El efecto Trump altera el mapa electoral en el sondeo de esta noche: Sánchez rebota, Vox cae y Feijóo se afianza

Podemos y Sumar siguen en caída, mientras PSOE arrebata terreno a sus socios de la izquierda; Yolanda Díaz no se presentará a las próximas elecciones, facilitando un posible acuerdo entre ambas formaciones.

El PP de Feijóo mantiene su liderazgo con solidez y apenas pierde tres décimas, a pesar del convulso contexto internacional.

Vox pierde apoyo por su crisis interna y su alineamiento con las políticas de Trump, cayendo siete escaños y un punto y medio en intención de voto.

Pedro Sánchez mejora su popularidad tras su enfrentamiento con Trump y recupera 12 escaños según el último sondeo de SocioMétrica.

Pedro Sánchez saca partido de su enfrentamiento virtual con el presidente norteamericano Donald Trump, que ya ha descubierto el elevado coste de su ofensiva militar contra Irán.

El PSOE logra remontar y Vox se deshincha, mientras Alberto Núñez Feijóo mantiene su liderazgo, según la encuesta de SocioMétrica que EL ESPAÑOL publicará esta noche. Y se desprenden muchas conclusiones de sus cifras.

Desde que, el pasado 28 de febrero, EEUU e Israel iniciaron sus ataques contra Irán, el PSOE ha conseguido recuperar 12 escaños y ha recortado en dos puntos la ventaja que le sacaba en aquel momento el PP.

A Vox no sólo le penaliza su crisis interna (que se ha saldado con la purga de dirigentes tan destacados como Javier Ortega Smith e Iván Espinosa), sino también su alineamiento incondicional con las erráticas políticas de Trump.

Desde el inicio de la guerra, Vox ha perdido un punto y medio de intención de voto y siete escaños, respecto a los resultados que le otorgaba la serie histórica de encuestas de SocioMétrica.

En el mismo período de los dos últimos meses, el PP sólo se ha dejado tres décimas de intención de voto, lo que muestra la solidez del liderazgo de Feijóo, en medio de la crisis internacional que sacude la política española.

Entre los socios de Sánchez, la eurodiputada de Podemos Irene Montero intenta arrimarse al portavoz de ERC, Gabriel Rufián, para armar un nuevo artefacto electoral que deje en la cuneta a Sumar.

De momento, esta estrategia no da resultado: el sondeo de SocioMétrica confirma el desplome de Podemos y le otorga el peor resultado electoral desde su nacimiento, en 2015.

Pero también confirma que Pedro Sánchez sigue comiéndole terreno a sus socios de la extrema izquierda (no sólo a Podemos, también a Sumar), tras arrebatarles la bandera del No a la guerra.

No obstante, el nuevo sondeo incorpora una nueva novedad: muestra el escenario electoral que se produciría, en número de escaños, en el caso de que Sumar y Podemos logren cerrar un acuerdo para concurrir juntos a las elecciones.

La vicepresidenta Yolanda Díaz ha confirmado este domingo que no se presentará a las próximas elecciones: era el principal obstáculo para que pueda producirse el acuerdo entre ambos partidos.

La encuesta de SocioMétrica que publica esta noche EL ESPAÑOL incluye otros datos reveladores y confirma que, en estos momentos, sí hay una transferencia de voto efectiva desde el PSOE a Vox.

En concreto, más de 350.000 antiguos votantes socialistas hoy elegirían la papeleta del partido de Abascal. Y otros 250.000 apostarían ahora por el PP de Feijóo.

Aunque también los populares tienen abierta una importante fuga de votos, mayor que estas cifras, a favor del partido de Abascal.

Como no tiene mayoría para aprobar leyes ni Presupuestos, Pedro Sánchez se dedica a gestionar su imagen.

Con guiños a los jóvenes en TikTok, recomendando discos de Rosalía, y como anfitrión de la cumbre de este sábado en Barcelona "en defensa de la democracia".

De este modo, Sánchez ha seguido colocándose en su "lado correcto de la historia". Primero junto al dictador chino Xi Jinping, que le ha recibido con honores de jefe de Estado junto a Begoña Gómez.

Y este fin de semana en Barcelona, junto a aliados de Vladímir Putin como los presidentes de Brasil, Lula da Silva, y de Suráfrica, Cyril Ramaphosa.

Pero lo cierto es que esta estrategia diseñada por los guionistas de la Moncloa da réditos: Sánchez logra su mejor dato de popularidad en un año.

