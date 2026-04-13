Más Madrid se opone a dar a María Corina Machado la llave de la ciudad: "El reglamento dice que es solo para jefes de Estado"

Las claves nuevo Generado con IA Más Madrid rechaza que el Ayuntamiento otorgue la Llave de Oro de la ciudad a María Corina Machado, argumentando que el reglamento solo la permite para jefes de Estado. Rita Maestre acusa al alcalde Almeida de usar distinciones municipales como propaganda y de violar la normativa vigente en la concesión de reconocimientos. La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, recibirá a María Corina Machado y al presidente electo de Venezuela, Edmundo González Urrutia, en una visita institucional. El Gobierno regional destaca la importancia de escuchar a Machado sobre la situación política y la lucha por la libertad en Venezuela durante su visita a Madrid.

María Corina Machado todavía no ha llegado a Madrid y su evento de este fin de semana ya está dando que hablar.

La oposición del Ayuntamiento de Madrid se ha mostrado contraria a homenajear a la líder opositora venezolana, a la que el equipo de José Luis Martínez Almeida prevé conceder la Llave de Oro de la ciudad.

La portavoz de Más Madrid, Rita Maestre, ha acusado al alcalde de la capital, José Luis Martínez-Almeida, de utilizar las distinciones municipales como "propaganda" y "violar" el reglamento con la concesión de la Llave de Oro a la líder opositora venezolana y Premio Nobel de la Paz 2025, María Corina Machado.

En declaraciones a los medios desde el Edificio de Grupos, Maestre ha criticado que el PP esté actuando "como si el reglamento de distinciones y medallas fuera una fiesta particular", tanto en el Ayuntamiento como en la Comunidad de Madrid.

"En los últimos años Isabel Díaz Ayuso y Almeida han decidido que de toda la gente a la que hay que premiar en el mundo están Benjamin Netanyahu y Donald Trump", ha señalado.

A su juicio, la decisión de otorgar la Llave de Oro se enmarca en esa misma línea de interpretar, falsear y utilizar para su propio interés el reglamento de distinciones de todos los madrileños, al tiempo que ha asegurado que esta concesión "viola claramente" la normativa.

Nos vemos el 18 a las 18 en Madrid.

🇪🇸 pic.twitter.com/32GpyhpAfP — María Corina Machado (@MariaCorinaYA) April 7, 2026

En concreto, ha recordado que este reconocimiento está previsto para jefes de Estado en visita oficial a la ciudad de Madrid, unas condiciones que, según ha subrayado, "no se cumplen en este caso".

"Por lo tanto, una vez más, el PP utilizando los recursos de todos para sus decisiones políticas y partidistas particulares", ha concluido.

Ayuso recibe a los opositores

Por su parte, la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, recibirá este sábado a la líder opositora venezolana María Corina Machado y al presidente electo de Venezuela, Edmundo González Urrutia, en la Real Casa de Correos, sede del Gobierno regional.

Así lo ha anunciado el consejero de Presidencia, Justicia y Administración Local, Miguel Ángel García Martín, quien ha mostrado la satisfacción del Ejecutivo autonómico por esta visita institucional.

"Estamos satisfechos de que visite nuestra región", ha señalado el consejero, quien ha detallado que en el encuentro estará el Consejo de Gobierno y que se celebrará a las 17.30 horas.

Desde el Ejecutivo madrileño han subrayado que estarán "encantados de poder recibirla" y de escuchar de primera mano su visión sobre la situación en Venezuela.

Durante la reunión, se abordará especialmente la "lucha por la libertad del pueblo venezolano", en un contexto marcado por la situación política que atraviesa el país.