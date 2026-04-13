Hasta 14 CCAA tendrán que revisar sus leyes LGTB para adecuarlas a la nueva exigencia del COI sobre deportistas trans

Expertos advierten de posibles conflictos legales entre las normativas autonómicas actuales y las reglas internacionales del deporte federado tras la decisión del COI.

Diversas asociaciones y figuras públicas, como la ministra Milagros Tolón, han expresado posiciones opuestas ante la decisión del COI y su impacto en la igualdad e inclusión en el deporte.

Catorce comunidades autónomas españolas deberán revisar sus leyes LGTBI para adaptarlas a la nueva normativa del COI sobre deportistas trans.

El COI prohíbe la participación de mujeres trans en categorías femeninas de los Juegos Olímpicos, excluyendo a deportistas con cromosomas masculinos.

Catorce comunidades autónomas van a tener que revisar su legislación tras el giro del Comité Olímpico Internacional, que va a prohibir competir en las categorías femeninas a las mujeres trans.

Su nueva normativa impide participar en categorías femeninas a deportistas que tengan cromosomas masculinos, por lo que quedan excluidas de facto las mujeres trans de los Juegos Olímpicos.

Galicia, Cataluña, Extremadura, Madrid, Murcia, Baleares, Comunidad Valenciana, Aragón, Cantabria, Canarias, La Rioja, Castilla‑La Mancha y País Vasco incluyen artículos en sus leyes LGTB que consideran aptas a las personas trans para participar a todos los efectos en competiciones femeninas.

Sólo hay dos comunidades autónomas que no cuentan con ninguna normativa LGTBI. Son Castilla y León y Asturias, aunque el Principado espera aprobar su ley a lo largo de este año.

Andalucía en 2009 y Navarra en 2014 aprobaron normas de identidad de género que no mencionan el deporte.

La decisión del COI abre un debate. La Asociación Feminista Contra el Borrado de las Mujeres exige ahora "la revisión y modificación inmediata" de todas aquellas normativas que vulneran "el principio de igualdad, equidad y seguridad en el deporte femenino”.

Enfrente, la Agrupación Deportiva Ibérica (ADI LGTB+) muestra su "rechazo absoluto" a la decisión del COI.

En este debate, la ministra de Educación, Cultura y Deportes, Milagros Tolón, ha pedido que se garantice la igualdad y la inclusión de las personas transexuales que practican deporte. Y ha recordado que la Ley del Deporte "establece la igualdad para hombres y mujeres".

"Para mí lo más importante es la igualdad", ha manifestado al ser preguntada por la decisión del Comité Olímpico Internacional.

El experto en derecho deportivo Miguel García Caba considera que la nueva política aprobada por el COI tendrá validez a partir de los Juegos de Los Ángeles 2028, pero que no tiene por qué afectar "al deporte en general".

García Caba cree que no habrá una "obligación inmediata y general de reformar las leyes autonómicas", pero sí podría haber un "posible problema de encaje normativo entre algunas regulaciones autonómicas y las futuras reglas de elegibilidad del deporte federado e internacional".

Por eso, considera clave que el artículo 26.3 de la Ley Trans impulsada por Irene Montero precise que en las prácticas, eventos y competiciones deportivas en el ámbito federado "se estará a lo dispuesto en la normativa específica aplicable, nacional, autonómica e internacional".

También señala que habría que revisar caso por caso, ya que, en algunas comunidades, "si la ley autonómica contiene mandatos incompatibles en términos cerrados sí podría plantearse una modificación legal o reglamentaria".

Las comunidades autónomas que ordenan, sin matices, que las personas trans compitan siempre según su identidad sexual o de género "a todos los efectos" sí podrían entrar en contradicción con lo resuelto por el COI.

En ese bloque entrarían, por lo menos, Extremadura, Murcia, Navarra, Andalucía, Aragón, La Rioja, Castilla‑La Mancha y Canarias, cuyas leyes LGTBI/trans fijan expresamente que, en eventos y competiciones deportivas, se considerará a las personas participantes conforme a su identidad sexual o de género sentida.