Dicho de otro modo, ha logrado remontar por completo el desplome de su popularidad que se produjo el pasado mes de julio, tras la entrada en prisión del exsecretario de Organización del PSOE Santos Cerdán.

Todo ello, pese a que ya ha comenzado el juicio del caso de las mascarillas en el Tribunal Supremo, en el que se sientan en el banquillo el exministro José Luis Ábalos, su asesor Koldo García y el comisionista Víctor de Almada.

La declaración de los primeros testigos ha confirmado algunas de las exclusivas de los medios de comunicación: como el enchufe de las amigas de Ábalos en distintas empresas públicas, o el chalé que un empresario alquiló en Cádiz para que el entonces ministro de Transportes pudiera disfrutar de unas vacaciones.

La empresaria Carmen Pano ha ratificado en su declaración que llevó 90.000 euros en bolsas de plástico a la sede socialista de Ferraz, en dos entregas.

El juez Peinado ha dictado el auto de procesamiento de Begoña Gómez para llevarla ante un jurado popular por cuatro presuntos delitos: tráfico de influencias, malversación, apropiación indebida y corrupción en los negocios privados.

El Gobierno ha respondido con una nueva ofensiva de tres ministros contra el juez instructor.

El PSOE intenta empatar con el juicio de la Kitchen, que se celebra en la Audiencia Nacional. La semana que viene declaran como testigos el expresidente Mariano Rajoy, la exministra María Dolores de Cospedal y el extesorero del PP Luis Bárcenas.

Si Pedro Sánchez ha logrado remontar su popularidad a su mejor dato en un año, queda por ver si en unas elecciones esto se traduciría en un crecimiento efectivo del PSOE.

En estos momentos, casi 850.000 antiguos votantes socialistas se declaran indecisos, por lo que todavía puede moverse mucho el tablero.

Pedro Sánchez mejora sus opciones, pero sigue siendo el líder peor valorado por los votantes de su propio partido. Lo que indica un elevado nivel de descontento en sus propias filas, por la falta de gestión del Gobierno y por sus cesiones a los socios independentistas.

El anterior sondeo publicado por EL ESPAÑOL el pasado 22 de marzo otorgaba 140 escaños al PP de Feijóo, 108 al PSOE (13 menos de los que tiene en la actualidad en el Congreso), 62 a Vox, 9 a Sumar y sólo tres a Podemos.

Desde entonces, Sánchez ha enconado su enfrentamiento con Trump y le ha prohibido que las aeronaves norteamericanas atraviesen el espacio aéreo español, en sus ataques a Irán.

El presidente español ha respaldado incluso al Papa León XIV (que visita España el próximo mes de junio): "Quien siembra vientos, recoge tempestades", ha advertido Sánchez a Trump en las redes.

La exvicepresidenta de Hacienda María Jesús Montero se ha lanzado a la precampaña de las elecciones andaluzas, lastrada por sus cesiones a los independentistas catalanes.

El Consejo de Ministros ha aprobado el proceso de regularización por el que concederá el permiso de residencia a más de un millón de inmigrantes (según las estimaciones de la Policía Nacional).

Tras meses de bloqueo, PP y Vox han despejado la incógnita de Extremadura, con un pacto que incluye la prohibición del burka, la supresión de las clases de cultura marroquí en las escuelas, la voluntad de devolver a los menas con sus padres y el blindaje de la central nuclear de Almaraz.

El partido de Abascal deja atrás el bloqueo y asume que también acabará entendiéndose con el PP en Aragón y en Castilla y León. Juanma Moreno confía que no sea necesario en Andalucía.

Y el Gobierno ha guardado absoluto silencio ante la amenaza explícita de Putin, que ha anunciado que incluye entre sus objetivos militares a una empresa del grupo español Oesía.

Ficha técnica:

Se han realizado 1.712 encuestas a españoles con derecho a voto, con sistema CAWI-Panel entre los días 15 a 18 de abril de 2026. La muestra se ha equilibrado en fases sucesivas mediante cuotas de sexo, edad, provincia y recuerdo de voto.

El ajuste de la convergencia por interacción para el total nacional es del 97% (no procede error muestral por tratarse de un muestreo no probabilístico, si bien puede estimarse el error de equilibraje en +-3%). El estudio ha sido realizado por la empresa SocioMétrica, miembro de I+A.