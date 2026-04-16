El show de la mujer de Cerdán en el Senado: se dedica a jugar con el móvil y pide que no la llamen 'La Paqui' por "clasista"

Francisca Muñoz, esposa de Santos Cerdán, evita mirar a los senadores durante su comparecencia. Europa Press

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Las claves Generado con IA Francisca Muñoz, esposa de Santos Cerdán, acudió al Senado tras ausentarse en ocasiones anteriores alegando motivos de salud. Durante la comparecencia, Muñoz se negó a responder preguntas, alegando dispensa legal por la investigación penal contra su marido. Muñoz mostró desinterés durante la sesión, centrando su atención en el móvil y reaccionando solo cuando la llamaron 'La Paqui', calificando el apodo de despectivo y clasista. La sesión estuvo marcada por tensiones, reproches y acusaciones entre Muñoz y los senadores, finalizando con críticas por su actitud y uso continuado del móvil.

A la tercera fue la vencida, pero sólo en parte. Tras dilatar su comparecencia en el Senado en dos ocasiones anteriores, amparándose en informes médicos, Francisca Muñoz, esposa de Santos Cerdán, acudió finalmente este jueves a la Cámara Alta.

Lo hizo con 15 minutos de retraso. Primero, porque su llegada a las puertas del Senado se produjo prácticamente en el límite de la hora fijada, pese a que aún debía acreditarse y pasar los controles de seguridad.

Después, porque ya en el interior insistió en subir acompañada de dos personas, cuando sólo se permite un asesor. Finalmente accedió a la sala junto al abogado de su marido, Jacobo Teijelo.

Con el retraso todavía pesando en el ambiente, que acumulaba ya 20 minutos, la sesión arrancó entre cierto malestar de los senadores. Como es habitual, tomó la palabra en primer lugar la senadora de UPN, María Caballero, que formuló la primera pregunta.

No hubo respuesta. Muñoz optó por leer, no sin dificultades, un texto preparado por su letrado.

En él quiso dejar claro que acudía en esta ocasión a la cita porque había sido "requerida", bajo "apercibimiento de incurrir en responsabilidades penales en caso de no hacerlo".

Añadió que se acogía "a la dispensa legal" para no responder, al encontrarse su marido investigado en un procedimiento penal. Sostuvo además que "carecía de información" sobre el objeto de la comisión y que estaba "citada por ser la esposa" de Santos Cerdán.

Por último, volvió a invocar su "estado de salud" para solicitar que se le permitiese "abandonar la sala". El presidente de la comisión, el popular Eloy Suárez, no lo autorizó y le obligó a permanecer escuchando las preguntas.

La decisión la recibió Muñoz con visible incomodidad. Fue entonces cuando sacó un móvil de su bolso y comenzó un scroll infinito y sin subir la mirada, mientras la senadora de UPN iba desgranando sus preguntas o mostrando el contrato de Servinabar en el que figuraba como empleada o preguntándole quién pagó el ático.

Sólo levantó la vista cuando Caballero leyó el mensaje del socio de Cerdán en Servinabar, Antxón Alonso, en el que se quejaba a su mujer de que " A La Paqui la conocen todas las dependientas de El Corte Inglés" y que "no hace más que gastar y gastar".

Muñoz alzó por una vez la mirada y estalló: "Soy Francisca Muñoz. 'La Paqui' es despectivo y clasista".

Acto seguido, volvió a centrar su atención en el móvil, ante la creciente exasperación en la sala.

"La veo muy entretenida con el móvil. Por lo menos tenga respeto y escúchenos", le reprochó la portavoz de Vox, Paloma Gómez.

Muñoz, sin embargo, continuó con la pantalla, moviendo más los dedos, como si estuviese colocando figuras del Tetris, sin mirar a la persona que la interrogaba.

La tensión subió un peldaño con la intervención de la popular Ana Beltrán. "No sé si está jugando al Candy Crush o en la app de El Corte Inglés", le dijo. Muñoz respondió sin levantar la vista: "Voy a hacer lo que quiera. Respirar también".

El choque con la diputada del PP se intensificó poco después, cuando Beltrán le reprochó no acudir al Senado mientras iba "de procesión en procesión en Milagro".

La acusación de "cobarde" encendió a Muñoz: "Me insulta llamándome cobarde". A lo que la popular respondió: "Presunta cobarde".

Todo mientras la bancada del PP exhibía bolsas de El Corte Inglés de la campaña navideña, las rebajas y la del resto del año.

Resoplando cuando dicen 'La Paqui'

Pese al tono, Muñoz evitaba responder, mientras iba alternando silencios con gestos de evidente impaciencia. En especial, cuando volvían a mencionarse los mensajes de la UCO. "La Paqui, que ya siento que le moleste, pero todas sus amigas le llaman así", insistía Beltrán.

Desde el grupo socialista, Carmen Torralba trató de sacarle un capote.

Defendió que referirse a Muñoz como "La Paqui" tenía "un tufillo clasista y machista porque a ningún compareciente varón se le ha tratado así". Más tarde, leyó unas frases en latín y, ante las quejas del resto de la comisión, replicó: "Que se los traduzca la IA".

La sesión continuó entre preguntas incómodas sobre las compras en El Corte Inglés, cómo comenzó su relación con Santos Cerdán o el contrato de su hermano en Servinabar. Muñoz permanecía en su gesto de contención, absorta en el teléfono, como ajena al desarrollo de la comparecencia.

En un momento dado, Beltrán llegó a preguntar por la causa de su incapacidad permanente y si tenía problemas "de la pierna". El presidente de la comisión intervino para reconducir la sesión hacia su objeto.

Ya en la recta final, Eloy Suárez cerró la comparecencia lamentando la "falta de decoro" por el uso continuado del móvil durante más de una hora, que consideró una falta de respeto a los senadores y pidió disculpas a los ciudadanos.

Cuando la sesión terminó, Muñoz dejó de consultar el teléfono, recogió sus cosas y abandonó la sala. De vuelta a Milagro tras una comparecencia con más aires de Sálvame Deluxe que de Comisión de Investigación.