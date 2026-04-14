El Gobierno plantea si jueces como Peinado buscan "violentar la acción política de personas elegidas democráticamente"

La ministra de Inclusión, Elma Saiz, el ministro de la Presidencia, Félix Bolaños, y el ministro de Transportes, Óscar Puente, este martes en Moncloa. Europa Press

Las claves nuevo Generado con IA El Gobierno ha criticado duramente la decisión del juez Juan Carlos Peinado de llevar a juicio a Begoña Gómez, esposa de Pedro Sánchez. Ministros como Óscar Puente, Félix Bolaños y Elma Saiz han cuestionado la imparcialidad del juez y han sugerido que su actuación busca obstaculizar la acción política del Gobierno. Óscar Puente ha afirmado que las resoluciones judiciales deben ser imparciales y ha puesto en duda la existencia de un delito claro en el caso de Begoña Gómez. El ministro de Justicia, Félix Bolaños, ha expresado su confianza en los tribunales superiores y ha señalado que la mayoría de jueces son críticos con este proceso.

El Gobierno ha respondido con dureza al auto judicial del juez Juan Carlos Peinado que lleva a juicio a Begoña Gómez, esposa de Pedro Sánchez, acusada de cuatro delitos.

Los ministros Óscar Puente, Félix Bolaños y Elma Saiz han ido mucho más lejos en su crítica que el propio presidente del Gobierno, que se ha limitado a pedir en China que "la Justicia haga justicia".

La salida en tromba de los miembros del Ejecutivo es tan visible como que los tres ministros han rivalizado en la rueda de prensa del Consejo de Ministros por ver quién llegaba más lejos en su crítica a la actuación de Peinado. Algo totalmente insólito en este tipo de comparecencias del Gobierno que, teóricamente, tienen una cierta solemnidad.

Bolaños ha sido preguntado como ministro competente en Justicia; Saiz como portavoz ha pedido intervenir en este tema, pero se ha quedado muy atrás y Puente, que comparecía para hablar de asuntos de su competencia, ha pedido la palabra de forma insólita para ir mucho más lejos que sus dos compañeros.

"Me va a costar quedarme sin opinar", ha dicho Puente, antes de asegurar que "en una democracia sana los espacios de impunidad no pueden existir para cargos públicos y sus familiares porque están sometidos al imperio de la ley, pero eso es tan importante como que cargos y sus familiares no sean perseguidos por serlo".

El ministro de Transportes ha añadido que "la pregunta que hay que hacerse es si tratan de eliminar espacios de impunidad o si tratan de violentar la acción política de representantes elegidos democráticamente y de esto depende futuro de la democracia".

Es decir, Óscar Puente ha dado a entender que Peinado intenta impedir la acción del Gobierno con sus resoluciones. El responsable de Transportes había comentado con la portavoz antes de entrar en la sala su voluntad de opinar sobre este asunto, según fuentes de su entorno.

En un momento dado, Puente se ha venido arriba y, aunque la Justicia no es su competencia, se ha extendido para endurecer su crítica y asegurar que hay una "panoplia de elementos de prueba para cuestionar la apariencia de imparcialidad, porque las resoluciones tienen que parecer imparciales y en esta no ha existido en ningún caso".

Ha hecho además un repaso de hitos del proceso para concluir que "la Justicia actúa según el color político del justiciable".

Puente ha explicado que, en su opinión, en el auto "no se establece cuál es el ilícito ni el ánimo de lucro".

"Si no es un procedimiento prospectivo que baje Dios y lo vea" y ha señalado que la cronología de las actuaciones del juez muestra que "no hay viaje sin correspondiente resolución, cojan el histórico".

Los tres ministros han pedido poder criticar resoluciones judiciales amparados en su "libertad de expresión" y han asegurado que las resoluciones de Peinado provocan inquietud en la sociedad y en la judicatura.

Bolaños ha asegurado, por su parte, que la inmensa mayoría de los jueces es crítico con este proceso, porque así se lo manifiestan los que hablan con él, aunque las principales asociaciones hayan rechazado esas críticas.

El titular de Justicia ha expresado su "confianza absoluta en los tribunales superiores que ya han anulado multitud de resoluciones". Es decir, en la Audiencia Provincial que debe decidir si confirma el auto de Peinado y, por tanto, lleva a juicio con jurado a Begoña Gómez.