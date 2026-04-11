El portavoz de Vivienda de Sumar en el Congreso, Alberto Ibáñez, ha acusado a la cúpula de Junts de frenar el apoyo del partido independentista al decreto ley que incluye medidas en materia de vivienda como la prórroga de alquileres o la prohibición de desahucios, al tiempo que ha criticado la falta de implicación del PSOE en las negociaciones para salvarlo en la Cámara Baja.

Pese a las reticencias que mostraba el PSOE, Sumar logró que se aprobara en Consejo de Ministros un decreto ley con medidas en el ámbito de vivienda para intervenir este mercado y paliar la crisis habitacional que sufre el país.

Sin embargo, como todo decreto ley el texto tiene que ser convalidado en el Congreso en un plazo de treinta días y PP, Vox y Junts, partidos que forman mayoría absoluta en la Cámara Baja, ya han expresado su rechazo a la norma.