos necesarios para la aplicación provisional del Acuerdo UE-Reino Unido sobre Gibraltar a partir del 15 de julio". Y a la salida, fue el equipo de Picardo el que hizo el histórico anuncio sobre la fecha de demolición de la Verja fronteriza.

A la cita, Albares acudió acompañado por el secretario general para la Unión Europea, Carlos Moreno Blanco, y Picardo por la ministra de Empresa gibraltareña, Gemma Arias-Vásquez, y el fiscal general Michael Llamas.

Antes de Albares, nunca un jefe de la diplomacia española había mantenido una bilateral oficial con el gobernante de la colonia británica en suelo español.

Pero tres ministros de Exteriores del PSOE sí mantuvieron reuniones informales con ministros principales de la Roca. Los tres dejaron constancia, de una u otra forma, de que la reivindicación de España sobre la soberanía del territorio lo impedía.

El primero fue Miguel Ángel Moratinos, que en julio de 2009 visitó Gibraltar en el marco del III Foro de Diálogo Tripartito. Fue un hito histórico: ningún ministro español había pisado la Roca en tres siglos.

Moratinos no estuvo, entonces, a solas con el entonces ministro principal, Peter Caruana. A la mesa también estaba el titular británico de Exteriores, David Miliband. La reunión nunca fue bilateral.

Josep Borrell dio un paso más en 2018: se citó en secreto con Picardo. El encuentro fue tan reservado que el propio Ministerio español sólo lo confirmó dos años después, cuando Arancha González Laya se vio obligada a dar explicaciones por su propio contacto "fuera de agenda" con el líder gibraltareño.

Así, en julio de 2020, la ministra se reunió con Picardo en Algeciras durante unos treinta minutos. Lo hizo en plenas negociaciones del Brexit y lo hizo con foto. Pero el Ministerio se apresuró a calificar el encuentro de "informal y fuera de agenda". No hubo oficialidad, no hubo orden del día, y no hubo sede oficial.

Legitimar soberanía

Ahora, con Albares y tras cerrarse el Tratado entre la UE y Reino Unido, el formato ha cambiado por completo. La reunión ha sido convocada, comunicada y celebrada en el corazón institucional de la diplomacia española.

Y ha sido el Ejecutivo de Gibraltar el que ha tomado la palabra. El Gobierno de Picardo ha emitido dos comunicados en pocas horas.

En el primero, el ministro principal agradecía "la hospitalidad y la continua colaboración" de Albares. En el segundo, confirmaba que "el proceso de eliminación de todas las barreras físicas", es decir, de la Verja, "comenzará antes del 15 de julio".

España ha recibido al representante de una colonia británica en suelo español con todos los honores diplomáticos. Y ha dejado que fuera ese mismo representante quien anunciara, desde Gibraltar, la fecha en que caerá la Verja.

Fuentes del Ministerio de Exteriores español se han limitado a confirmar que el encuentro se enmarca en "la preparación de la entrada en vigor provisional e implementación del acuerdo UE-Reino Unido con respecto a Gibraltar".

Este jueves, Albares viajará al Campo de Gibraltar para reunirse con alcaldes y agentes sociales y visitar las obras en torno a la Verja. España gestiona el acuerdo a su manera y la fecha histórica, el 15 de julio, la ha confirmado Picardo.