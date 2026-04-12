Sánchez y Begoña Gómez, en el Palacio de Verano de Pekín: la prensa china destaca su 'No a la guerra' y su choque con Trump

Las claves nuevo Generado con IA Pedro Sánchez y Begoña Gómez han realizado turismo en Pekín antes de comenzar la agenda oficial de su viaje a China. La pareja ha visitado el Palacio de Verano, un edificio imperial del siglo XVIII protegido como Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO. También recorrieron la Torre del Tambor y la Torre de la Campana, monumentos históricos utilizados como reloj oficial durante siglos en Pekín.

El presidente Pedro Sánchez y Begoña Gómez han hecho turismo este domingo, y han visitado algunos parajes históricos de Pekín, antes de iniciar mañana la agenda oficial de su viaje a China.

Sánchez y su esposa han paseado por el Palacio de Verano, un edificio imperial del siglo XVIII situado a 12 kilómetros del centro de la capital, que está protegido como Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO

Se trata del momento que ha sido captado por algunos viandantes, en el vídeo difundido por Europa Press que acompaña a esta información.

La pareja también ha visitado la Torre del Tambor y la Torre de la Campana, un monumento del siglo XIII, utilizado como reloj oficial durante cientos de años.

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