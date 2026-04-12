Exteriores no condena la voladura del muñeco de Netanyahu tras la querella por el apaleamiento al de Sánchez

La quema del muñeco de Netanyahu se enmarca en una tradición local donde cada año se quema una figura que representa el mal, y este año llevaba el mensaje 'No a la guerra, no al genocidio'.

El PSOE denunció ante la Fiscalía el apaleamiento de un muñeco de Pedro Sánchez en Ferraz, considerándolo incitación al odio y amenazas, en contraste con la reacción ante el caso de Netanyahu.

El Ministerio de Exteriores de Israel calificó el acto como una muestra de odio antisemita y lo atribuyó a la incitación del Gobierno de Pedro Sánchez.

El Gobierno español ha evitado condenar la quema de un muñeco de Netanyahu en El Burgo (Málaga), que generó una protesta oficial del Ejecutivo israelí.

El Gobierno ha evitado condenar la voladura de un muñeco que representaba al primer ministro Benjamín Netanyahu, en la fiesta de la Quema de Judas de El Burgo (Málaga), que ha provocado una protesta oficial del Ejecutivo israelí.

Sin embargo, el PSOE sí denunció ante la Fiscalía como amenazas, "incitación al odio" e incluso "deseo de magnicidio", el apaleamiento de un muñeco de Pedro Sánchez en una protesta celebrada en Ferraz en la Nochevieja de 2023.

El Gobierno de Israel desveló este sábado que ha convocado a la encargada de negocios de España (máxima representante de la Embajada, tras la retirada de la embajadora, el pasado mes de marzo) para transmitirle su queja por la quema de un muñeco de Netanyahu en El Burgo (Málaga).

El Ministerio de Exteriores israelí denuncia que se trata de una muestra de "espantoso odio antisemita", que es "consecuencia directa de la incitación sistemática del Gobierno de Pedro Sánchez".

El incidente se produjo el pasado día 5, Domingo de Resurrección, dentro de una tradición que se remonta a la década de 1940: en este pueblo de Málaga cada año se pega fuego a una figura (que explota, porque está rellena de petardos y pólvora) que encarna el pecado, el mal y la traición.

El espantoso odio antisemita que se ve aquí es resultado directo del incitamiento sistemático y las difamaciones del gobierno de @sanchezcastejon.



Y el gobierno español permanece en silencio. Silencio cómplice. pic.twitter.com/f0254PvXZb — Israel en Español (@IsraelinSpanish) April 11, 2026

El muñeco, de siete metros de altura y relleno con 14 kilos de pólvora, representaba este año a Benjamín Netanyahu, que aparecía identificado con un cartel de "genocida".

La alcaldesa socialista de esta localidad de 1.800 habitantes, María Dolores Narváez, explicó que el pueblo quería simbolizar así su mensaje de "No a la guerra, no al genocidio".

El Ministro español de Asuntos Exteriores, que dirige José Manuel Albares, ha difundido este sábado un comunicado en el que niega las "acusaciones insidiosas" de antisemitismo. Pero ni menciona ni condena la voladura del muñeco de Netanyahu.

En declaraciones a Efe, Exteriores recalca que España "reconoce y reivindica los profundos lazos históricos y humanos que la unen al pueblo judío", como muestra la concesión de la nacionalidad a más de 72.000 descendientes de sefardíes (en aplicación de una norma aprobada en 2015 por el Gobierno de Rajoy).

Además, asegura que el Gobierno mantiene una relación "constante y fluida" con las comunidades judías en España y ha reforzado "de manera significativa" las medidas para su seguridad y protección.

Fruto de este compromiso, señala Exteriores, el Ejecutivo aprobó en 2023 su Plan Nacional de Lucha contra el Antisemitismo y Fomento de la Vida Judía.

Sin embargo, el departamento de Albares evita en su comunicado condenar o realizar cualquier reproche sobre la voladura del muñeco de Netanyahu en El Burgo (Málaga), que el Gobierno israelí considera una muestra de antisemitismo.

Algo que contrasta con la actitud del PSOE y el Gobierno, después de que un grupo de 300 manifestantes apalearan un muñeco que representaba a Pedro Sánchez, durante una protesta convocada en Ferraz el 31 de diciembre de 2023 por grupúsculos como Revuelta (que en aquel momento agrupaba a jóvenes simpatizantes de Vox).

El PSOE presentó entonces ante la Fiscalía una querella de 59 páginas, en la que atribuía a los autores de la protesta presuntos delitos de amenazas con agravante de discriminación ideológica, desórdenes públicos, reunión o manifestación ilícita, injurias con publicidad y delitos de odio, entre otros.

