[Cada español paga hoy 10 euros más al día en impuestos de lo que tributaba antes de que Sánchez llegara al Gobierno]
[El Gobierno incumple la normativa de la UE al no informar a Bruselas sobre la regularización masiva]
-
Juanma Moreno promete bonificar al 99 por ciento el impuesto de sucesiones y donaciones en cesiones de viviendas entre hermanos
El presidente de la Junta y candidato a la reelección, Juanma Moreno, se ha comprometido a bonificar al 99 por ciento el impuesto de sucesiones y donaciones en cesiones de viviendas entre hermanos si repite al frente del Ejecutivo autonómico.
Moreno ha dicho que van a ampliar las bonificaciones de este impuesto, en este caso a los hermanos que comparten la propiedad de una casa porque han visto "muchos problemas en ese ámbito", según el avance que publica este sábado El Correo de Andalucía de una entrevista hecha para los periódicos de Prensa Ibérica.
Ha destacado que el impuesto de sucesiones y donaciones se ha multiplicado por seis con las bonificaciones que puso en marcha desde su primer gobierno y que fueron una de sus 'medidas estrella', lo que ha supuesto un 600 por ciento más de donaciones de padres a hijos.
"Padres que le dejan un dinerito al hijo para que se pueda meter en un negocio, se pueda meter en un piso o le voy a ceder esta casa que tengo. Vamos a seguir", ha añadido.
Sobre si habrá más bajadas de impuestos, ha indicado que llegarán hasta donde les permita "el límite" y ha defendido que hacen rebajas fiscales "que signifiquen mejoras para las clases medias y trabajadoras y activación de la economía".
-
Sumar acusa a la cúpula de Junts de frenar el decreto de vivienda y ve al PSOE poco implicado para salvarlo
El portavoz de Vivienda de Sumar en el Congreso, Alberto Ibáñez, ha acusado a la cúpula de Junts de frenar el apoyo del partido independentista al decreto ley que incluye medidas en materia de vivienda como la prórroga de alquileres o la prohibición de desahucios, al tiempo que ha criticado la falta de implicación del PSOE en las negociaciones para salvarlo en la Cámara Baja.
Pese a las reticencias que mostraba el PSOE, Sumar logró que se aprobara en Consejo de Ministros un decreto ley con medidas en el ámbito de vivienda para intervenir este mercado y paliar la crisis habitacional que sufre el país.
Sin embargo, como todo decreto ley el texto tiene que ser convalidado en el Congreso en un plazo de treinta días y PP, Vox y Junts, partidos que forman mayoría absoluta en la Cámara Baja, ya han expresado su rechazo a la norma.