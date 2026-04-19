Los españoles ven a Rusia y Marruecos como sus mayores "amenazas" militares y a EEUU como el país al que "acercarse"

A pesar de los acercamientos diplomáticos, el 61,4% de los españoles cree que España debería alejarse de Marruecos.

El 52% de los españoles considera a Israel una amenaza militar, y el 48% opina que España debería alejarse de su Gobierno.

Un 61,7% de los encuestados cree que España debería acercarse a EEUU, mientras que solo el 29,5% lo percibe como una amenaza.

El 68% de los españoles considera a Rusia una amenaza militar para España, y el 57,6% ve también a Marruecos como una amenaza.

El 68% de los españoles considera que la Rusia de Vladímir Putin (que desde hace cuatro años combate contra Ucrania en suelo europeo) constituye una seria "amenaza militar" para nuestro país.

Y otro 57,6% ve una "amenaza" en Marruecos (que mantiene sus reclamaciones de soberanía sobre Ceuta y Melilla), según la última encuesta de SocioMëtrica para EL ESPAÑOL.

El presidente Pedro Sánchez ha trastocado las alianzas internacionales de España, sin el apoyo de las Cortes y sin consensuar la política exterior con el principal partido de la oposición.

Ha roto lazos con aliados tradicionales como EEUU e Israel, se ha acercado a China de la mano del expresidente José Luis Rodríguez Zapatero, ha complacido las pretensiones de Mohamed VI sobre el Sáhara y ha cosechado el aplauso del régimen de los ayatolás de Irán y del grupo terrorista Hamás. Todo, en ocho años.

En un intento de movilizar el voto de la izquierda, Sánchez ha pretendido erigirse en el antagonista mundial frente al presidente norteamericano Donald Trump, que ha respondido malhumorado con ataques y chascarrillos en las redes sociales.

El último, este domingo, cuando escribió en su plataforma Truth Social: "¿Alguien se ha fijado en lo mal que le va a España? (...) Da mucha pena verlo".

Tras el inicio del ataque de EEUU e Israel para derribar el régimen teocrático de Irán y desactivar su programa nuclear, Sánchez prohibió que el Ejército norteamericano utilice las bases de Rota (Cádiz) y Morón (Sevilla), y que sus cazas atraviesen el espacio aéreo español, en la ofensiva militar.

Sin embargo, sólo el 29,5% de los españoles considera que EEUU pueda constituir una "amenaza militar para España".

La encuesta de SocioMétrica ofrece un dato muy singular: más de la mitad de los votantes socialistas, el 55,6%, sí ve a EEUU como una "amenaza militar" para España. Algo que no ocurre, ni siquiera, entre los votantes de Podemos y Sumar (37,2%).

Muy al contrario, un amplio 61,7% de los encuestados cree que España debería "acercarse a EEUU".

Así lo ven la mayoría de los votantes del PP (87,4%) y Vox (85,8%), pero sólo el 44,2% de los del PSOE y uno de cada cuatro votantes de Podemos y Sumar.

Desde su llegada a la Moncloa, en 2018, Sánchez ha multiplicado los gestos de cordialidad hacia Marruecos, el vecino del sur. Hasta el punto de apoyar en 2022 sus pretensiones de soberanía del Sáhara Occidental (cuya independencia había sido una de las banderas históricas del PSOE).

El papel de España en este conflicto era decisivo, pues la ONU otorga aún a nuestro país el papel de potencia descolonizadora.

El Rey de Marruecos, ha respondido a estas cesiones con descortesía. En la cumbre bilateral celebrada en febrero de 2023, el monarca se negó a recibir a Pedro Sánchez y se limitó a hacerle una llamada telefónica desde su lugar de retiro.

Pero, sobre todo, Mohamed VI sigue exigiendo la soberanía de las ciudades de Ceuta y Melilla, a pesar de que jamás han pertenecido al territorio de Marruecos. Melilla es española desde 1497, y Ceuta desde 1580.

Más de la mitad de los españoles, el 57,6%, considera que Marruecos constituye una amenaza militar para España.