En su escrito, el PSOE indicaba que el apaleamiento del muñeco de Pedro Sánchez constituía un acto de "incitación a la violencia contra el presidente del Gobierno" y reflejaba un "posible deseo de magnicidio", además de una "incitación al odio contra el PSOE" y sus simpatizantes.

A raíz de esta querella, el Juzgado de Instrucción número 26 de Madrid abrió diligencias. Pero las archivó en febrero de 2024 al no apreciar indicios de delito, ni de odio ni de amenazas, y considerar que el acto estaba amparado por la libertad de expresión.

A instancias del PSOE y de la Fiscalía, la Audiencia Provincial de Madrid ordenó reabrir el procedimiento: consideró "precipitado" el archivo e instó a la juez a seguir investigando un delito de amenazas contra el presidente.

El propio Pedro Sánchez declaró por escrito ante la juez instructora. Calificó lo sucedido en la manifestación de Ferraz como una "repugnante agresión" y una "apelación directa" a su "muerte".

Lo que había sido convocado como "un acto lúdico y de protesta política" para tomar las uvas de Nochevieja frente a la sede del PSOE, indicó Sánchez en su declaración escrita, ocultaba en realidad "una acción perfectamente organizada de violencia política e intimidación".

Y describió así lo sucedido en la protesta del 31 de diciembre en Ferraz: "No sólo se vertieron graves ofensas e insinuaciones homicidas que alcanzaban incluso a miembros de mi familia, el momento culminante de la puesta en escena incluía la exhibición de una figura representativa de mi persona que, tras ser colgada de un semáforo, era golpeada, apaleada y despedazada".

La polémica sobre la quema del muñeco de Netanyahu en un pueblo de Málaga es el último de una larga serie de desencuentros entre el Gobierno de España y el de Israel.

El propio Netanyahu acusó el viernes al Gobierno de Pedro Sánchez de librar "una guerra diplomática" contra su país, por cuestionar la ofensiva que el Ejército de Israel mantiene contra los terroristas de Hezbolá en el Líbano.

מדינת ישראל לא תשתוק מול מי שתוקף אותנו.



ספרד הכפישה את גיבורינו, חיילי צה״ל, חיילי הצבא המוסרי בעולם.



ולכן הנחיתי לסלק את נציגי ספרד ממרכז התיאום בקריית גת, לאחר שספרד בחרה שוב ושוב להתייצב נגד ישראל.



מי שתוקף את מדינת ישראל במקום את משטרי הטרור, מי שעושה זאת, לא יהיה שותף… pic.twitter.com/PpWDcjNdzb — Benjamin Netanyahu - בנימין נתניהו (@netanyahu) April 10, 2026

"España ha difamado a nuestros héroes, los soldados de las FDI, los soldados del ejército más moral del mundo", afirmó el primer ministro israelí.

"No estoy dispuesto a tolerar esta hipocresía ni esta hostilidad", advirtió, "no tengo intención de permitir que ningún país nos declare una guerra diplomática sin pagar un precio inmediato por ello".

Como consecuencia de ello, Netanyahu anunció la decisión de expulsar a España del centro de coordinación para la reconstrucción y estabilización de Gaza, situado en Kiryat Gat (en el sur de Israel).

Es sólo un episodio más en la escala de tensión y de descalificaciones entre ambos gobiernos.

El Ministro de Exteriores de Israel denunció el pasado 23 de marzo que Irán coloca mensajes de agradecimiento a Pedro Sánchez, en los misiles que lanza contra su población civil.

La noticia había sido difundida por la agencia iraní Tasnim, vinculada al Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica.

La práctica de grabar mensajes en sus proyectiles y municiones no es nueva en el conflicto de Oriente Próximo: el régimen de los ayatolás la utiliza como gesto de propaganda contra Occidente.

Más recientemente, el Gobierno denunció que miembros de las Fuerzas de Defensa de Israel (IDF) detuvieron el martes a un suboficial español (miembro del contingente de 700 militares destacados en el Líbano bajo el paraguas de la ONU) durante el traslado de un convoy logístico.

En un incidente cuyas circunstancias aún no han sido esclarecidas, el soldado fue trasladado a una aldea vecina y liberado una hora después, tras la protesta del Gobierno español y de la ONU.

La ministra de Defensa, Margarita Robles, explicó que el Ejército israelí trató con "violencia física" y "conductas agresivas" al casco azul español.