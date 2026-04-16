María Guardiola será investida presidenta: PP y Vox alcanzan un acuerdo para un Gobierno de coalición en Extremadura

Las negociaciones fueron especialmente tensas, con Vox llegando a votar con el PSOE y amenazar con nuevas elecciones antes de alcanzar el acuerdo.

El acuerdo garantiza la estabilidad del Ejecutivo durante los próximos cuatro años, según el documento marco de Alberto Núñez Feijóo.

El pacto incluye la Vicepresidencia de Servicios Sociales, Familia y Desregulación, y la Consejería de Agricultura y Ganadería para Vox.

María Guardiola será investida presidenta de Extremadura tras un acuerdo de coalición entre PP y Vox.

María Guardiola será presidenta de Extremadura. Este viernes, el Partido Popular y Vox han llegado a un acuerdo para formar un Gobierno de coalición entre las dos formaciones para los próximos cuatro años.

Cuando están a punto de cumplirse cuatro meses de las elecciones anticipadas, convocadas el pasado 21 de diciembre, y a falta de menos de tres semanas para que cumpla el plazo legal, el 3 de mayo, las direcciones regionales de ambas formaciones han cerrado, por fin, el pacto.

El acuerdo incluye cláusulas de garantía para la "estabildad" del Ejecutivo durante los cuatro años de legislatura, como marcaba el documento marco anunciado por Alberto Núñez Feijóo, hace algo más de un mes.

Según fuentes conocedoras del pacto, la formación de Santiago Abascal se incorpora con la Vicepresidencia de Servicios Sociales, Familia y Desregulación, y la Consejería de Agricultura y Ganadería.

Guardiola llegará a la investidura tras un largo tira y afloja entre las direcciones nacionales de PP y Vox, que han utilizado Extremadura como una de las tres piezas clave —junto a Aragón y Castilla y León— de una negociación a varias bandas.

En Génova llevan semanas dando por hecho el acuerdo, "a falta de que Vox dicte sus tiempos". Pero asumieron que no habría fumata blanca hasta cerrar primero un pacto marco con Vox sobre inmigración, el ratado de Mercosur, y la agenda ideológica que afectará a todos los gobiernos autonómicos compartidos.

En ese tablero, la presidencia de la Junta para Guardiola se convirtió en la piedra de toque para el anuncio de los pactos: Vox legó a amenazar con exigir un nuevo candidato, y el PP logró que los electores señalaran a los de Abascal como responsables de un largo bloqueo.

En Extremadura, las negociaciones han sido especialmente ásperas, con la sensación recurrente de ruptura total en varios momentos y un clima de desconfianza entre los equipos de Guardiola y el líder regional de Vox, Óscar Fernández Calle.

Vox llegó a trasladar internamente un "no rotundo" a la reelección de la popular, y forzó su derota en las dos primeras votaciones, votando con el PSOE y hasta amenazando con forzar nuevas elecciones.

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