Lo ve así incluso el 52% de los votantes del PSOE, pero sobre todo los de PP (97,3%) y Vox (92,2%). Sólo van a contracorriente los votantes de Sumar y Podemos: el 62% no ve ninguna amenaza en Marruecos.

En conjunto, el 61,4% de los encuestados cree que España "debería alejarse" de Marruecos, según el sondeo de SocioMétrica.

Aunque hay división de opiniones entre los votantes socialistas: el 45,5% cree que hay que alejarse de Marruecos, y otro 45,3% quiere acercarse. Elige esta última opción un amplio 65% de los votantes de Sumar y Podemos.

Pero el mayor roto en la política exterior de España lo ha hecho Sánchez en las relaciones con Israel.

Acusó a aquel país de "genocidio", apoyó la denuncia de Sudáfrica contra el primer ministro Benjamín Netanyahu por supuestos "crímenes de guerra" y finalmente impulsó con otras naciones el reconocimiento de Palestina como "Estado".

El Gobierno de Netanyahu ha contestado acusando a Pedro Sánchez de "antisemitismo". El Gobierno español ha retirado a su embajadora de Israel, pero en cambio ha restituido la representación diplomática en Irán, un país que viola sistemáticamente los derechos humanos de su población.

El discurso de Sánchez ha hecho mella entre los españoles. El 52% cree que Israel constituye una "amenaza militar" para España y el 48% cree que debemos alejarnos del Gobierno de Jerusalén.

Aquí sí hay una distinción política muy clara. El 97% de los votantes de Sumar y Podemos, y el 72,6% de los del PSOE ve en Israel una amenaza para España.

Pero sólo el 18% de los votantes del PP y el 14,5% de los de Vox sostienen esta tesis.

Tanto el Gobierno de Irán como el grupo terrorista Hamás (que actúa como proxy del régimen de los ayatolás) han aplaudido y agradecido públicamente la posición de Pedro Sánchez.

La agencia oficial de noticias de la Guardia Revolucionaria Islámica (IRGC) desveló incluso, el pasado 23 de marzo, que Irán coloca un mensaje de agradecimiento a Pedro Sánchez en algunos de los misiles que lanza contra la población civil de Israel.

Al lanzar un proyectil contra una base norteamericana en Chipre, la teocracia iraní demostró que sus misiles pueden alcanzar suelo europeo.

Y pese a ello, sólo el 34,2% de los españoles ve en Irán una "amenaza militar" para España. Descartan esta opción tres de cada cuatro votantes del PSOE (74,2%) y de Sumar y Podemos (73,6%), a pesar de que el régimen de Teherán tenía avanzado su programa para fabricar armas nucleares.

Pero, de forma muy significativa, un abrumador 78,5% de los españoles considera que deberíamos alejarnos de Irán, un régimen teocrático en el que impera por ley la versión más extrema del Islam, que financia además el terrorismo internacional de organizaciones como Hamás y Hezbolá.

Pedro Sánchez realizó esta semana su cuarto viaje oficial a China. Lo hizo, esta vez, acompañado por Begoña Gómez.

La propia prensa controlada por el régimen de Pekín interpretó que el presidente español se ve empujado a acercarse al gigante asiático, debido a su enfrentamiento con Donald Trump.

Uno de los medios controlados por el PCCh lo explicaba de un modo muy gráfico: "Quien se atreve a decir no a EEUU, está diciendo 'aquí estoy' a China".

Pese a que la Unión Europea y EEUU ven a China como una amenaza para la seguridad nacional, sólo el 21,9% de los españoles considera que pueda constituir una "amenaza militar" para nuestro país. Este porcentaje se hunde hasta el 0,7% entre los votantes socialistas.

Ficha técnica:

Se han realizado 1.712 encuestas a españoles con derecho a voto, con sistema CAWI-Panel entre los días 15 a 18 de abril de 2026. La muestra se ha equilibrado en fases sucesivas mediante cuotas de sexo, edad, provincia y recuerdo de voto.

El ajuste de la convergencia por interacción para el total nacional es del 97% (no procede error muestral por tratarse de un muestreo no probabilístico, si bien puede estimarse el error de equilibraje en +-3%). El estudio ha sido realizado por la empresa SocioMétrica, miembro de I+A.