Sánchez inicia junto a Begoña Gómez su cuarto viaje oficial a China: le recibirá Xi Jinping y se reunirá con grupos tecnológicos

Las claves nuevo Generado con IA Pedro Sánchez inicia su cuarto viaje oficial a China acompañado de su esposa, Begoña Gómez, donde será recibido por el presidente Xi Jinping. Durante la visita, Sánchez abordará con Xi Jinping temas como las relaciones bilaterales, inversiones chinas en España, la situación geopolítica global y las tensiones arancelarias. El presidente español también se reunirá con el primer ministro Li Qiang y el presidente de la Asamblea, Zhao Leji, para firmar diversos acuerdos. El trayecto hasta Pekín requirió modificar la ruta habitual por el conflicto en Irán, realizando una parada técnica en Azerbaiyán para garantizar la seguridad de la delegación.

El jefe del Gobierno español, Pedro Sánchez, aterrizó este sábado en Pekín, junto a su mujer Begoña Gómez en la que es su cuarta visita a China en cuatro años.

Aunque el jefe del Ejecutivo ya ha aterrizado suelo chino, su agenda oficial no arrancará hasta el lunes, siendo el momento cumbre de la visita el martes, cuando Sánchez se reunirá con el presidente Xi Jinping.

Este encuentro busca abordar, además de las relaciones bilaterales y el aumento de las inversiones del gigante asiático en España, el actual momento geopolítico mundial y las tensiones arancelarias.

La situación en Oriente Medio, tras el alto el fuego acordado por EEUU e Irán, estará muy presente tanto en la reunión de Sánchez con Xi Jinping como en sus encuentros con las otras dos principales autoridades del país.

En estas citas, el presidente se entrevistará con el primer ministro, Li Qiang, con quien presidirá la firma de varios acuerdos, y con el presidente de la Asamblea, Zhao Leji.

El Falcon de la Fuerza Aérea Española, con el presidente y la delegación, tomó tierra en Pekín a las 10:00, hora peninsular.

Llegada de Pedro Sánchez a China junto a su mujer Begoña Gómez.

El trayecto, que se inició en Barcelona tras un acto oficial de Sánchez en la Ciudad Condal, ha estado marcado por los condicionantes de la geopolítica actual.

Debido a la falta de autonomía de la aeronave para completar el vuelo directo, el equipo de navegación se vio obligado a modificar la hoja de ruta tradicional.

Mientras que la escala habitual para el repostaje en este itinerario suele ser Omán, la inestabilidad derivada del conflicto bélico en Irán obligó a buscar una alternativa más segura.

Finalmente, el avión presidencial evitó las zonas de mayor tensión en Oriente Medio realizando una parada técnica en Azerbaiyán, garantizando así la seguridad de la comitiva antes de encarar el tramo final hacia la capital china.

La presencia de Begoña

La presencia de Begoña Gómez en la escalerilla del avión oficial en Pekín ha captado gran parte de la atención mediática.

El presidente chino, conocedor de la importancia de los lazos personales en la diplomacia asiática, extendió el convite directamente a la mujer de Sánchez.

Tras meses manteniendo un perfil bajo y limitando sus apariciones a lo estrictamente necesario debido al ruido generado por el proceso judicial en el que se ha visto envuelta en España, su viaje a China supone un punto de inflexión.

Su última aparición pública se remontaba a este pasado febrero, cuando reapareció junto al presidente en un acto en el Palacio de la Moncloa en homenaje al pueblo gitano, poniendo fin entonces a cinco meses de ausencia de la escena institucional.

Al retomar su agenda internacional en una potencia de la talla de China, el Ejecutivo busca proyectar una imagen de estabilidad, alejando a Gómez del foco de los tribunales madrileños para situarla de nuevo en el marco de la diplomacia de alto nivel.